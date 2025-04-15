قد تفشل Netflix في تحقيق قيمة سوقية تبلغ تريليون دولار: إليك السبب

ارتفعت أسهم شركة Netflix (NASDAQ: NFLX) هذا الصباح بعد التقارير التي تفيد بأن عملاق البث يريد مضاعفة إيراداته وثلاثة أضعاف دخله التشغيلي بحلول نهاية هذا العقد.

وبحسب تقرير صحيفة وول ستريت جورنال ، فإن عملاق وسائل الإعلام يريد أيضًا الوصول إلى قيمة سوقية تبلغ تريليون دولار بحلول عام 2030.

ورغم أن التزام الإدارة أمر مثير للإعجاب، فإن الطريق إلى تحقيق هذه الأهداف الطموحة مليء بالشكوك.

هناك العديد من التحديات التي قد تعيق قدرة NFLX على الوفاء بهذه الوعود خلال السنوات الخمس إلى الست المقبلة.

يتعين على NFLX التعامل مع المنافسة والتشبع

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غالبًا ما يتم الترويج لـ Netflix باعتباره الفائز في حروب البث.

ومع ذلك، فإنها لا تزال تواجه منافسة شديدة إلى حد ما من أمثال Disney+ وHBO Max وAmazon Prime Video.

مع استمرار منافسيها في توسيع مكتبات المحتوى الخاصة بهم والوصول إلى مجموعة أوسع من الجماهير، قد تجد NFLX صعوبة متزايدة في تنمية قاعدة المشتركين وحصتها في السوق في المستقبل.

ومن الجدير بالذكر أيضًا أن Netflix تتمتع بالفعل باختراق هائل في الأسواق الناضجة مثل الولايات المتحدة وأوروبا.

ولتحقيق المزيد من النمو الكبير، من المرجح أن تضطر الشركة المدرجة في بورصة ناسداك إلى الاعتماد بشكل أكبر على الأسواق الدولية، التي تأتي مع مجموعة من التحديات الخاصة بها، مثل انخفاض متوسط الإيرادات لكل مستخدم (ARPU).

وقد يؤدي التوسع في الأسواق الدولية مثل الهند والبرازيل أيضًا إلى تعريض NFLX للعقبات التنظيمية وقضايا الرقابة والتوترات الجيوسياسية – وكلها قد تؤثر على خطط نموها.

لدى Netflix نموذج أعمال باهظ الثمن

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ركزت Netflix بشكل كبير على إنتاج محتوى أصلي للحفاظ على ريادتها في مجال البث.

إنها استراتيجية مثيرة للإعجاب للغاية، رغم أنها باهظة الثمن.

مع تزايد المنافسة في قطاع البث، فإن قدرة نتفليكس على الحفاظ على مكانتها القيادية سوف تعتمد بشكل أكبر على قدرتها على تقديم محتوى أصلي مميز.

ومع ذلك، مع إمكانية توجيه المزيد من الأموال إلى إنتاج المحتوى في السنوات المقبلة، فسوف يتعين على نتفليكس دفع سعيها إلى مضاعفة دخلها التشغيلي بحلول نهاية هذا العقد إلى الخلفية.

ينبغي للمستثمرين أيضًا أن يلاحظوا أن NFLX ربما نجحت في دفعها الإعلاني ، ولكن على الرغم من ذلك، فهي شركة تميل إلى أن تكون شديدة الحساسية للتقلبات الاقتصادية.

يتم تداول أسهم Netflix بالفعل بسعر أعلى

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وأخيرا، قد تقف مخاوف التقييم أيضا في طريق طموح نتفليكس للانضمام إلى نادي التريليون دولار.

يبلغ مضاعف السعر إلى الأرباح على أسهم شركة البث العملاقة حاليًا أقل بقليل من 50. وبالمقارنة، يبلغ متوسط نسبة السعر إلى الأرباح للصناعة ككل حوالي 25 فقط.

لكي تصبح NFLX شركة عملاقة بقيمة تريليون دولار، فيتعين عليها أن تنمو بمعدل سنوي مركب يبلغ نحو 21% حتى عام 2030، مقارنة بمعدل نمو سنوي مركب أقل بشكل حاد يبلغ 4% فقط لصناعة الإعلام والترفيه على نطاق واسع.

هذا أحد أسباب اقتناع محللي لوب كابيتال بأن الكثير من الأخبار الجيدة مُضمنة بالفعل في سهم نتفليكس عند سعر 970 دولارًا تقريبًا. ويبلغ السعر المستهدف لسهم NFLX حاليًا 1000 دولار فقط خلال 12 شهرًا.