ازدهرت عملة PepeX مع بقاء أسعار Dogecoin و Bitcoin ثابتة

في ظل استمرار حالة عدم اليقين الاقتصادي، يظل الخوف هو الشعور السائد في عالم العملات المشفرة. ولذلك، تواجه معظم العملات الرئيسية ورموز الميمات عقبات في طريقها المتعرج نحو التعافي. وبشكل أكثر تحديدًا، تتعرض معظم رموز الميمات لضغوط، حيث يفضل المتحمسون استقرار بيتكوين.

مع ذلك، تزدهر مشاريع جديدة، تعتمد إمكانات نموها على قدرتها على حل التحديات القائمة في مجال العملات المشفرة. وقد جمع مشروع PepeX ، وهو أحد هذه المشاريع، أكثر من 1.3 مليون دولار أمريكي في ثلاثة أسابيع فقط. وتتمثل مهمته في جعل الإطلاقات العادلة عادلة مرة أخرى من خلال إلغاء الرقابة ووضع السيطرة في أيدي المجتمع.

سعر Dogecoin تحت الضغط حيث يختار المستثمرون استقرار Bitcoin

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مع استمرار تقلبات السوق وتوقعات انتعاش العملات المشفرة، يبدو أن المستثمرين يسارعون إلى استقرار Bitcoin. ونتيجةً لذلك، تتعرض رموز الميم منخفضة السيولة، مثل دوجكوين، لضغوط بيع.

رغم استقراره فوق منطقة الدعم عند 0.1500 دولار أمريكي، إلا أنه لا يزال يتداول دون المتوسطين المتحركين الأسيين لـ 25 و50 يومًا كما هو موضح على الرسم البياني اليومي. على المدى القصير، قد يبقى السعر ضمن نطاق تداول محدد، مع كون مستوى 0.1750 دولار أمريكي منطقة مقاومة تستحق المتابعة.

بعد هذا المستوى، قد يمنح تحسن معنويات السوق المستثمرين فرصةً للوصول إلى الهدف التالي عند 0.1856 دولار. مع ذلك، سيُبطل هذا الافتراض انخفاضٌ دون منطقة الدعم المُحددة.

تحافظ PepeX على زخمها التصاعدي حيث يراهن عشاق الميم على إمكاناتها

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مع انتشار ثقافة الميمات، أصبح العديد من المطورين مليونيرات في عالم العملات المشفرة. إلا أن هذا يتطلب غالبًا مهارات تقنية متقدمة، مما يستبعد المستثمرين الأفراد الذين يتوقون أيضًا إلى نصيب من هذه الفطيرة.

تسعى PepeX إلى حلّ هذا التحدي من خلال القضاء على أي شكل من أشكال الرقابة. وبصفتها أول منصة إطلاق للترميز مدعومة بالذكاء الاصطناعي، تُمكّن PepeX مُحبي العملات المشفرة الذين لا يمتلكون مهارات برمجة من إنشاء رموزهم المميزة وترويجها وتسويقها بسهولة.

في الوقت نفسه، يحمي المشروع استثمارات حامليه بضمان طرح 95% من إجمالي عرض الرمز للبيع العام. في حال فشل المشروع، يخسر المطورون 5% من حقوقهم لصالح المجتمع.

لقد استحوذ تركيز PepeX على العدالة والشفافية وسهولة الوصول على اهتمام المستثمرين الأذكياء، حيث جمعت أكثر من 1.3 مليون دولار أمريكي في 3 أسابيع فقط. وبالتالي، يحظى حاملو الأسهم الأوائل بفرصة لا تُضاهى لتحقيق مكاسب ضخمة خلال فترة البيع المسبق الحالية وما بعدها. ما بدأ بسعر رمزي قدره 0.02 دولار أمريكي، وصل بالفعل إلى 0.0243 دولار أمريكي، ومن المتوقع أن يصل إلى 0.0823 دولار أمريكي بنهاية فترة البيع المسبق المكونة من 30 مرحلة. سارع بشراء PepeX من هنا.

سعر Bitcoin مدعوم بالاستقرار مع تطلع bulls إلى التعافي

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مع تطلع عشاق العملات المشفرة إلى انتعاشها، برزت بيتكوين كأصل مفضل بفضل استقرارها. ورغم أن الخوف هو الشعور السائد في سوق العملات المشفرة، إلا أنها حافظت على استقرارها فوق مستوى الدعم الحاسم عند 82,000 دولار.

يُظهر الرسم البياني اليومي لسعر البيتكوين تداوله فوق المتوسط المتحرك الأسي قصير الأجل، بينما يسعى جاهدًا لكسر مستوى المقاومة على طول المتوسط المتحرك الأسي لخمسين يومًا عند 85,750 دولارًا. في حال دخول المزيد من المشترين إلى السوق، فمن المرجح أن يدفع تحسن معنويات السوق سعر البيتكوين إلى مستوى المقاومة عند 89,075 دولارًا.