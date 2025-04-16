استحواذ FreeNow وتفاؤل المحللين يدعمان التوقعات طويلة الأجل لشركة Lyft، على الرغم من وجود تهديدات المنافسة

تستعد شركة Lyft لتولي دور أكبر في سوق مشاركة الرحلات العالمية، حتى مع بقاء المحللين منقسمين بشأن توقعاتها على المدى القريب وسط المنافسة المتزايدة وعدم اليقين الاقتصادي الكلي.

إن الاستحواذ الاستراتيجي الجديد، إلى جانب نمو عدد الركاب وتحسين الهوامش، يؤكد طموح الشركة في التعافي من السنوات القليلة المضطربة.

أعلنت شركة Lyft يوم الثلاثاء أنها ستستحوذ على خدمة نقل الركاب الأوروبية FreeNow من شركتي السيارات الألمانيتين BMW وMercedes-Benz مقابل حوالي 175 مليون يورو (197 مليون دولار) نقدًا.

وتمثل الصفقة، التي من المتوقع إتمامها في النصف الثاني من العام، أكبر توسع دولي للشركة التي يقع مقرها في سان فرانسيسكو حتى الآن.

وتعمل شركة FreeNow في أكثر من 150 مدينة في تسع دول أوروبية، وقالت شركة Lyft إن عملية الاستحواذ من شأنها أن تضاعف سوقها المستهدف إلى أكثر من 300 مليار رحلة سنوية بالسيارة الشخصية.

وبمجرد اكتمال عملية التكامل، ستغطي المنصة المشتركة 11 دولة، بما في ذلك الولايات المتحدة وكندا والأسواق الأوروبية الرئيسية.

وسيتمكن الركاب في نهاية المطاف من استخدام أي من التطبيقين بسلاسة في جميع المناطق.

إن الاستحواذ على FreeNow ليس خاليًا من التحديات

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تُعتبر خدمات التنقل الصغيرة التي تقدمها شركة FreeNow، وخاصة أسطولها من الدراجات البخارية الكهربائية، إضافة مفيدة لتعزيز راحة العملاء واختياراتهم.

ورغم أن عملية الاستحواذ تفتح أبوابًا جديدة لشركة Lyft، إلا أنها تجلب معها أيضًا مجموعة من التحديات.

من المرجح أن تواجه مساعي شركة Lyft للتوسع في أوروبا من خلال استهداف سوق سيارات الأجرة غير المتصلة بالإنترنت منافسة شديدة من لاعبين راسخين مثل Uber و Bolt Technology التي تتخذ من إستونيا مقراً لها، وكلاهما يحافظ على حضور كبير في جميع أنحاء القارة.

وفي الوقت نفسه، تلزم القواعد التنظيمية الأوروبية المتطورة شركات نقل الركاب بتحسين مزايا السائقين، بما في ذلك ضمان الحد الأدنى للأجور والعطلات مدفوعة الأجر.

وتؤدي هذه التغييرات أيضًا إلى إعادة تشكيل نماذج التسعير لضمان تعويض عادل وشفاف للسائقين.

واستجابة لهذه المطالب التنظيمية، طرحت شركة بولت مؤخرا مزايا جديدة لسائقيها في المملكة المتحدة، بما في ذلك أجور العطلات وضمانات الحد الأدنى للأجور.

ومن الناحية المالية، ينبغي للمستثمرين أن يدركوا أن النسبة الحالية لشركة Lyft تبلغ 0.76، مما يشير إلى أن التزامات الشركة قصيرة الأجل تفوق أصولها المتاحة بسهولة.

بدأت شركة أوبنهايمر في تغطية Lyft نظرًا لارتفاع احتمالات مشاركة الرحلات

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ويأتي هذا الإعلان وسط تفاؤل حذر من جانب المحللين.

في يوم الأربعاء، بدأت شركة Oppenheimer في تغطية Lyft بتقييم أداء أفضل وسعر مستهدف يبلغ 15 دولارًا.

وسلطت الشركة الضوء على اتجاهات طويلة الأجل مثل انخفاض القدرة على تحمل تكاليف السيارات والتحولات الديموغرافية، مع دخول المستخدمين المتكررين الأصغر سنا مرحلة البلوغ، مما يجعل مشاركة الرحلات جذابة بشكل متزايد.

وكتب أوبنهايمر: “ستصبح خدمة مشاركة الرحلات خيارًا أكثر إغراءً مع ارتفاع تكلفة امتلاك السيارة”.

وأشارت الشركة إلى العرض المتزايد من السائقين لدى Lyft، والذي دفع الأسعار إلى الانخفاض مع الحفاظ على نمو مستقر في عدد الركاب النشطين وتكرار الرحلات.

كما ساهمت ميزات مثل Price Lock والشراكة الاستراتيجية مع DoorDash في دعم زيادة إنفاق المستخدمين.

وبالإضافة إلى ذلك، فإن جهود خفض التكاليف منحت شركة Lyft نفوذًا “كبيرًا” على الأرباح، وفقًا لأوبنهايمر.

لقد خفضت الشركة عدد موظفيها بنسبة 34% منذ عام 2022، مما ساعد على تحسين ملف الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك حتى مع بقاء سعرها مخفضًا مقارنة بأقرانها مثل أوبر.

منافسة Waymo تلقي بظلالها على التوقعات

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مع ذلك، ليس جميع المحللين مقتنعين. ففي وقت سابق من هذا الشهر، خفض بنك أوف أمريكا جلوبال ريسيرش تصنيف سهم ليفت مرتين من توصية شراء إلى أداء ضعيف، مشيرًا إلى اشتداد المنافسة من شركة وايمو التابعة لألفابت.

وقد شهدت وحدة القيادة الذاتية نمواً سريعاً، كما أن تعرض شركة Lyft بشكل أكبر لأسواق الساحل الغربي، وخاصة سان فرانسيسكو ولوس أنجلوس، يجعلها أكثر عرضة لأسطول Waymo ذاتي القيادة من Uber.

كما خفض المحلل في بنك أوف أميركا مايكل ماكجفرن السعر المستهدف لشركة Lyft إلى 10.50 دولار من 17.50 دولار، معربًا عن قلقه بشأن شراكات الشركة “الناشئة” في مجال المركبات ذاتية القيادة.

وقال ماكجفرن إنه في حين أن شركة Lyft لديها القدرة على تحقيق تقدم في مجال المركبات ذاتية القيادة، فمن المرجح أن يحدث ذلك على المدى الطويل، مشيرًا أيضًا إلى عدم وجود شراكات مركبات ذاتية القيادة قابلة للتطوير في المستقبل القريب.

وكتب “نحن نفقد الثقة في الارتفاع على المدى القريب”، حتى مع الاعتراف بالدور المحتمل لشركة Lyft على المدى الطويل في النظام البيئي للسيارات ذاتية القيادة.

في هذه الأثناء، أبقت شركة Wedbush يوم الثلاثاء على تصنيف محايد لشركة Lyft لكنها خفضت هدفها السعري من 16 دولارًا إلى 13 دولارًا، مما أضاف إلى وجهات النظر المتباينة بشأن مسار الشركة.

يظل متوسط تقييم المحللين لشركة Lyft عند Hold، مع متوسط سعر مستهدف يبلغ 15.98 دولارًا، وفقًا لـ FactSet.