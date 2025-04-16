الأسهم الأمريكية تفتح باللون الأحمر يوم الأربعاء: ناسداك ينخفض ما يقرب من 2٪، داو جونز ينخفض 180 نقطة

انخفضت الأسهم الأميركية يوم الأربعاء مع رد فعل الأسواق على التوقعات الحذرة من شركة إنفيديا والتي أثرت على قطاع التكنولوجيا الأوسع.

افتتحت المؤشرات الثلاثة الرئيسية اليوم باللون الأحمر العميق.

انخفض مؤشر داو جونز الصناعي 180 نقطة، أي بنسبة 0.4%، بينما انخفض مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بنسبة 0.97%. وانخفض مؤشر ناسداك المركب بنسبة 1.73%.

منذ أن فرضت الإدارة تعريفاتها الجمركية “المتبادلة” في الثاني من أبريل/نيسان، انخفضت المؤشرات الرئيسية بأكثر من 4%.

تظل السوق الأوسع حذرة في ظل استمرار عدم استقرار بيئة التعريفات الجمركية.

وفي حين تشير التقارير إلى مناقشة إعفاءات من الرسوم الجمركية على استيراد السيارات، لم يتم الإعلان عن سياسة نهائية.

ولا يزال وضع التعريفات الجمركية المتوقفة مؤخرا على الأجهزة الإلكترونية الاستهلاكية ــ بما في ذلك الهواتف الذكية وأجهزة الكمبيوتر ــ غير واضح أيضا، مما يترك شركات التكنولوجيا والمستثمرين في حالة من عدم اليقين.

وفي الوقت نفسه، يبدو أن إدارة ترامب تستعد لفرض حواجز تجارية جديدة.

وتأتي المنتجات الصيدلانية وأشباه الموصلات والمعادن الأساسية في المرتبة التالية في قائمة الضرائب المحتملة، والتي يمكن أن يكون لها تأثيرات متتالية على قطاعات الرعاية الصحية والتكنولوجيا والتصنيع.

المشهد التجاري الأوسع غامضٌ أيضًا. فرغم إشارة الرئيس إلى المفاوضات الجارية مع العديد من الشركاء التجاريين خارج الصين، إلا أن التفاصيل شحيحةٌ بعد تجميد معظم ما يُسمى بالرسوم الجمركية “المتبادلة” لمدة 90 يومًا الأسبوع الماضي.

ويظل السوق حذرًا بشأن نطاق وتوقيت أي إجراءات تجارية أخرى.

تحذيرات منظمة التجارة العالمية بشأن التعريفات الجمركية

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أصدرت منظمة التجارة العالمية تحذيرا يوم الأربعاء، قائلة إن توقعات التجارة العالمية تدهورت بشكل كبير في أعقاب إجراءات التعريفات الجمركية التي فرضها الرئيس دونالد ترامب.

وفي أحدث تقرير لها عن توقعات وإحصاءات التجارة العالمية، أشارت منظمة التجارة العالمية إلى أن “توقعات التجارة العالمية تدهورت بشكل حاد بسبب ارتفاع التعريفات الجمركية وعدم اليقين في السياسة التجارية”.

وتتوقع المنظمة الآن أن يتقلص حجم التجارة العالمية للسلع بنسبة 0.2% في عام 2025، مع الأخذ في الاعتبار بيئة التعريفات الجمركية الحالية والتعليق المؤقت لمدة 90 يومًا لبعض الرسوم.

ومن المتوقع أن نشهد انتعاشًا متواضعًا بنسبة 2.5% بحلول عام 2026.

وأشار التقرير إلى أن أميركا الشمالية من المرجح أن تشهد أكبر انخفاض، مع توقع انخفاض الصادرات بنسبة 12.6% هذا العام.

وأشارت منظمة التجارة العالمية أيضًا إلى “مخاطر سلبية شديدة”، محذرة من أن المزيد من التصعيد في التعريفات الجمركية وتزايد عدم اليقين بشأن السياسات قد يؤدي إلى انخفاض حاد بنسبة 1.5٪ في تجارة السلع العالمية، مع تعرض الاقتصادات الأقل نمواً والتي تعتمد على التصدير للخطر بشكل خاص.

إنفيديا تدفع أسهم التكنولوجيا إلى الانخفاض

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انخفضت أسهم إنفيديا بنسبة 6% بعد أن كشفت الشركة عن رسوم ربع سنوية بقيمة 5.5 مليار دولار مرتبطة بالقيود المفروضة على تصدير وحدات معالجة الرسوميات H2O إلى الصين ودول أخرى، بعد متطلبات الترخيص الأمريكية الجديدة.

وتسببت هذه الأخبار في انخفاض أسهم شركات تصنيع الرقائق الأخرى، حيث هبطت أسهم AMD بأكثر من 6%، وانخفضت أسهم Micron Technology بنسبة 3%.

أضافت الأرباح الضعيفة لشركة ASML إلى خسائر القطاع، حيث انخفضت أسهمها المدرجة في بورصة الولايات المتحدة بأكثر من 5%.

وانخفضت أيضًا أسماء التكنولوجيا الكبرى، حيث انخفضت أسهم Meta بأكثر من 2%، في حين انخفضت أسهم Alphabet وTesla بأكثر من 1% لكل منهما.