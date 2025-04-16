انخفضت أسهم مجموعة اللوازم التجارية البريطانية بونزل بشكل حاد يوم الأربعاء بعد أن خفضت الشركة توقعاتها لعام 2025 وأوقفت برنامج إعادة شراء الأسهم، مشيرة إلى تدهور الأداء في قسمها في أمريكا الشمالية.

وانخفض السهم بنسبة 25.7% – وهو أكبر انخفاض يومي له منذ سنوات – ليصل إلى أدنى مستوى له منذ منتصف عام 2020.

وقالت الشركة المدرجة في بورصة لندن، والتي توفر منتجات يومية مثل التعبئة والتغليف ومواد التنظيف ومعدات الحماية الشخصية للشركات في جميع أنحاء المملكة المتحدة وأوروبا وأميركا الشمالية، إن توقعاتها المعدلة تستبعد أي تأثير من الرسوم الجمركية الأميركية المحتملة.

وقد أدت هذه التعريفات الجمركية إلى زعزعة الأسواق العالمية وزادت من المخاوف بشأن حرب تجارية طويلة الأمد، مما يجعل التوجيهات المستقبلية للشركة أكثر غموضًا.

وتتوقع شركة بونزل الآن نموًا معتدلًا في الإيرادات في عام 2025 بأسعار الصرف الثابتة، وتتوقع أن ينخفض هامش التشغيل للمجموعة قليلاً إلى أقل من 8%، انخفاضًا من 8.3% في عام 2024.

وأعلنت الشركة أيضًا أنها ستعلق مؤقتًا برنامج إعادة شراء الأسهم بقيمة 200 مليون جنيه إسترليني المعلن عنه سابقًا لعام 2025 لبقية العام.

حتى الآن، أُعيد شراء أسهم بقيمة تقارب 115 مليون جنيه إسترليني. وصرحت الإدارة بأن هذا التوقف يعكس الحاجة إلى إعطاء الأولوية للمرونة المالية في ظل تزايد ضغوط التكاليف.

الرياح المعاكسة في أمريكا الشمالية تثقل كاهلنا

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واعترف الرئيس التنفيذي فرانك فان زانتن بأن أداء الشركة في الربع الأول كان أقل من التوقعات.

وقال “أنا أشعر بخيبة أمل إزاء أدائنا في الربع الأول في ظل بيئة التداول الصعبة هذه”.

وأضاف فان زانتن أن المجموعة تنفذ تغييرات في القيادة وتدابير خفض التكاليف بهدف تحسين النتائج في أكبر قطاعات أعمالها، ومن المتوقع أن يصبح التقدم واضحًا بحلول عام 2026.

أعلنت شركة بونزل عن ضعف الإيرادات في عملياتها في أمريكا الشمالية، والتي تخدم في المقام الأول عملاء البقالة والخدمات الغذائية.

ورغم أن الشركة رفعت أسعار بعض السلع التي تستخدم يوميا استجابة للضغوط التضخمية، فإن هذه الجهود لم تعوض بشكل كامل ضعف الأحجام، مما أدى إلى تشديد هوامش التشغيل.

المحللون يراجعون التوقعات ويشككون في افتراضات النمو

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وفي أعقاب الإعلان، وضعت شركة بيل هانت تقديراتها قيد المراجعة، حيث أشارت التقييمات الأولية إلى احتمال خفض الأرباح قبل الضرائب بنسبة 10% في عام 2025.

وأشار المحللون أيضًا إلى أن تعليق عمليات إعادة الشراء قد يؤدي إلى تدهور توقعات الأرباح لكل سهم بشكل طفيف.

وقال ريان فلايت من جيفريز، الذي حذر المستثمرين في السابق من إمكانات الصعود المحدودة، إن الافتراض الإجماعي بشأن التعافي العضوي القوي يبدو متفائلا بشكل مفرط.

وأضاف أن “التعافي في النمو العضوي الذي يفترضه الإجماع لا يزال طموحا للغاية وسيظل غير ملهم”.

في مذكرة صدرت في مارس/آذار عقب إعلان نتائج بونزل للعام المالي 2024، قال المحللون في هارجريفز لانسداون إن الشركة أظهرت مرونة على الرغم من الرياح المعاكسة الكبيرة.

وأشادوا بإدارة الهامش ونموذج توليد النقد، لكنهم أقروا بأن النمو الأخير جاء إلى حد كبير من عمليات الاستحواذ.

مع تراجع التضخم وانخفاض الأسعار في العديد من الأسواق الرئيسية لشركة بونزل، يظل النمو العضوي بعيد المنال، مما يضع ضغوطاً على الصفقات لتعزيز الأداء في الأمد القريب.