تجاوزت مبيعات CartelFi المسبقة 940 ألف دولار مع تحول عمال مناجم ETH إلى بروتوكول memecoin عالي العوائد

ربما يكون اندماج Ethereum عام ٢٠٢٢ قد أغلق الباب أمام التعدين التقليدي، لكنه فتح فصل جديد في عالم التمويل اللامركزي. فمع تراكم الغبار على منصات التعدين، يسعى مُعدّنو إيثريوم السابقون إلى مصادر جديدة للدخل السلبي – ويتجه الكثيرون إلى CartelFi.

يزعم بروتوكول DeFi الناشئ أنه قادر على تحويل عملات memecoins الخاملة إلى أصول منتجة من خلال زراعة العائد.

حتى الآن، جمعت عملية البيع المسبق لـ CartelFi بالفعل أكثر من 940 ألف دولار أمريكي، وتجذب الانتباه بمجموعات المراهنة ذات العائد المرتفع، والتي يُقال إنها تقدم عوائد تصل إلى 10000%.

وقد أدى هذا الرقم إلى وضعها كواحدة من أسرع منصات المضاربة نمواً في الأشهر الأخيرة.

وجدت Memecoin capital منزل جديد في CartelFi

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وفقًا للبيانات التي شاركتها CartelFi، فإن أكثر من 50 مليار دولار من memecoins لا تزال خاملة في محافظ المستخدمين.

يتمثل الاقتراح الأساسي لشركة CartelFi في تحويل هذا رأس المال إلى أدوات مدرة للعائد من خلال مجموعات المشاركة أحادية الجانب.

يحافظ هذا النهج على التعرض الكامل لحركات أسعار memecoin الأساسية مع فتح مكافآت المشاركة.

تم تصميم مجموعات الرهان لتوليد رسوم على جميع الودائع.

يتم استخدام هذه الرسوم لاحقًا لإعادة شراء وحرق رمز CartelFi الأصلي، CARTFI – وهي آلية انكماشية مصممة لتقليل العرض المتداول بمرور الوقت.

يتم تنظيم رمز اقتصاديات المنصة حول ما يسمى بـ “دولاب الموازنة الانكماشي”، حيث يساهم كل إجراء للمستخدم في تقليل العرض الإجمالي لـ CARTFI.

من خلال تقديم إطار عمل حيث تولد memecoins عوائد مع الحفاظ على إمكانات الصعود، تحاول CartelFi وضع نفسها باعتبارها التطور التالي لزراعة العائد اللامركزية.

تكتسب هذه القيمة المقترحة أيضًا زخمًا بين عمال مناجم ETH ومستخدمي التجزئة الذين يسعون إلى عوائد أكثر عدوانية في بيئة ما بعد الدمج.

يسعى عمال مناجم ETH إلى تحقيق عائد بعد الدمج

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منذ انتقال Ethereum إلى نموذج إثبات الحصة، أصبح الآلاف من عمال المناجم بدون مصدر دخل من الأجهزة التي كانت مربحة في السابق.

وقد اتجه العديد منهم إلى سلاسل بديلة أو باعوا معداتهم، بينما يستكشف آخرون الآن تطبيقات DeFi الجديدة.

يشير الزخم السريع لعمليات البيع المسبق لـ CartelFi إلى أنها قد تكون من أكثر البدائل الواعدة. ففي أول 24 ساعة فقط، حصلت المنصة على تمويل بقيمة 500,000 دولار أمريكي.

وتنقسم عملية البيع المسبق إلى 30 مرحلة، كل منها بزيادة في السعر بنسبة 5%، وهو ما خلق شعوراً بالإلحاح بين المشترين المحتملين.

حتى الآن، حقق المستثمرون الذين يدخلون عملية البيع مكاسب بلغت نحو 238% – على افتراض أن أسعار الإدراج المستقبلية تتوافق مع التوقعات الحالية.

ما يجعل CartelFi جذابًا بشكل خاص للمُعدنين السابقين هو روايته حول كفاءة رأس المال. فبدلًا من حبس الأموال في عملات متقلبة أو تركها خاملة، يسمح البروتوكول للصناديق بالعمل بشكل مستمر مع المساهمة في توليد القيمة على مستوى المنصة من خلال نموذج حرق الرسوم.

نموذج البيع المسبق يشجع تدفقات رأس المال المبكرة

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مع 30 مستوى في مرحلة البيع المسبق، تُحفّز CartelFi المشترين في المراحل المبكرة من خلال زيادة أسعار الرموز في كل جولة جديدة. وقد ولّد هذا التوجه ما يُطلق عليه المحللون “الخوف من تفويت الفرص” (FOMO)، حيث يرى المُستخدمون الأوائل مكاسب فورية في العملات الورقية، مما يُعزز الزخم الاجتماعي.

لقد أصبح المشروع بالفعل موضوعًا ساخنًا على Twitter crypto ومجموعات Telegram المختلفة، حيث يشارك المستخدمون لقطات شاشة لعوائدهم ولوحات معلومات المراهنة.

أدى الجمع بين زراعة العائدات، والانكماش القائم على الحرق، والارتفاع المضاربي إلى ظهور نموذج هجين جديد. بخلاف مزارع العائدات التقليدية التي تركز على العملات المستقرة أو رموز الشركات الرائدة، تستهدف كارتل فاي تحديدًا عملات الميم كوين، والتي عادةً ما تُستبعد من بروتوكولات التمويل اللامركزي (DeFi) السائدة.

لقد فتح هذا سوقًا جديدًا – يجمع بين الإمكانات الفيروسية لأصول الميم والحوافز الهيكلية للتمويل اللامركزي.

وقد أدى ذلك أيضًا إلى التكهنات بأن CartelFi قد يمهد الطريق لبروتوكولات مماثلة تعمل على تحقيق الدخل من قطاعات التشفير الفرعية الخاملة الأخرى.

يعتمد مستقبل CartelFi على الطلب بعد الإطلاق

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على الرغم من أن أداء CartelFi في مرحلة ما قبل البيع كان قوياً، إلا أن الكثير من نجاحها على المدى الطويل يعتمد على مشاركة المستخدمين المستدامة والطلب بعد الإدراج.

إذا كانت آليات إعادة الشراء والحرق الخاصة بالرمز تعمل كما هو مصمم، فقد يصبح CARTFI أصلًا انكماشيًا عالي الأداء.

ومع ذلك، فمن المرجح أن يظل تحرك سعره حساسًا لمشاعر السوق الأوسع والطبيعة غير المتوقعة لدورات رموز الميم.

ومع ذلك، فإن تركيز المنصة على المنفعة والعائد وتدمير الرمز المميز يجعلها متميزة عن العملات الميمية التقليدية.

من خلال تحويل الأصول المضاربية إلى أدوات فعالة من حيث رأس المال، أنشأت CartelFi منتجًا يجذب كل من المستثمرين الأفراد والمشاركين المؤسسيين – وخاصة أولئك الذين كانوا نشطين سابقًا في تعدين Ethereum.