ارتفعت أسهم شركة إيلي ليلي بنسبة 11% بعد نجاح عقار علاج السمنة في أول تجربة سريرية في المرحلة المتأخرة

حققت حبوب السمنة التجريبية “أورفورجليبرون” التي تنتجها شركة إيلي ليلي أهدافها الرئيسية في تجربة في مرحلة متأخرة حظيت بمتابعة وثيقة، مما عزز مكانة الشركة في السوق سريعة النمو لعلاجات إنقاص الوزن والسكري.

وأظهرت النتائج، التي أُعلن عنها يوم الخميس، أن هذه الحبوب قد توفر بديلاً مقنعاً خالياً من الإبر للحقن الشائعة، مما قد يؤدي إلى إعادة تشكيل الطريقة التي يتعامل بها ملايين الأشخاص مع الأمراض المزمنة.

وارتفعت أسهم شركة إيلي ليلي بنحو 11% في تعاملات ما قبل السوق يوم الخميس مع ترحيب المستثمرين بالنتائج، التي وضعت الشركة في خطوة متقدمة على منافسين مثل نوفو نورديسك في تطوير نسخة فموية من فئة GLP-1 المربحة من الأدوية.

وذكرت شركة الأدوية الأمريكية العملاقة أن عقار أورفورجليبرون ساعد مرضى السكري من النوع الثاني على تحقيق فقدان الوزن وتحسين السيطرة على نسبة السكر في الدم.

ووجدت التجربة، وهي واحدة من سبع دراسات في مرحلة متأخرة جارية، أن الآثار الجانبية للحبوب يمكن التحكم فيها إلى حد كبير وتتماشى مع ما لوحظ في الأدوية القابلة للحقن الموجودة بالفعل في السوق.

بديل واعد للحقن

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بأعلى جرعة، أدى أورفورجليبرون إلى فقدان الوزن بنسبة 7.9% في المتوسط – أي ما يعادل 16 رطلاً تقريبًا – على مدى 40 أسبوعًا.

ومن الجدير بالذكر أن المرضى لم يصلوا إلى مرحلة الثبات في فقدان الوزن بحلول نهاية الدراسة، مما يشير إلى أن العلاج الأطول قد يؤدي إلى نتائج أخرى.

ويعد هذا التطور مهمًا للمرضى الذين يبحثون عن بديل أكثر ملاءمة للحقن مثل Wegovy وOzempic.

أصبحت الأدوية أسهل في التصنيع والتوزيع على نطاق واسع، مما قد يساعد في تخفيف نقص الإمدادات المستمر الذي ابتلي به سوق أدوية GLP-1 القابلة للحقن.

وأكد الرئيس التنفيذي للشركة ديفيد ريكس التأثير المحتمل في بيان للشركة:

يسعدنا أن نرى أن أحدث دوائنا من الإنكريتين يلبي توقعاتنا من حيث السلامة والتحمل، والتحكم في مستوى الجلوكوز، وفقدان الوزن. ونتطلع إلى نشر بيانات إضافية في وقت لاحق من هذا العام.

السلامة تتوافق مع التوقعات

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وكانت الآثار الجانبية خفيفة إلى متوسطة في الغالب، مع الإبلاغ عن أعراض الجهاز الهضمي مثل الغثيان والقيء والإسهال.

توقف حوالي 8% من المرضى الذين يتناولون الجرعة الأعلى عن العلاج بسبب الآثار الجانبية، وهو ما يقول المحللون إنه ضمن النطاق المقبول.

وبالمقارنة، تميل الإصدارات القابلة للحقن من فئة الدواء إلى أن يكون لها معدلات إيقاف مماثلة أو أقل قليلاً، على الرغم من أنها تُعطى أسبوعيًا بدلاً من يوميًا.

وكان المحللون يتوقعون أن تبلغ معدلات التوقف نحو 9%، وهو ما يشير إلى أن النتائج جاءت قريبة من التوقعات.

كانت شركة تي دي كاون وشركات استثمارية أخرى قد توقعت أن الآثار الجانبية قد تكون أسوأ قليلاً مع تناول حبة دواء فموية يومية.

نتائج متباينة بشأن مقياس مرض السكري

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وعلى الرغم من العلامات الإيجابية، فإن عقار أورفورجليبرون جاء أقل من توقعات بعض المحللين عندما يتعلق الأمر بخفض الهيموجلوبين A1c، وهو مؤشر رئيسي لمرض السكري.

وقد نجحت هذه الحبوب في خفض مستويات السكر في الدم بنسبة تتراوح بين 1.3% و1.6% عبر الجرعات بعد 40 أسبوعًا، من مستوى البداية البالغ 8%.

ويُقارن هذا مع انخفاضات تصل إلى 2.1% لوحظت لدى بعض المرضى الذين يستخدمون حقنة Ozempic من شركة Novo Nordisk.

وتظل النتيجة ذات أهمية سريرية، ولكن الفجوة قد تؤثر على أنماط وصف الأدوية إذا رأى الأطباء أن الحقن أكثر فعالية في التحكم في مستوى الجلوكوز.

ومع ذلك، فإن سهولة استخدام حبوب منع الحمل قد تكون كافية لتعويض ذلك لدى المرضى الذين يعطون الأولوية للراحة.

التطلع إلى الملفات التنظيمية

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تخطط شركة إيلي ليلي لتقديم طلب للحصول على موافقة تنظيمية على استخدام عقار أورفورجليبرون لعلاج السمنة بحلول نهاية عام 2025، ومن المتوقع تقديم الطلب لعلاج مرض السكري في عام 2026.

وتجري الشركة حاليا خمس تجارب في مجال مرض السكري واثنتين في مجال السمنة، ومن المتوقع الحصول على المزيد من البيانات في وقت لاحق من هذا العام.

لا تعد هذه الحبوب دواءً قائماً على الببتيد، وهذا يعني أن الجسم يمتصها بسهولة أكبر ولا تتطلب قيوداً غذائية، على عكس حبوب ريبيلسوس لعلاج مرض السكري من إنتاج شركة نوفو نورديسك.

وقد يجعل هذا الأمر أكثر جاذبية لقطاع أوسع من المرضى.

ويتوقع المحللون أن يتجاوز سوق GLP-1 150 مليار دولار سنويا بحلول أوائل ثلاثينيات القرن الحادي والعشرين، مع بلوغ حصة الأدوية الفموية ما يصل إلى 50 مليار دولار.

قد تعمل شركة إيلي ليلي، التي تعد بالفعل رائدة في مجال الأدوية القابلة للحقن مثل مونجارو، على تعزيز هيمنتها إذا حصل أورفورجليبرون على الموافقة.

بفضل تقدمها على منافسيها بما في ذلك أسترازينيكا وروتش وستركشر ثيرابيوتكس وفيكينج ثيرابيوتكس، تعمل شركة إيلي ليلي على ترسيخ مكانتها لتصبح أول من يقدم علاج GLP-1 عن طريق الفم على نطاق واسع – وإعادة تشكيل مشهد إدارة الأمراض المزمنة.