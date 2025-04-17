Japan reports record $63B US trade surplus amid high-stakes tariff talks

اليابان تسجل فائضًا تجاريًا قياسيًا بقيمة 63 مليار دولار مع الولايات المتحدة وسط محادثات بشأن الرسوم الجمركية عالية المخاطر

Written by
Translated by
Written on Apr 17, 2025
Reading time 0 minutes
  • Japan reported a fourth straight annual trade deficit (5.2T yen / $37B) for the fiscal year ending March.
  • Simultaneously, Japan's trade surplus with the US surged to a record 9 trillion yen ($63 billion).
  • A weaker yen increased import costs, while strong chip/vehicle exports and tourism boosted overall exports.

تمكنت اليابان من تجاوز عام آخر من العجز التجاري الإجمالي، لكن الفائض المتزايد مع الولايات المتحدة برز كنقطة تركيز حاسمة، خاصة مع انخراط المفاوضين اليابانيين في مناقشات متوترة مع إدارة ترامب بشأن التعريفات الجمركية المحتملة والحالية.

ترسم بيانات وزارة المالية الصادرة يوم الخميس صورة معقدة لديناميكيات التجارة في اليابان على خلفية الاحتكاك الاقتصادي العالمي.

وكشفت الإحصاءات المؤقتة أن اليابان سجلت في السنة المالية المنتهية في مارس/آذار عجزا تجاريا عالميا بلغ 5.2 تريليون ين (حوالي 37 مليار دولار).

وهذا يمثل العام الرابع على التوالي الذي تستورد فيه الدولة سلعاً وخدمات أكثر مما تصدره بشكل عام.

وشملت العوامل المحركة ارتفاع الواردات السنوية بنسبة 4.7%، وهو ما تفاقم بسبب ضعف الين الياباني، مما أدى إلى تضخم تكلفة جلب السلع إلى البلاد.

ومع ذلك، ارتفعت الصادرات الإجمالية أيضًا بنسبة 5.9%، مدعومة بشحنات قوية من المركبات ورقائق الكمبيوتر، فضلاً عن التدفق الملحوظ للسياح الأجانب الذين تُحتسب إنفاقاتهم ضمن الصادرات.

وعلى النقيض من ذلك، أسفرت العلاقات التجارية بين اليابان والولايات المتحدة عن نتائج مختلفة إلى حد كبير.

وارتفع الفائض التجاري مع الولايات المتحدة إلى 9 تريليون ين (حوالي 63 مليار دولار) خلال السنة المالية نفسها.

ويشكل هذا الخلل المتزايد قضية حساسة بشكل خاص بالنسبة للرئيس الأميركي دونالد ترامب، الذي استهدف بشكل متكرر مثل هذه الفوائض في خطابه التجاري.

التنقل عبر قفاز التعريفة الجمركية

Copy link to section

ويتزامن نشر هذه الأرقام مع المفاوضات الجارية في واشنطن، حيث يعمل المسؤولون اليابانيون على مواجهة التهديدات الجمركية الأميركية.

وتجد اليابان، الحليف الرئيسي والمستثمر الرئيسي في الولايات المتحدة منذ فترة طويلة والتي توظف مئات الآلاف من الأميركيين، نفسها في بيئة تجارية مليئة بالتحديات.

أعلن الرئيس ترامب في بادئ الأمر في الثاني من أبريل عن خطط لفرض رسوم جمركية واسعة النطاق، بما في ذلك فرض ضريبة محتملة بنسبة 24% على الواردات من اليابان.

وفي حين أدت ردود أفعال السوق إلى تعليق جزئي لمدة 90 يوما لهذه التعريفات الجمركية الجديدة بالنسبة للعديد من الدول (باستثناء الصين، التي واجهت زيادات تصل إلى 145%)، فإن اليابان لا تزال تواجه حواجز تجارية كبيرة.

وتواجه الولايات المتحدة حاليا تعريفة جمركية أساسية بنسبة 10% على سلع مختلفة، إلى جانب ضرائب فرضت مؤخرا بنسبة 25% على صادرات حيوية مثل السيارات وقطع غيار السيارات والصلب والألمنيوم.

وتمثل هذه الواجبات تحديًا كبيرًا لإدارة رئيس الوزراء شيغيرو إيشيبا.

الاتجاهات الشهرية والتدفقات المتغيرة

Copy link to section

وبالنظر إلى البيانات الأحدث، سجلت اليابان فائضا تجاريا بقيمة 544 مليار ين (حوالي 4 مليارات دولار) خلال شهر مارس/آذار وحده.

وشهدت صادرات شهر مارس زيادة بنحو 4% على أساس سنوي، مسجلة بذلك الشهر السادس على التوالي من النمو، على الرغم من أن الوتيرة تباطأت قليلاً مقارنة بشهر فبراير.

وسجلت الصادرات إلى الولايات المتحدة نموا بنسبة 3% في مارس/آذار، في حين ارتفعت الشحنات إلى منطقة آسيا الأوسع بنسبة 5.5%.

ومن الجدير بالذكر أنه في حين انخفضت الصادرات المباشرة إلى الصين، ارتفعت الشحنات إلى اقتصادات آسيوية أخرى مثل هونج كونج وتايوان وكوريا الجنوبية.

وقد دفع هذا النمط بعض المحللين إلى التكهن بشأن التحولات الاستراتيجية في طرق التجارة.

وفي تقرير له، علق مين جو كانج، الخبير الاقتصادي البارز في بنك آي إن جي، قائلاً: “من المرجح أن يكون هذا بسبب إعادة توجيه الصادرات داخل آسيا لتجنب الصراعات الجمركية مع الولايات المتحدة”.

تنازلات في الأفق؟

Copy link to section

وقد أثارت المخاطر الكبيرة التي تنطوي عليها المفاوضات الجارية تكهنات بين بعض المحللين بأن طوكيو قد تقدم في نهاية المطاف تنازلات لإرضاء واشنطن، ربما تشمل زيادة وارداتها من المنتجات الزراعية الأميركية مثل الأرز.

يعد الأرز من المواد الغذائية الأساسية ذات الأهمية الثقافية والمحمية تقليديا في اليابان، ولكن النقص المحلي الأخير أدى إلى ارتفاع الأسعار، مما قد يخلق فرصة لمثل هذه الخطوة.

ومع استمرار المفاوضات، فإن التناقض بين العجز التجاري الإجمالي لليابان وفائضها الكبير والمتزايد مع الولايات المتحدة يسلط الضوء على الضغوط المعقدة التي تشكل التجارة العالمية والعلاقات الثنائية في ظل نظام التعريفات الجمركية الحالي.

تمت ترجمة هذا المقال من اللغة الإنجليزية بمساعدة أدوات الذكاء الاصطناعي، ثم تمت مراجعته وتحريره بواسطة مترجم محلي.

عالم

Related news

More industry news

تحليل مؤشر داكس قبل قرار البنك المركزي الأوروبي: هل هو شراء؟
April 17, 2025
توترات السوق تعود للظهور: انخفاض حاد في الأسهم الأمريكية بعد تصريحات باول بشأن الرسوم الجمركية؛ آسيا تتباعد، والهند تتطلع إلى بداية منخفضة
April 17, 2025
مع انهيار مؤشر ناسداك 100، هل من الآمن شراء السهم عند الانخفاض؟
April 17, 2025
عملة Bitcoin Pepe تقترب من الوصول إلى 7 ملايين دولار رغم صعوبة العثور على اتجاه لعملة Bitcoin
April 17, 2025
توقعات أسعار العملات المشفرة: Pi Coin، Bitcoin، PepeX
April 17, 2025
تجاوزت مبيعات CartelFi المسبقة 940 ألف دولار مع تحول عمال مناجم ETH إلى بروتوكول memecoin عالي العوائد
April 17, 2025
هل ستؤدي الرسوم الجمركية حقا إلى عودة التصنيع إلى الولايات المتحدة؟
April 16, 2025
تبدأ بطولة Elite 8 الخاصة بـ Axie Infinity في الأسبوع المقبل: هل سيرتفع سعر AXS بنسبة 50٪؟
April 16, 2025