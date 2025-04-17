الأسهم الأمريكية تفتح على تباين: ستاندرد آند بورز 500 وناسداك يرتفعان قليلا، وداو جونز يتراجع 400 نقطة

افتتح مؤشرا S&P 500 وناسداك المركب على ارتفاع يوم الخميس، وهو آخر يوم تداول في الأسبوع.

ومع ذلك، سجل مؤشر داو جونز الصناعي انخفاضًا حادًا، متأثرًا بانخفاض كبير في أسهم شركة يونايتد هيلث.

تعد شركة UnitedHealth أكبر مكون مرجح في مؤشر داو جونز الصناعي.

ارتفع مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بنسبة 0.4%، في حين حقق مؤشر ناسداك مكاسب بنسبة 0.4%.

انخفض مؤشر داو جونز 463 نقطة، أو 1.2%، مع تراجع سهم يونايتد هيلث بنسبة 17% بعد الإعلان عن أرباح أقل من التوقعات وخفض التوجيهات.

قامت الشركة بمراجعة توقعاتها لأرباح السهم المعدلة لعام 2025 إلى نطاق يتراوح بين 26 إلى 26.50 دولارًا، بانخفاض عن التوقعات السابقة التي تراوحت بين 29.50 دولارًا إلى 30 دولارًا للسهم.

وكان المحللون يتوقعون تحقيق ربح قدره 29.73 دولار للسهم في عام 2025، وفقًا لبيانات LSEG.

من المقرر أن تعلن شركة التكنولوجيا العملاقة Netflix عن أرباح الربع الأول بعد إغلاق الباب يوم الخميس

المؤشرات الرئيسية في طريقها لتسجيل أسبوع خاسر، مع إغلاق السوق يوم الجمعة احتفالاً بيوم الجمعة العظيمة.

وانخفض مؤشر داو جونز ومؤشر ستاندرد آند بورز 500 بنسبة تزيد عن 2% و1.2% على التوالي، في حين انخفض مؤشر ناسداك بنحو 2% خلال الأسبوع.

انخفاض حاد يوم الاربعاء

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وتأتي تحركات يوم الخميس في أعقاب عمليات بيع حادة يوم الأربعاء، بقيادة خسائر فادحة في أسهم التكنولوجيا.

انخفض مؤشر داو جونز الصناعي بنحو 700 نقطة، في حين انخفض مؤشر ناسداك المركب بأكثر من 3%.

وتصدرت شركة إنفيديا قائمة الشركات التي سجلت انخفاضًا بنحو 7% بعد الكشف عن رسوم ربع سنوية بقيمة 5.5 مليار دولار تتعلق بالقيود الأمريكية على تصدير وحدات معالجة الرسوميات H2O إلى الصين وأسواق أخرى.

وتعرضت الأسواق أيضًا لضغوط من تعليقات رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول، الذي حذر من أن الرسوم الجمركية التي فرضها ترامب قد تدفع التضخم إلى الارتفاع في الأمد القريب، ومن المرجح أن “تدفعنا بعيدًا عن أهدافنا”.

وأشار باول إلى أن بنك الاحتياطي الفيدرالي قد يواجه “سيناريو صعبا” في إدارة مهمته المزدوجة المتمثلة في استقرار الأسعار والحد الأقصى للتوظيف.

ترامب وباول يتشاجران مرة أخرى

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جدد الرئيس دونالد ترامب، الخميس، دعوته لمجلس الاحتياطي الفيدرالي لخفض أسعار الفائدة واقترح إقالة رئيسه جيروم باول.

جاءت هذه التصريحات بعد كلمة ألقاها باول في النادي الاقتصادي في شيكاغو، حيث قال إن بنك الاحتياطي الفيدرالي يواجه مهمة صعبة لتحقيق التوازن في ظل الرسوم الجمركية التي فرضتها الإدارة والتي أدت إلى تعقيد القرارات المتعلقة بالسيطرة على التضخم ودعم النمو الاقتصادي.

وقال باول “إذا حدث ذلك، فسوف نأخذ في الاعتبار مدى بعد الاقتصاد عن كل هدف، والآفاق الزمنية المختلفة المحتملة التي من المتوقع أن يتم خلالها إغلاق تلك الفجوات”، مما ساهم في عمليات بيع حادة في السوق يوم الأربعاء.

وقد انتقد ترامب مرارا وتكرارا قرارات السياسة التي اتخذها باول.

في وقت سابق من هذا الشهر، بعد يومين من إعلان الإدارة الأمريكية عن التعريفات الجمركية في “يوم التحرير”، كتب ترامب أن “الوقت سيكون مثاليًا لرئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول لخفض أسعار الفائدة. إنه دائمًا ما يتأخر، لكن بإمكانه الآن تغيير صورته، وبسرعة”.