فيتنام ، وهي دولة تعتمد بشكل كبير على الفحم لتلبية احتياجاتها من الطاقة، لديها خطط طموحة لزيادة قدرتها على توليد الطاقة بشكل كبير بحلول عام 2030.

وتتضمن خطة الطاقة الوطنية المعدلة حديثا في البلاد استراتيجية تعطي الأولوية للتحول نحو مصادر الطاقة المتجددة وإدخال الطاقة النووية، بحسب تقرير لوكالة رويترز.

وتمثل هذه الخطوة تغييراً كبيراً في سياسة الطاقة في فيتنام، حيث تسعى إلى تقليل اعتمادها على الوقود الأحفوري وتنويع مزيج الطاقة لديها.

ومن المتوقع أن يلعب توسيع مصادر الطاقة المتجددة، مثل الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، دوراً حاسماً في تحقيق أهداف توليد الطاقة في البلاد.

وعلاوة على ذلك، فإن إدراج الطاقة النووية في مزيج الطاقة يمثل خطوة كبيرة بالنسبة لفيتنام، حيث تستكشف مصادر بديلة للطاقة لتلبية الطلب المتزايد عليها.

إجمالي الاستثمارات

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تعكس هذه الخطة الطموحة التزام فيتنام بالتنمية المستدامة وجهودها الرامية إلى معالجة تحديات تغير المناخ.

ومن خلال التحول نحو مصادر الطاقة النظيفة، تهدف البلاد إلى تقليل انبعاثات الكربون وتعزيز مستقبل أكثر اخضرارًا.

وذكرت الحكومة الفيتنامية أن تحقيق الأهداف سيتطلب استثمارًا إجماليًا قدره 136.3 مليار دولار بحلول عام 2030. وهذا يعادل أكثر من ربع الناتج المحلي الإجمالي للبلاد بحلول عام 2024.

ولكي تتجنب الهند نقص الطاقة الذي أثار قلق المستثمرين الأجانب، ولتقليل اعتمادها على الفحم، يتعين على هذا المركز الصناعي في جنوب شرق آسيا أن يعمل بسرعة على توسيع إمدادات الطاقة لمواكبة الطلب المتزايد على الكهرباء.

أعلنت الحكومة الفيتنامية في وقت متأخر من يوم الأربعاء عن خطة لزيادة إجمالي قدرتها المركبة إلى ما بين 183 و236 جيجاوات بحلول عام 2030.

ويمثل هذا زيادة كبيرة مقارنة بأكثر من 80 جيجاواط في نهاية عام 2023.

التركيز على الطاقة النووية

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ومن أجل تحقيق هذه الغاية، استأنفت البلاد استثماراتها في الطاقة النووية، على الرغم من تعليق البرنامج في عام 2016 بسبب القيود الميزانية وكارثة فوكوشيما النووية في اليابان.

وأعلنت الحكومة أن محطات الطاقة النووية الأولية، بقدرة إجمالية تصل إلى 6.4 جيجاوات، من المتوقع أن تدخل الخدمة بين عامي 2030 و2035.

وأشاروا أيضًا إلى أنه سيتم إضافة قدرة إضافية قدرها 8 جيجاوات بحلول منتصف القرن.

وقالت الوكالة الدولية للطاقة الذرية إن المفاعلات النووية الصغيرة لا تزال قيد التطوير، لكن تكاليف بنائها ستكون أكثر من مفاعلات الطاقة الكبيرة.

وقال مسؤولون إن فيتنام ناقشت هذه المفاعلات النووية الصغيرة.

وفي وقت سابق من هذا العام، أعلنت الحكومة عن نيتها الدخول في مناقشات مع شركاء أجانب، بما في ذلك روسيا واليابان وكوريا الجنوبية وفرنسا والولايات المتحدة، بشأن مشاريع الطاقة النووية.

وفي أعقاب هذا الإعلان، أعربت شركة كوريا للطاقة الكهربائية عن اهتمامها بالمشاريع النووية في فيتنام يوم الثلاثاء، حيث قام رئيس الشركة بزيارة البلاد.

حصص السلطة

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وأعلنت الحكومة أن الخطة الجديدة ستزيد حصة الطاقة الشمسية من إجمالي الطاقة إلى ما بين 25.3% و31.1% بحلول عام 2030.

ويمثل هذا زيادة عن نسبة 23.8% في عام 2020. وبالإضافة إلى ذلك، سترتفع طاقة الرياح البرية والبحرية إلى ما بين 14.2% و16.1% بحلول عام 2030، مقارنة بنسبة تكاد تكون معدومة في بداية العقد.

حددت السلطات أهدافًا جديدة في أعقاب المخاوف بين المستثمرين الناجمة عن التعديل بأثر رجعي للأسعار التفضيلية لمنتجي الطاقة الشمسية وطاقة الرياح البرية.

وتتضمن الخطة تحولاً كبيراً في مصادر الطاقة، مع انخفاض حصة محطات الطاقة التي تعمل بالفحم من إجمالي قدرة التوليد من حوالي الثلث في عام 2020 إلى ما بين 13.1% و16.9%.

وفي الوقت نفسه، من المتوقع أن تساهم محطات الغاز الطبيعي المسال، التي لا وجود لها حالياً في المزيج، بنسبة تتراوح بين 9.5% و12.3% من إجمالي القدرة على توليد الكهرباء.

هدف الحكومة الفيتنامية فيما يتعلق بطاقة الرياح البحرية هو 6-17 جيجاوات بين عامي 2030 و2035. وفي حين تم تحديد هدف سابق يبلغ 6 جيجاوات لهذا العقد، لم يتم بناء أي محطة لطاقة الرياح البحرية حتى الآن.