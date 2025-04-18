لا يزال الخوف هو الشعور السائد في عالم العملات المشفرة، حتى مع تفاؤل المتحمسين بانتعاشها في المستقبل المنظور. وبينما لا تزال معظم العملات الرئيسية والعملات الرقمية تحت ضغط البيع، استفادت بيتكوين من استقرارها.

في الوقت نفسه، يتطلع المستثمرون الأذكياء إلى مشاريع جديدة ذات استخدامات عملية وإمكانيات نمو قوية. وقد جمع مشروع CartelFi، أحد هذه المشاريع، أكثر من مليون دولار في غضون عشرة أيام فقط. ويرتكز نجاحه على قدرته على توفير دخل سلبي كبير للمستثمرين من عملات الميم التي لولا ذلك لكانت مهملة. علاوة على ذلك، لا يزال حاملو هذه الرموز يخسرون فرص نموها.

يواجه سعر Shiba Inu مقاومة قوية مع استمرار تردد المشترين

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استقر سعر Shiba Inu فوق مستوى الدعم عند 0.00001100 دولار أمريكي منذ ارتداده فوقه قبل حوالي أسبوع. ومع ذلك، لا يزال يواجه مقاومة حول المتوسط المتحرك الأسي لـ 25 يومًا عند 0.00001241 دولار أمريكي، حيث لا يزال الخوف يسيطر على سوق العملات المشفرة بشكل عام.

قد يُعطي تحسن معنويات السوق الزخم الصعودي اللازم لكسر مستوى المقاومة الحالي. في حال نجاحه، سيكون هدف الثيران التالي عند 0.00001357 دولار.

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SHIB price chart by TradingView

اكتسبت CartelFi زخم مع تحول تركيز المستثمرين عن الشركات الكبرى

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بينما يظل الخوف هو الشعور السائد في عالم العملات المشفرة، يبحث المستثمرون الأذكياء بشكل متزايد عن فرص في مشاريع جديدة ذات إمكانات نمو قوية. والجدير بالذكر أن معظم هذه الرموز المميزة المفضلة هي مجرد ميمات مبنية على أكثر من مجرد نكتة فيروسية.

يبحث عشاق العملات المشفرة عن مشاريع تُقدّم حلولاً لبعض التحديات الحالية في مجال العملات المشفرة. ومن بين هذه المشاريع شركة CartelFi. بفضل بنيتها التحتية الفريدة، نجحت في جذب اهتمام المستثمرين، حيث جمعت أكثر من 500,000 دولار أمريكي في أول 24 ساعة من طرحها المسبق. وبعد عشرة أيام، تجاوزت قيمة التمويل مليون دولار أمريكي.

بدلاً من ترك عملات الميم الخاصة بهم خاملة، تُتاح للمستثمرين فرصة تحقيق دخل سلبي كبير. علاوة على ذلك، يتمتع حامل العملة بتعرض سعري كامل. هذا يعني أنه لن يخسر فرصة تحقيق مكاسب من الرمز المميز.

بفضل هذا المشروع الفريد، يحظى المستخدمون الأوائل بفرصة لا تُقاوم لجني أرباح طائلة خلال فترة البيع المسبق الحالية وما بعدها. ستعزز ندرة العملة المبرمجة، التي تضمن ضغط استهلاك ثابت، من زخمها الصعودي. وبالتالي، تتمتع CarteFi بمكانة ممتازة لتكون ضمن قائمة أفضل عروض العملات الأولية (ICO) لعام ٢٠٢٥. سارع بشراء CartelFi من هنا.

سعر Bitcoin يظل ضمن نطاق محدد حيث يقدم التفاؤل دعم ثابت

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Bitcoin Price

لا يزال سعر Bitcoin يتحرك ضمن نطاق ضيق مع استمرار المخاوف في سوق العملات المشفرة عمومًا. ومع ذلك، فإن التفاؤل بشأن تعافي العملة الرئيسية جعلها مستقرة فوق مستوى 82,000 دولار أمريكي لمدة أسبوع حتى الآن.

علاوة على ذلك، تُظهر البيانات الصادرة عن SoSoValue أن صناديق الاستثمار المتداولة في بيتكوين (BTC) سجلت تدفقات صافية يومية بلغت 107.83 مليون دولار أمريكي يوم الخميس. وخلال جلسة التداول، لم تسجل 8 من أصل 10 صناديق استثمار متداولة (ETFs) أي تدفقات، بينما سجل صندوق IBIT التابع لشركة بلاك روك وصندوق FBTC التابع لشركة فيديليتي تدفقات بلغت 80.96 مليون دولار أمريكي و25.90 مليون دولار أمريكي على التوالي.

على المدى القريب، سيكون النطاق بين 82,000 و85,930 دولارًا أمريكيًا جديرًا بالمراقبة. سيحتاج المضاربون على الارتفاع إلى جذب عدد كافٍ من المشترين لكسر هذه المقاومة إذا أرادوا الوصول إلى الهدف التالي عند 89,075 دولارًا أمريكيًا. مع ذلك، سيُبطل هذا الافتراض أي تراجع دون الحد السفلي للنطاق.

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