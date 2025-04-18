انقسام المتداولين في العملات المشفرة بشأن الخطوة التالية لعملة البيتكوين: اختراق 88 ألف دولار أم إعادة ضبط 65 ألف دولار؟

فشلت عملة البيتكوين مرارًا وتكرارًا في اختراق مستوى المقاومة 85 ألف دولار حيث لا يزال السوق خاليًا من المحفزات الصعودية.

منذ 13 أبريل، تم تداول العملة المشفرة الرائدة ضمن نطاق ضيق يتراوح بين 83 ألف دولار و85 ألف دولار، مع تأثر حركة السعر بمزيج من العوامل الاقتصادية الكلية.

عند كتابة هذا التقرير، بلغت مكاسب البيتكوين الأسبوعية ما يزيد قليلاً عن 4% بينما كانت قيمتها السوقية تحوم حول مستوى 1.6 تريليون دولار.

ما الذي يعيق البيتكوين؟

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خلال هذا الأسبوع، ظهرت العديد من القوى الهبوطية، مما دفع المستثمرين إلى تبني موقف أكثر حذرا.

يتضح ذلك من مؤشر الخوف والجشع في العملات المشفرة، والذي يحوم بالقرب من الطرف السفلي لمنطقة الخوف عند 30، اعتبارًا من وقت نشر هذا التقرير.

إن أحد العوامل الرئيسية التي تؤثر على المعنويات هو تجدد التوتر الجيوسياسي بين الولايات المتحدة والصين.

وفي يوم الأربعاء، تحولت الأسواق إلى تجنب المخاطرة بعد أن فرضت إدارة ترامب قيودا جديدة على صادرات رقائق إنفيديا إلى الصين.

وأدت هذه الخطوة إلى اهتزاز أسواق الأسهم العالمية وإثارة المخاوف من تصعيد آخر في التعريفات التجارية، مما أدى إلى انخفاض قطاع التكنولوجيا وأصول المخاطرة الأوسع.

ومما يزيد من حالة عدم اليقين، ظهور تقارير تفيد بأن السلطات الصينية قد تقوم بتصفية عملات البيتكوين المصادرة من خلال بورصات خارجية.

ورغم عدم تأكيدها، فإن مثل هذه التقارير تميل إلى تخويف المستثمرين وإضافة المزيد من الضغوط على معنويات العملات المشفرة الهشة بالفعل.

وتبع ذلك المزيد من الألم عندما أشار رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي جيروم باول إلى موقف أكثر تشددا مما توقعته الأسواق.

خلال خطابه في 16 أبريل، صرح باول أن بنك الاحتياطي الفيدرالي ليس في عجلة من أمره لخفض أسعار الفائدة، مما يعزز نهج “الانتظار والترقب” وسط حالة عدم اليقين الاقتصادي المتزايدة.

وساهمت تصريحاته في إضعاف معنويات المستثمرين، خاصة بعد أن أشار إلى المخاطر التضخمية التي تشكلها الرسوم الجمركية التي أعلن عنها الرئيس ترامب مؤخرا.

وحذر باول من أن حجم الزيادات في الرسوم الجمركية كان “أكبر بكثير من المتوقع” ومن المرجح أن يؤدي إلى “ارتفاع التضخم وتباطؤ النمو”.

ما هو التالي بالنسبة للبيتكوين؟

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ومع احتمال بقاء السياسة النقدية التقييدية في مكانها لفترة أطول، لم يعد لدى الأسواق أي سبب للعودة إلى وضع المخاطرة.

بالنسبة لعملة البيتكوين، يعني هذا استمرار القمع حول مستويات المقاومة الرئيسية، حيث يزن المتداولون التوقعات الاقتصادية الأوسع قبل تحمل المزيد من التعرض.

من الناحية الفنية، يجب على البيتكوين تحويل مستوى المقاومة 86000 دولار إلى دعم لإعادة إشعال الزخم الصعودي نحو 90000 دولار وما فوق.

وفقًا لخبراء السوق، يحتاج BTC أولاً إلى استعادة متوسط المتحرك الأسي لـ 200 يوم عند 87740 دولارًا، وهو المستوى الذي فقده في 9 مارس لأول مرة منذ أغسطس 2024.

على الجانب السلبي، فإن الفشل في استعادة مستويات رئيسية يفتح الباب أمام المزيد من الخسائر. من المرجح أن يدافع المتشائمون بقوة عن مستوى 86,000 دولار، مما قد يدفع سعر البيتكوين إلى ما دون 80,000 دولار.

وبحسب مايكل فان دي بوب، مؤسس شركة إم إن كابيتال، فإن فقدان هذا الدعم الرئيسي قد يؤدي إلى مزيد من الانخفاض، مع احتمال انزلاق الأسعار نحو نطاق 74400 دولار إلى 76600 دولار، وهو خط الدفاع الأخير قبل حدوث تصحيح أعمق.

وقد يؤدي المزيد من الضعف إلى إعادة اختبار أدنى مستوى في يوم الانتخابات الأمريكية عند 67,817 دولاراً، مما يمحو المكاسب التي تحققت من ما يسمى “مضخة ترامب”.

وفقًا للمحلل جيمس تشيك، فإن القاع الحقيقي لعملة البيتكوين يقع عند حوالي 65000 دولار بناءً على متوسط تكلفة المستثمرين النشطين ومنطقة دعم رئيسية طويلة الأجل.

يمثل هذا متوسط التكلفة الأساسية للمستثمرين النشطين، ويعكس أساسًا السعر الذي استحوذ به معظم المشاركين في السوق على عملات بيتكوين. وبالتالي، يُمثل هذا السعر منطقة دعم مهمة على المدى الطويل.

وأضاف: “75 ألف دولار هو السعر الذي يجب على الثيران الدفاع عنه. وإلا، فسنعود إلى التقلبات الحادة – والعلم في بحر الرمال هذا هو 65 ألف دولار”.

قد يؤدي الانخفاض إلى 65 ألف دولار إلى إعادة بدء الارتفاع الصعودي

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ومع ذلك، وفقًا لبعض الأشخاص، فإن التصحيح نحو نطاق منتصف 60 ألف دولار قد يكون بمثابة الهزة التي يحتاجها البيتكوين لإعادة ضبط المشاعر وتغذية المرحلة التالية من الارتفاع.

على سبيل المثال، شارك التاجر ألتشتاين وجهة نظر مخالفة تشير إلى أن الانخفاض إلى منطقة 69 ألف دولار – 65 ألف دولار قد يسبق مرحلة صعود متجددة يمكن أن تؤدي في النهاية إلى ارتفاع سعر البيتكوين إلى 150 ألف دولار.

الرسم البياني الأسبوعي لـ BTC/USD. المصدر: ألتستين

ورغم أن هدف 150 ألف دولار قد يبدو طموحا، فإن فكرة التصحيح الصحي قبل الاستمرار تتوافق مع دورات السوق الأوسع.

تاريخيًا، غالبًا ما كانت عملة البيتكوين تعيد النظر في مستويات التكلفة الأساسية خلال فترات عدم اليقين الكلي قبل تحقيق انتعاش قوي.

ومن شأن هذا السيناريو أن يتماشى أيضًا مع ديناميكيات جانب العرض الأساسية التي تتطور حاليًا في جميع أنحاء السوق.

تظهر بيانات من CryptoQuant أن احتياطيات البيتكوين في البورصات استمرت في الانخفاض، حيث تجلس الآن بالقرب من أدنى مستوياتها في عدة سنوات.

ومن الناحية التاريخية، كانت مثل هذه الظروف تسبق ارتفاعات كبيرة في الأسعار، وخاصة عندما تقترن بارتفاع الطلب أو تحول في معنويات المستثمرين.

على الجانب الآخر، إذا تجنب البيتكوين تصحيحًا أعمق وظل فوق مستويات الدعم الحالية، فقد يكتسب الاختراق الأخير فوق خط الاتجاه لعام 2025 قوة دفع.

سيكون الإغلاق فوق 88000 دولار أمرًا أساسيًا، مما قد يمهد الطريق للتحرك نحو 90000 دولار وما فوق كما اقترح المحلل المستعار Crypto Caesar في منشور X الأخير.