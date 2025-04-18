على الرغم من الضربة الكبيرة التي تلقتها أسهم الذكاء الاصطناعي في الأشهر الأخيرة، إلا أن الذكاء الاصطناعي لا يزال في صدارة كل المناقشات المالية هذا العام.

وفي وقت سابق من هذا الشهر، أعلنت شركة Meta Platforms عن خطط لإنفاق مليار دولار لإنشاء مركز بيانات جديد في ولاية ويسكونسن، مما يشير إلى أن الشركة تتوقع استمرار الطلب على الذكاء الاصطناعي.

هذا السرد لا يجعل أسهم الذكاء الاصطناعي جذابةً للاقتناء عند التراجع فحسب، بل أيضًا لمجموعة من العملات الرقمية الميمية المُركزة على الذكاء الاصطناعي. وتشمل هذه العملات الناشئة وPepeX.

يشير الطلب الذي اجتذبته PepeX خلال البيع المسبق الخاص بها إلى أنها قد تكون استثمارًا أفضل من الأسماء الأكثر رسوخًا مثل Dogecoin في عام 2025.

لم تشهد PepeX نمو هائل بعد

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تشتهر عملات الميم بنموها الهائل في مراحلها الأولية. ومع ذلك، لا تتمكن جميعها من الحفاظ على هذا الزخم لفترة أطول.

لذا، فإن أفضل وقت للاستثمار في عملة الميم هو في المراحل المبكرة. بمجرد أن تُصبح عملة الميم رائجة، يصبح الاستثمار فيها أكثر خطورة.

هذا ما يجعل PepeX أكثر جاذبيةً للاقتناء وقت كتابة هذا التقرير مقارنةً بعملة Dogecoin. فالأولى في مراحلها الأولى، بينما الثانية قد شهدت بالفعل مرحلةً أوليةً من النمو الهائل.

لذلك، فإن احتمالية تأمين مكاسب 100x مع PepeX في عام 2025 أعلى بكثير من احتمالية تحقيق مكاسب مع Dogecoin.

دعم الذكاء الاصطناعي لجذب المستثمرين إلى PepeX

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سبب آخر لتفضيل PepeX على Dogecoin هو حقيقة أن PepeX عبارة عن عملة ميم مدعومة بالذكاء الاصطناعي.

تعتمد PepeX على الذكاء الاصطناعي لتسهيل إطلاق وتسويق الميمات الجديدة. ومن المرجح أن يجذب الذكاء الاصطناعي المزيد من المستثمرين إلى PepeX مع مرور الوقت مقارنةً بعملة Dogecoin التي تفتقر إلى الذكاء الاصطناعي.

وبالإضافة إلى ذلك، ووفقًا لـ Statista، من المتوقع أن ينمو سوق الذكاء الاصطناعي بمعدل سنوي مركب يزيد عن 27% حتى نهاية هذا العقد.

وهذا معدل نمو مثير يكتسبه المستثمرون من خلال الاستثمار في PepeX بدلاً من Dogecoin.

تتمتع PepeX باقتصاديات رمزية أفضل من Dogecoin

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نموذج عرض دوجكوين لانهائي، ما يعني عدم وجود حد أقصى لعدد العملات التي يمكن إنشاؤها. هذا يثير مخاوف بشأن التضخم مع مرور الوقت، والذي قد يُضعف قيمة كل رمز على حدة.

من ناحية أخرى، تتبنى PepeX نموذج اقتصادي رمزي مدروس بعناية، يوازن بين العرض والطلب. ويتضمن آليات مثل حرق الرموز ومكافآت لحامليها على المدى الطويل، مما يضمن مسار نمو أكثر استدامة.

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