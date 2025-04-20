قبل أسبوعين، كان المستثمرون يعدّون الساعات المتبقية لإعلان الرئيس ترامب عن “الرسوم الجمركية المتبادلة”. وكانت مؤشرات الأسهم العالمية، وعلى رأسها الأسهم الأمريكية الكبرى، قد أظهرت بالفعل مؤشرات على قلق المستثمرين.

كان مؤشر داو جونز ومؤشر راسل 2000 (مؤشر أسهم أقل شعبية، ولكنه مؤشر مهم للمزاج تجاه الشركات متوسطة الحجم في الولايات المتحدة والتي تركز على السوق المحلية) قد بلغا ذروتهما في نوفمبر/تشرين الثاني.

وصل مؤشرا S&P 500 وNASDAQ، اللذين يحتويان على وزن كبير لصالح شركات التكنولوجيا العملاقة، إلى أعلى مستوياتهما على الإطلاق في منتصف فبراير.

منذ ذلك الحين، شهدت جميع الأسهم الأمريكية الرئيسية تراجعًا، مما أدى إلى تراجعها إلى ما دون المستويات التي شهدتها بعد فوز ترامب في الانتخابات في الخامس من نوفمبر. وشهدت الأسهم انتعاشًا طفيفًا في النصف الثاني من مارس.

لكن كان من الواضح أن المستثمرين أصبحوا حذرين. كان الشعور السائد هو أن الرسوم الجمركية قد تذهب في اتجاهين. بإمكان الرئيس ترامب أن يعلن عن تعريفة أساسية متواضعة على الدول التي يعتقد أنها تتصرف “بشكل غير عادل”.

أو ربما فعل شيئًا أسوأ. في النهاية، فعل شيئًا أسوأ بكثير.

خضعت معظم التعريفات الجمركية لعملية تأجيل وتعديل وإعادة توجيه سريعة نسبيًا. ولكن بالنظر إلى ما حدث منذ ذلك الحين، يبدو أن التعريفة الأساسية البالغة 10% على صادرات شركاء الولايات المتحدة التجاريين أكثر انسجامًا مع توقعات الأسواق.

ورغم عدم وجود سلسلة من المفاوضات الناجحة بين البلدان، فإن هذه المفاوضات قد تعود إلى معدلات الرسوم المتبادلة الأصلية في غضون ثلاثة أشهر.

لكن هناك أمر واحد يبدو مؤكدا الآن، وهو أن الهدف الحقيقي لإدارة ترامب في كل هذه الضجة هو الصين.

مع إضافة الخطاب العدائي وضعف موقف كلا الجانبين، تحوّل الخلاف الجمركي إلى حرب تجارية شاملة. يحاول المستثمرون الآن معرفة مدى إمكانية حل هذه الأزمة، وإن كان الأمر كذلك، فكم من الوقت قد يستغرق.

طرح جميع المحللين نظريات متعارضة حول أي طرف سيتأثر أكثر، ومن يُرجّح أن يتراجع أولاً. إحدى الحجج هي أن استعداد الرئيس ترامب لتخفيف معظم الرسوم الجمركية يُعدّ علامة ضعف. ربما.

مع أن رفعه للضرائب على الصين إلى 145% يوحي بعكس ذلك. ويُقال أيضًا إن النظام الاستبدادي في الصين في وضع أفضل لقبول المصاعب التي يواجهها مواطنوه، وهو ما لا يستطيعه ترامب.

ولكن الاقتصاد الصيني في حالة سيئة، بغض النظر عما تقوله البيانات، والانفجار العقاري في البلاد يعني أنها لا تستطيع الاعتماد على سوقها المحلية لتحل محل سوق صادراتها.

من ناحية أخرى، يبدو أن إدارة ترامب ربما أصيبت بالذعر عندما انهارت سندات الخزانة الأمريكية. قد تتقبل انخفاضًا حادًا في أسعار الأسهم، لكنها لن تُهدد الملاذ الآمن الأهم في العالم.

سجل عائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل 30 عامًا أكبر قفزة أسبوعية له منذ ثمانينيات القرن الماضي، حتى مع هبوط الدولار الأمريكي. بدا الأمر كما لو أن شيئًا ما قد انفجر.

هل كانت الصين مسؤولة؟ يبدو من غير المرجح أن تكون مسؤولة بالكامل عن تراجع سوق السندات. سيكون ذلك كارثيًا إلى حد كبير بالنظر إلى حجم ديون الحكومة الأمريكية التي تملكها.

وبالإضافة إلى ذلك، فإن مثل هذه الخطوة من شأنها أن تدفع قيمة اليوان إلى الارتفاع، وهو ما من شأنه أن يجعل الحياة أكثر صعوبة بالنسبة للمصدرين الصينيين.

ويبدو من المرجح أن الاضطراب بين الدولار وسندات الخزانة الأميركية كان راجعاً إلى حد كبير إلى عمليات خفض الديون الضخمة التي قامت بها صناديق التحوط والنظام المصرفي الموازي.

شهدت الأسواق هدوءًا طفيفًا خلال الأسبوع الذي سبق عيد الفصح. لكن يبدو أن الأزمة لم تبلغ ذروتها بعد.

إن الغرور المتورط كبيرٌ جدًا، والمخاطر كبيرةٌ جدًا. في مرحلةٍ ما، سيتم حل هذه المشكلة. لكن يبدو أن أسواق المخاطر ستعاني من المزيد من المعاناة قبل أن تعود الأمور إلى وضعها الطبيعي.

(ديفيد موريسون هو محلل سوق أول في شركة تريد نيشن. الآراء الواردة في هذا المقال تعبر عن رأيه الشخصي.)