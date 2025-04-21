من المتوقع أن ترتفع أسعار CartelFi قريباً، حتى مع بقاء سوق العملات المشفرة عالقاً

ظلت أسواق العملات المشفرة محدودة يوم الأحد، حيث استقرت عملة Bitcoin دون 85 ألف دولار وأظهر المتداولون القليل من الرغبة في العملات البديلة الأكثر خطورة.

تحركت عملة البيتكوين إلى حد كبير ضمن نطاق ضيق بنسبة 2% بين 83 ألف دولار و85 ألف دولار هذا الأسبوع.

يأتي هذا الهدوء النسبي بعد تقلبات حادة في وقت سابق من شهر أبريل، عندما أدت إعلانات ترامب عن الرسوم الجمركية إلى انخفاض عملة Bitcoin إلى أدنى مستوياتها في عدة أشهر عند أقل من 75 ألف دولار.

وفي الوقت نفسه، نجح مشروع جديد في التفوق على السوق الأوسع.

المشروع الذي يلفت الانتباه هو CartelFi ، وهو بروتوكول زراعة العائد الجديد الذي يعتمد على الكارتل.

وقد جمعت عملية البيع المسبق للمشروع بالفعل أكثر من مليون دولار.

CartelFi: المشروع الذي يثير ضجة في السوق

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تثير CartelFi ضجة لسبب بسيط: فهي تعالج أخيراً عدم الكفاءة الطويل الأمد في أسواق العملات المشفرة والتي لم يحلها أحد آخر.

على الرغم من جاذبيتها المضاربية وحركة أسعارها الفيروسية، إلا أن عملات الميم كانت تعتبر دائمًا بمثابة ثقل ميت بين الارتفاعات.

في مشهد DeFi الحالي، يتطلب كسب العائد عادةً بيع الأصول المتقلبة مثل PEPE أو DOGE وإعادة التخصيص إلى أصول أكثر استقرار و”مسؤولية” مثل العملات المستقرة أو ETH أو الرموز المميزة.

ونتيجة لهذا، يتم حبس مليارات الدولارات من رأس المال، دون أي عائد أو استخدام منتج، في حين تعمل بروتوكولات DeFi المصممة للعملات المستقرة والشركات الكبرى على تحقيق عوائد ثابتة لرأس المال الأكثر تجنبًا للمخاطر.

لقد كانت زراعة العائدات لعملات الميم طموحًا نظريًا لسنوات، لكن لم ينفذه أحد على نطاق واسع.

يتمثل الابتكار الأساسي لشركة CartelFi في إنشاء مجموعات سيولة مصممة خصيصًا لهذه الرموز المميزة، مما يوفر عوائد تصل إلى 300% على أسماء مثل PEPE – وهي أرقام غير مسبوقة في DeFi التقليدي.

عرض CartelFi المسبق: الأسعار سترتفع قريباً

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لا تظهر عملية البيع المسبق لـ CartelFi أي علامات على فقدان الزخم، حيث تم جمع أكثر من مليون دولار بالفعل مع استمرار اهتمام المستثمرين.

ويتكون نموذج البيع المسبق من 30 مرحلة تدريجية، كل منها تتضمن زيادة في السعر بنسبة 5%، وهو مصمم لمكافأة المشاركة المبكرة مع الحفاظ على ضغط الشراء المستدام.

بسعرها الحالي البالغ 0.0336 دولار، فإنها توفر للمستثمرين الأوائل مكاسب فورية على الورق وإمكانية تحقيق عوائد أكبر بكثير بمجرد إدراج CARTFI في الأسواق العامة.

ومن المقرر أن يرتفع سعر CartelFi خلال يومين.

ما يغذي هذا الجذب هو الملعب المميز لـ CartelFi: تحويل رأس مال عملة الميم الخاملة إلى أصول منتجة ومولدة للعائد.

تعمل CartelFi على وضع نفسها كمنصة DeFi وظيفية ومولدة للإيرادات مبنية على الحمض النووي المضاربي لثقافة الميم.

مع إغلاق مراحل البيع المسبق بسرعة وتسارع تدفقات رأس المال، أصبحت حملة CartelFi واحدة من العروض المبكرة الأكثر بروزًا في سوق مهيأ للمخاطر العالية والمكافآت العالية.

سوق العملات المشفرة الأوسع

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استقر سوق العملات المشفرة في تعاملات هادئة يوم الأحد، حيث كافحت عملة البيتكوين لاستعادة مستوى 85 ألف دولار، وسجلت معظم العملات البديلة الرئيسية تحركات ضئيلة.

ظلت XRP وETH وغيرها من الرموز ذات القيمة السوقية الكبيرة ضمن نطاق محدد، مما يعكس معنويات أوسع لتجنب المخاطرة في الأسواق العالمية.

بلغت القيمة السوقية للعملات المشفرة العالمية 2.68 تريليون دولار، بانخفاض 0.53% خلال الـ24 ساعة الماضية.

وارتفع إجمالي حجم السوق في الفترة نفسها بنسبة 2.47% إلى 45.39 مليار دولار.

واصل الحذر هيمنة المستثمرين مع مراقبة التطورات بشأن السياسات التجارية الجديدة للإدارة الأميركية.

وفي ظل عدم وجود تفاصيل محددة بشأن نطاق أو الجداول الزمنية الفعالة، ظل المشاركون في السوق مترددين في اتخاذ خطوات حاسمة.

وفي ظل هذه الخلفية الحذرة، برزت عملية البيع المسبق الجارية لـ CartelFi.

وتؤكد قدرة المشروع على جذب رأس المال على الرغم من تردد السوق على نطاق أوسع على موقعه الفريد وعلى شهية المستثمرين المستمرة للفرص غير المتكافئة في المرحلة المبكرة.

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