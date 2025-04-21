جيم كرامر يصف شركة Nvidia بأنها “سهم ميم”

يقول المستثمر الشهير جيم كرامر إن شركة Nvidia Corp (NASDAQ: NVDA) أصبحت “سهمًا ميمًا” بعد تحذيرها من ضربة هائلة للأرباح الأسبوع الماضي.

وقال مدير صندوق التحوط السابق إن المستثمرين يجب أن يخفضوا تعرضهم لشركة NVDA لأن القيود المفروضة على التصدير في الولايات المتحدة قد تؤدي إلى المزيد من الألم لشركة رقائق الذكاء الاصطناعي العملاقة في المستقبل.

لطالما كان كرامر من أشدّ المؤيدين لأسهم إنفيديا. ومع ذلك، أضاف أنه “لم يعد بإمكانك امتلاكها كما كنت تفعل سابقًا” في ظلّ الرسوم الجمركية وقيود التصدير الإضافية على أشباه الموصلات في عام ٢٠٢٥.

وقد دفعت الرياح المعاكسة المذكورة أعلاه بالفعل أسهم NVDA إلى الانخفاض بأكثر من 30% هذا العام.

ماذا تعني القيود الجديدة على تصدير المياه بالنسبة لـ NVDA؟

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وفي وقت سابق من شهر أبريل/نيسان، فرضت إدارة ترامب شرطًا جديدًا للحصول على ترخيص لشركة إنفيديا لتكون قادرة على تصدير رقائق H2O الشهيرة إلى عدة وجهات، بما في ذلك الصين.

ومن خلال هذه القيود الجديدة، تريد الولايات المتحدة تقييد وصول بكين إلى الرقائق المتقدمة التي تخشى أن تُستخدم في بناء أنظمة عسكرية متطورة للغاية.

بالنسبة لشركة NVDA، فإن هذا التطور الأخير قد يعني تباطؤًا كبيرًا في النمو، نظرًا لأن H2O قد ولّد ما يصل إلى 15 مليار دولار من الإيرادات لشركة صناعة الرقائق في عام 2024.

وفي الواقع، حذرت الشركة المدرجة في بورصة ناسداك بالفعل من أن القيود الجديدة على التصدير قد تؤدي إلى فرض رسوم ربع سنوية تصل إلى 5.5 مليار دولار.

وعلى الرغم من التحديات الناشئة والهبوط الحاد في أسهم التكنولوجيا الأمريكية بسبب الرسوم الجمركية هذا العام، لا يزال سهم إنفيديا مرتفعا بأكثر من 25% مقارنة بأدنى مستوى له في 52 أسبوعا وقت كتابة هذا التقرير.

الولايات المتحدة تريد الحفاظ على تفوقها في مجال الذكاء الاصطناعي

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تجدر الإشارة إلى أن شركة DeepSeek الصينية استخدمت أيضًا شرائح H20 من شركة Nvidia لتطوير نموذج R1 الخاص بها الذي ينافس أقوى نماذج الذكاء الاصطناعي ولكن بتكلفة تشغيلية أقل بكثير.

وبالتالي، فإن القيود الجديدة التي فرضتها الحكومة الأميركية على التصدير تهدف على نطاق أوسع إلى الحفاظ على تفوق أميركا في مجال الذكاء الاصطناعي.

حتى قبل توليه منصبه في 20 يناير/كانون الثاني، أكد الرئيس ترامب خططه للالتزام بجعل الولايات المتحدة عاصمة العالم للتكنولوجيات الناشئة، بما في ذلك العملات المشفرة والذكاء الاصطناعي.

وفي ظل هذه الخلفية، أوصى المستثمر الشهير جيم كرامر باتخاذ موقف حذر بشأن أسهم إنفيديا في الأمد القريب.

وول ستريت تختلف مع كرامر بشأن سهم إنفيديا

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في حين أن الأمور أصبحت أكثر تحديًا بشكل واضح، إلا أن ليس كل شخص في وول ستريت يتفق مع مقدم برنامج Mad Money بشأن أسهم NVDA.

يظل التقييم الإجماعي لأسهم Nvidia عند “شراء” في أبريل.

ويتوقع المحللون حاليًا سعرًا مستهدفًا متوسطًا يبلغ حوالي 165 دولارًا أمريكيًا لسهم AI ، وهو ما يترجم إلى ارتفاع بنسبة 65% تقريبًا من المستويات الحالية.

يظل المستثمرون متفائلين بشأن الشركات متعددة الجنسيات على الرغم من التحديات القريبة الأجل حيث تظل اللعبة الوحيدة في المدينة للذكاء الاصطناعي – وهي السوق التي تتوقع Statista أن تنمو بمعدل سنوي مركب يزيد عن 27٪ حتى نهاية هذا العقد.

بالإضافة إلى ذلك، تدفع أسهم NVDA عائد أرباح بنسبة 0.039%.