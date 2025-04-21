وفاة البابا فرانسيس عن عمر يناهز 88 عامًا

أعلن الفاتيكان يوم الاثنين أن البابا فرانسيس، اليسوعي الأرجنتيني الذي أصبح أول بابا للكنيسة الكاثوليكية من الأمريكتين، توفي.

كان عمره 88 عاما.

وجاء هذا النبأ في خطاب فيديو ألقاه الكاردينال كيفن فاريل.

وقال فاريل بحسب ترجمة رسمية: “أيها الإخوة والأخوات الأعزاء، بكل حزن عميق يجب أن أعلن وفاة قداسة البابا فرانسيس”.

في الساعة 7:35 من صباح اليوم، عاد أسقف روما، فرنسيس، إلى بيت الآب. كرّس حياته كلها لخدمة الرب وكنيسته. علّمنا أن نعيش قيم الإنجيل بأمانة وشجاعة ومحبة شاملة، لا سيما لصالح الفقراء والمهمّشين.

وأضاف فاريل: “مع امتناننا الكبير لمثاله كتلميذ حقيقي للرب يسوع، فإننا نوصي بروح البابا فرانسيس إلى محبة الله الثالوث الرحيمة اللامتناهية”.

انتخب البابا رقم 266 للكنيسة الكاثوليكية الرومانية بعد استقالة بنديكتوس السادس عشر في عام 2013، وولد فرانسيس باسم خورخي ماريو بيرجوليو في بوينس آيرس في 17 ديسمبر 1936.

في حين كان يُنظر إلى بنديكت باعتباره مدافعًا قويًا عن العقيدة الأرثوذكسية، وأكثر ارتياحًا مع الكتب من الحشود، ظهر فرانسيس باعتباره البابا الذي كان يبتسم كثيرًا، ويحتضن التواضع، ويحمل رسالة واسعة النطاق.

وقد لاقى تركيزه على الفقر والمعاناة الإنسانية صدى لدى العديد من الليبراليين غير الكاثوليك، كما وصف تغير المناخ بأنه قضية أخلاقية تحتاج إلى اهتمام عاجل.

ورفض الامتيازات المرتبطة بدوره، واختار بيت الضيافة في الفاتيكان بدلاً من الشقق البابوية الفخمة.

كان أول بابا يسوعي، والأول من نصف الكرة الجنوبي، وأول بابا من خارج أوروبا منذ ما يقرب من 1300 عام، بعد البابا غريغوري الثالث من سوريا في عام 731.

كان فرانسيس ابنًا لأب مهاجر إيطالي وأم إيطالية أرجنتينية، وكان الأكبر بين خمسة أطفال.

عمل في شبابه كعامل نظافة وحارس في ملهى ليلي قبل أن يتدرب كفني كيميائي.

تم تعيينه كاهنًا يسوعيًا في عام 1969، وفي عام 1973، وفي سن 36 عامًا، أصبح رئيسًا لجمعية اليسوعيين في الأرجنتين وأوروغواي – وهو المنصب الذي شغله حتى عام 1979.

عيّنه البابا يوحنا بولس الثاني أسقفًا عام ١٩٩٢، وبعد ست سنوات، عُيّن فرنسيس رئيسًا لأساقفة بوينس آيرس. رُقّي إلى رتبة كاردينال عام ٢٠٠١.

خضع البابا فرانسيس لعملية جراحية في شبابه لإزالة جزء من رئته بعد إصابته بمرض رئوي، على الرغم من أن الفاتيكان قال في عام 2013 إن الحالة لم تؤثر على عمله أبدًا.

وفي سنواته الأخيرة، واجه البابا تحديات صحية مستمرة، بما في ذلك أمراض الجهاز التنفسي والعديد من العمليات الجراحية.

تم نقله إلى المستشفى لأول مرة كبابا في يوليو 2021، حيث خضع لعملية جراحية في القولون في مستشفى جيميلي في روما بسبب تضيق الرتج – وهو التطور الذي هز الكنيسة على الرغم من تأكيدات الفاتيكان بأن الإجراء كان مقررًا.

تم إدخاله إلى المستشفى مرة أخرى في مارس 2023 بسبب التهاب الشعب الهوائية، وقال مازحا للصحفيين بعد ذلك أنه “لا يزال على قيد الحياة”.

وبعد شهرين بقليل، خضع لعملية جراحية أخرى لإصلاح الفتق.