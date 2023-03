Disse 6 Krypto Presales Tilbyder de Bedste Krypto Mønter at Investere i, i 2023

Krypto presales kan tilbyde nogle af de bedste krypto mønter, man overhovedet kan investere i på grund af deres høje potentiale for afkast. Mange lovende nye projekter lancerer deres tokens gennem disse begivenheder, hvilket giver early adopters en unik chance for at kunne opnå store afkast på deres investeringer.

Her er de 6 bedste kryptomønter at investere i som i øjeblikket er i deres krypto presale stadier:

Metacade (MCADE)

EstateX (ESX)

Artefact (ARTY)

MetaBlaze (MBLZ)

Fancythattoken (FANCY)

Minearbejder (RIO)

1. Metacade (MCADE)

Metacade tilbyder et af de bedste krypto presales og krypto tokens at investere i lige nu. Projektet bliver den første fællesskabsdrevne arkade og har til formål at levere den største samling af online arkadespil noget sted på blockchain.

Metaverse arkaden kan blive en af ​​de bedste kryptomønter at investere i, fordi hvert enkelt spil i dets arkade har integrerede økonomiske belønninger til sine spillere. Mens de fleste blockchain-spil kun tilbyder én spiloplevelse, tilbyder Metacade et udvidet udvalg, som spillere kan nyde.

MCADE krypto presalet har allerede tiltrukket $9.9m i investeringer på kun 15 uger, hvilket gør det til et af de hotteste krypto presales i Web3. En vigtig grund til, at MCADE er én af ​​de bedste krypto mønter at investere i nu, er, at den tilbyder enorme indtjeningsmuligheder, der rækker vidt og bredt ud over platformens spil sektion.

Metacade vil også belønne brugere for deres bidrag til fællesskabet, som blandt andet kan omfatte anmeldelser af spil, deling af alfa, og generel interaktion med andre medlemmer i fællesskabet, som kunne omfatte spilanmeldelser, deling af alfa og interaktion med andre medlemmer. Ved at indholdsskaberne bliver belønnet med en krypto indkomst kan Metacade hjælpe med at booste det overordnede niveau af vidensdeling i blockchain gaming sfæren.

Derudover skaber Metacade også nye jobs til Web3-brugere. Work2Earn mekanismerne vil forbinde jobsøgende brugere med blockchain jobs hos nogle af kryptos bedste nye start-ups. Alle jobmuligheder i Metacade er betalte, og kunne se godt ud på CV’et for krypto entusiaster. Med så mange spændende funktioner, er Metacade uden tvivl et af de bedste krypto presales du kan investere i lige nu.

2. EstateX (ESX)

EstateX er et revolutionerende blockchain projekt, der har potentialet til at ændre ejendomsbranchen og gøre den mere tilgængelig for brugere over hele verden. Denne fraktionerede investeringsmetode giver alle mulighed for at købe små portioner af rigtige bygninger, hvor hver børsnoteret enhed kan købes, sælges og handles med fortjeneste.

ESX’s krypto presale er en enormt attraktiv investeringsmulighed, potentielt set kan bringe store gevinster med sig i de kommende år. EstateX kombinerer ikke bare traditionelle ejendomsinvesteringer med banebrydende teknologi, men dets unikke værdi ligger i dens evne til at give alle adgang til at investere i fast ejendom.

EstateX er en af ​​de bedste kryptomønter at investere i nu og er det perfekte valg for alle, der ønsker at prøve tokeniseret ejendomshandel. EstateX har alle muligheder for at gøre fremskridt inden for online handel og bør ikke overses af dem, der ønsker at tilføje en vis mangfoldighed til deres porteføljer med et fantastisk DeFi-projekt.

3. Artyfact (ARTY)

Artyfact flytter gamings grænser med dens ambitiøse blanding af fantastisk grafik, vanedannende gameplay og revolutionerende GameFi krypto funktioner. Det er et af de første projekter på blockchain, der tilbyder AAA-spil kvalitetsgrafik og fordybende virtuelle verdener på grund af dens lave transaktionsgebyrer på Binance Smart Chain og de grafiske muligheder fra Unreal Engine 5.

Spillere verden over er allerede betaget af Artyfacts demo lancering tidligere på måneden og ser frem til at udforske dens Web3-verden. Med unikke platforms funktioner og langsigtede afkast er det ingen overraskelse, at Artyfact er på en 8. plads på top 10 listen over GameFi krypto presales, hvilket gør det til en ideel investerings mulighed.

4. MetaBlaze (MBLZ)

MetaBlaze indtager femtepladsen over de bedste krypto presales i 2023. Det er en fremragende mulighed for hurtige investorer på grund af dets brede, fordybende GameFi oplevelse og imponerende langsigtet potentiale. Deres fotorealistiske grafik er ikke bare hypnotiserende, men spillerne kan også eje deres egne samlinger af NFT’er takket være blockchain-teknologi.

Spillet foregår i Galaxia Blue – et digitalt univers med masser af mysterier, der venter på at blive udforsket, efterhånden som spillere går gennem handlingen og udvikler deres karakterer. Der findes mange fjender, og der kan kæmpes om online økonomiske belønninger – et incitament der øger spillets værdi betydeligt i forhold til at være ét af de bedste krypto presales i dag.

For at gøre det hele endnu bedre, introducerer MetaBlaze adskillige samlinger af NFT’er (inklusive MetaGoblin, MetaDwarf, MetaElf, MetaOrc og MetaGnome), der tilbyder en unik nyttefunktion i spillet. MBLZ-tokens vil give næring til både belønninger og handelsaktiviteter på platformens integrerede markedsplads. MetaBlaze er bestemt et krypto presale med højt potentiale, og én af ​​de bedste kryptomønter at investere i nu.

5. Fancythattoken (FANCY)

Fancythattoken er et nyt token, der lanceres af I Fancy That brandet. Det vil blive brugt til at behandle transaktioner på platformen gennem en specielt designet kryptovaluta wallet og børs.

Frigivelsen af ​​FANCY-tokenet kommer med flere nye blockchain-services for at hjælpe med at give token holderne den optimale brugeroplevelse på den nye platform. Idet brugerne vil købe ejendomsprodukter fra I Fancy That’s brede udvalg, vil krypto wallet’en og den integrerede udveksling give en smidig brugeroplevelse, så alle kan handle ved hjælp af decentraliserede teknologier.

Ud over dette vil I Fancy That tilbyde et Visa debetkort. FNCY Tokens kan på denne måde bruges i butikker over hele verden, idet brugere kan tanke deres betalingskort op og bruge deres kryptovaluta med det samme med lave gebyrer.

6. Minero (RIO)

Minero er en spændende ny dreng i klassen på GameFi kryptomarkedet og indtager andenpladsen på top 10. Dens unikke funktioner tiltrækker spillere med muligheden for at tjene RIOZ-tokens ved at deltage i GameFi aktiviteter såsom køb af Miner NFT’er, leje af varehuse og betaling for strømforsyninger og andre hjælpeprogrammer.

For at lykkes skal spillerne generere den maksimale hash-rate, som kræver strategisk ressourcestyring. Derudover fungerer Minero som en rigtig mineplatform, hvor brugere kan mine RIOZ-tokens med GameFi krypto belønninger, hvilket giver dem mulighed for at geninvestere deres optjente tokens i in-game aktiver, mens investorerne får mulighed for at stake deres tokens for passiv indkomst.

Indtil videre er RIOZ tokens kun tilgængelige under presale fasen, men vil senere blive noteret på børser; brugere kan dog købe dem direkte fra Mineros hjemmeside.

Metacades Krypto Presale: En af de bedste kryptomønter at investere i, i løbet af 2023

Metacade har et enormt potentiale for fremtidig vækst, hvor eksperter forudsiger op til 300x gevinster i løbet af de kommende år. Det skyldes ikke mindst, at projektet ser ud til at kunne få nok momentum til at konkurrere med selv de største GameFi platforme i Web3, gennem dets unikke karakteristika som platform og de muligheder, det giver brugerne.

MCADE tokenet blev lanceret til kun $0,008 pr. token og er allerede steget til $0.017. Krypto presalet er en først til mølle-begivenhed, så sørg for at overveje MCADE så hurtigt som muligt – og selvfølgelig inden prisen skyder i vejret!



