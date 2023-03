Metacade prisprognose: MCADE udsigt efter GALA, FLOKI tokens stiger

Floki Inu ( FLOKI/USD ) og Gala Games ( GALA/USD ) er i øjeblikket de mest populære mønter indenfor GameFi-økosystemet med deres originale tokens, der har haft imponerende kursbevægelser indenfor de seneste 24 timer.

Denne prisprognose for MCADE og sammenligningen med GALA og FLOKI fremhæver forskellene i prisprognoserne, og hvorfor Metacade kunne være en bedre mulighed.

Floki Inu og GALA trender, men hvorfor kunne Metacade være en bedre mønt?

Selvom disse tokens, der er knyttet til play-to-earn-økosystemerne, rider med på de seneste nyheder og modstandsdygtigheden hos NFT’erne og metaverse-sektorerne for en opadgående vending, så har Metacade (MCADE) i stigende grad gjort investorerne opmærksomme på mønten som en bedre investering.

Metacade er en P2E-platform, der i øjeblikket er ved at afslutte sit forsalg, men som allerede optræder som et af de mest spændende play-to-earn projekter i GameFi, hvor eksperterne anslår, at den kan ramme eller endda overgå de samme niveauer, som Axie Infinity, The Sandbox, Decentraland og ImmutableX ramte i 2021. Udsigterne tyder på, at MCADE-prisen kan være en 100x mønt, hvis vi sammenligner med Floki Inus 51.000% og GALA’s 28.000% stigning fra deres laveste niveauer til de nuværende priser.

Vil Metacade nå $1?

Metacade er i fase 5 af sit token salg med mere end $9.2 millioner indsamlet, mens køreplanen bevæger sig mod en børsnotering på de større kryptovaluta børser. Som Invezz for nylig fremhævede, så har hvert eneste forsalg kunne melde om udsolgt, og der er nu kun 11,9% af disse tokens tilbage, hvor prisen på MCADE er gået fra $0.008 til $0.017 i dag.

Den næste fase af forsalget vil se en prisstigning til $0,0185, men med så stor en interesse for projektet, så er det sandsynligt at disse tokens værdi vil eksplodere med den kommende tilgængelighed på det sekundære marked. Hvis investorerne opsnapper MCADE, som de gjorde med tokens som AXS, MANA og SAND og IMX på det sidste tyremarked, så kunne vi se Metacade-prisen stige til vejrs til $0,5 og derefter $1 i 2023 eller 2024.

Hvad er Metacade?

Metacade er et førende Web3-fællesskabshub. Platformen tilbyder spillerne en blockchain-baseret arkade, hvor de ikke blot vil kunne få adgang til det bedste indenfor P2E-spil, men som også vil forbinde og vokse, efterhånden som spillerne optjener krypto, og oplever det bedste indenfor Web3 og GameFi. Som et økosystem tilbyder Metacade meget mere til sit fællesskab, hvilket er en af grundene til, at projektet forventes potentielt at opsnappe en portion af den aktive brugerbase hos en række af de eksisterende projekter, såsom The Sandbox, Floki’s Valhalla og GALA.

Det originale token i Metacade-økosystemet er MCADE, hvor indehavere modtager stemmerettigheder. ERC-20-tokenet forventes at være tilgængeligt på både CEX- og DEX-platformene. Det anvendes til at uddele belønninger i forbindelse med en række Metacade-konkurrencer, såvel som fra staking. Hvis du er interesseret, så kan du deltage i Metacades forsalg her.

Metacade-prisprognose: MCADE vil overpræstere, idet GameFi overgår TradFi

Prisprognoserne for MCADE er positive i betragtning af den generelle interesse for gaming-tokens, efterhånden som NFT og metaverse sektorerne vokser.

En rapport for nyligt peger på, at GameFi er og bliver en af de mest rentable investeringer indenfor kryptovaluta sektoren for de tidlige brugere. Analytikere hos blockchain-datafirmaet Messari siger, at de forskellige GameFi-tokens hidtil har klaret sig bedre end aktiver indenfor traditionel finansiel i 2023, med et gennemsnitligt år-til-dato afkast på over 8.130% i februar. Faktisk viser analysen, at S&P 500 havde 25% i afkast i februar 2023, mens Bitcoin kunne melde om ca. +38 % i samme periode.

I betragtning af forventningen om, at de forskellige GameFi-tokens vil fortsætte med at klare sig bedre end den bredere sektor i 2023, så vil MCADE-prisen uden tvivl stige i forhold til dens forsalgsværdi. For mere information eller for at investere i forsalget, så kan du besøge deres hjemmeside her.

Set fra et grundlæggende perspektiv er Metacade uden tvivl det mest omtalte GameFi-projekt i øjeblikket, hvilket illustreres ved lynsalget på over 781 millioner MCADE-tokens på blot et par uger. Som angivet på projektets hjemmeside er der i øjeblikket mindre end 73 millioner tokens tilbage, og P2E-platformen tiltrækker i øjeblikket alle typer investorer.

Et rally til $0,1 i de næste par måneder er muligt, hvor hovedmålet for tyrene på mellemlang sigt er $1.

FLOKI-pris: Vil Floki Inu gå op eller ned?

Som antydet ovenfor peger prognosen for GameFi i 2023 fortsat bedre resultater indenfor sektoren midt i den større udbredelse af kryptovalutaer og blockchain-teknologien indenfor spilsektoren. Ingen kan med sikkerhed forudsige, hvordan prisen vil bevæge sig i fremtiden, men givet de ovenstående udsigter, så vil Flokis pris sandsynligvis afspejle topmønterne indenfor økosystemet for at nå nye højdepunkter i 2023.

Floki-teamet har oplevet en enorm vækst for det meme-inspirerede kryptovaluta projekt, og kan prale af partnerskaber og børsnoteringer på de større børser, hvilket alt sammen hjælper på prisen. Som sådan, mens en bredere markeds-nedside kan skubbe FLOKI-prisen lavere, så kunne et potentielt tyreløb indenfor krypto hjælpe med at udløse et opadgående momentum – og dermed et nyt rekordhøjt niveau.

GALA-pris: Vil GALA gå op eller ned?

GALA-prisprognoserne i løbet af det seneste år har stort set været nedadgående, hvor tokenet er faldet med 82% siden marts 2022. I løbet af de sidste 30 dage er GALA/USD faldet med næsten 33%, hvor tokenet i øjeblikket handler til omkring $0,037 ifølge tal fra CoinGecko.

Men på samme måde som med andre projekter, så forsøger GALA også at udnytte den større udbredelse af GameFi med en strategi, der inkluderer store partnerskaber og opkøb. Den Ethereum-baserede blockchain-spilplatforms utility token er derfor et godt køb i øjeblikket, hvis man tager dets potentiale i betragtning.

Medmindre der sker en katastrofal branchefejl, så kan GALA kun gå opad i forhold til, hvor den er nu. Hovedmålet bør være det højeste niveau på $0,82, der blev nået den 26. november 2021.