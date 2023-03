GameFi leder vejen for Web3-udbredelsen: Metacade-forsalg går videre til fase 6

GameFi-området har oplevet en eksplosiv vækst efterhånden som kryptovaluta markedet er ved at finde vej ud af den lange kryptovinter , der startede i 2022. GameFi-projekter, herunder GameFi-nykommeren Metacade (MCADE), har oplevet øget opmærksomhed siden begyndelsen af året.

GameFi (et skæringspunkt mellem spil og finans) har revolutioneret gaming-branchen via platformens forbedrede brugeroplevelse, integrerede økonomiske belønninger og samlerobjekter. På blot få år er sektoren vokset til at blive et marked til en værdi af adskillige milliarder dollars. Markedsstørrelsen forventes at ramme $38 milliarder i 2028, idet spiludviklere, investorer og millioner – hvis ikke milliarder af spillere – vil konkurrere om at få en plads ved bordet om at dele indtægten.

Er nye GameFi-projekter som Metacade gode investeringsmuligheder?

Det fantastiske ved GameFi-projekter er, at der altid er et klart marked. Millioner af spillere foretrækker Web3-spil over Web2-spil, der netop fokuserer mere på at belønne udviklerne og investorerne på bekostning af spillerne, der jo udgør størstedelen af spiløkosystemet.

Nye projekter som Metacade begyndte at fange investorernes opmærksomhed, da det lancerede MCADE-token-forsalget, der rejste $5 millioner på ti uger.

Fem forsalgsrunder ud af de i alt syv runder er allerede udsolgt og har rejst $9,3 millioner. Dette giver investorerne blot to runder før forsalget lukker, og det meget eftertragtede MCADE-token endelig opføres på de offentlige børser, herunder Bitmart og Uniswap. Hvis du er interesseret, så kan du deltage i Metacade forsalget her.

Hvad er Metacade, og hvad bruges MCADE til?

Metacade er et arcade GameFi-projekt, der giver spillerne mulighed for at hænge ud, spille eksklusive blockchain-baserede play-to-earn (P2E) spil og dele deres spilviden med hinanden, mens de samtidigt genererer indkomst og opbygger deres karrierer indenfor Web3. Projektet oplever fortsat en fænomenal modtagelse af dets MCADE-token gennem det nuværende forsalg, der har rejst mere end $9,3 millioner.

Projektet sigter mod at blive en fuldgyldig DAO, der vil starte i 2024 for derved at give fællesskabet fuld kontrol over projektets styring ved hjælp af MCADE-tokenet, der er det originale token hos Metacade.

MCADE-tokenet er brændstoffet til Metacade-økosystemet, og det bruges til alle transaktioner på platformen, herunder også belønninger. Spillerne vil blive belønnet ved at bruge MCADE-tokens for at overvinde en række forskellige udfordringer, gennemføre opgaver, kæmpe mod hinanden i PvP-sessioner, dele viden med de andre spillere, skrive spilanmeldelser og deltage i en række forskellige begivenheder.

Hvor langt vil MCADE-prisen gå?

MCADE token-prisen er steget eksponentielt siden begyndelsen af forsalget, og forventes at bevæge sig endnu højere, hvis forsalget har succes når det lukker, og ender med en børsnotering på de større kryptovaluta børser. I den forrige forsalgsrunde skubbede MCADE-token efterspørgslen salgsloftet til en pris på $0,0155, og den nuværende sjette runde har et prisloft på $0,017.

Token prisen forventes at stige til $0,020 i den sidste forsalgsrunde. Når dette så er sagt, så vil de tidlige investorer have et bedre langsigtet afkast, hvis de investerer i Metacades tidlige faser.

Er Metacade værd at købe?

Når alt kommer til alt, så er dette helt op til dig som investor, idet du som investor skal overveje mange faktorer før du foretager en investering – især porteføljeallokering og diversificering.

Udover de mange GameFi og metaverse fordele som Metacade tilbyder, så tiltrækkes investorerne også af Metacade på grund af Metagrants-initiativet, der er en finansieringskilde for de spiludviklere, der ønsker at bygge deres projekter på platformen.

I Metagrants vil udviklere indsende spilforslag, hvorefter fællesskabet vil stemme om forslagene, og de mest populære forslag vil så gå videre til finansieringsrunden, hvor investorer får en chance for at indkassere et afkast. Selvom dette gør Metacade til en go-to-platform for spiludviklerne, så forøger antallet af projekter, som investorer kan investere i også.

Metacades omfattende plan i forbindelse med at ændre metaverse gaming-branchen – som beskrevet i platformens whitepaper – såvel som værdien af MCADE-tokenet gør Metacade til et glimrende investeringsvalg. Metacade modtog også blåstempling fra det førende blockchain-revisionsfirma Certik, der placerede det blandt de andre Certik-blåstemplede projekter, hvilket betyder at det er transparent, hvilket er et stærkt salgsargument, der lige nu er meget efterspurgt efter en række store krypto-udblæsninger.