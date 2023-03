De 12 bedste kryptoer at stake i 2023 for solide gevinster

At stake kryptovaluta kan være en yderst rentabel langsigtet investeringsstrategi. Der er mange forskellige muligheder tilgængelige, som hjælper brugerne med at maksimere deres afkast og tjene en passiv indkomst, herunder alle proof-of-stake blockchains og en række decentraliserede applikationer (dApps).

Her er nogle af de bedste staking kryptoer i 2023, hvor man kan tjene passive belønninger:

Metacade (MCADE)

AltSignals (ASI)

Ethereum (ETH)

Cardano (ADA)

Solana (SOL)

Algorand (ALGO)

Polkadot (DOT)

Quint (QUINT)

Avalanche (AVAX)

Tezos (XTZ)

Polygon (MATIC)

C.osmos (ATOM)

1. Metacade (MCADE)

Hvad er Metacade?

Metacade er en omfattende GameFi platform, der tilbyder et stort udvalg af arkadespil til sine brugere. Alle spil på platformen har integreret økonomiske belønninger, da Metacade er en endeløs play-to-earn oplevelse, der kombinerer sjovt gameplay med økonomiske belønninger.

Metaverse arkaden tilbyder mange forskellige metoder til at tjene en krypto indkomst. Work2Earn forbinder brugere med jobmuligheder i kryptoområdet, Compete2Earn belønner spillere med krypto for at deltage i eGaming turneringer i metaverse-arkaden og Create2Earn belønner brugere for deres bidrag til fællesskabet.

Spil i metaverse arkaden kan spilles både afslappet og konkurrencepræget, hvilket giver uendelige muligheder for at tjene MCADE token staking belønninger. Brugere kan stake MCADE direkte på siden, hvilket genererer et automatisk afkast og hjælper med at maksimere belønningspotentialet.

Grunde til at stake MCADE

MCADE er en lovende ny GameFi platform, der for nylig lancerede en succesfuld presale begivenhed. Forsalget er nu i dets sidste fase, hvilket giver tidlige deltagere en unik mulighed for at blive involveret i et kryptoprojekt med højt potentiale i dets indledende udviklingsfase.

Kryptovaluta staking giver passivt afkast ud over et investeringsafkast, som kunne gøre MCADE staking en af ​​de mest lukrative muligheder i Web3 takket være dets enorme potentiale for afkast fra det aktuelle prisniveau.

Prisen på MCADE er $0.020 i den sidste fase af sit presale. Der er begrænsede tokens tilgængelige på dette tidspunkt før MCADE udgives på digitale børser, hvilket gør presalet til den perfekte mulighed for at investere med henblik på at opnå betydelige investeringsafkast.

>>> Du kan deltage i sidste fase af Metacades presale her <<<

2. AltSignals (ASI)

Hvad er AltSignals?

AltSignals er en meget succesfuld online handelsplatform, der har understøttet 50.000 brugere, siden den blev lanceret i 2017. Projektets proprietære indikator, AltAlgo™, har konsekvent produceret handelssignaler med over 70 % nøjagtighed, siden det første gang blev lanceret, da AltSignals har hjulpet tradere med alle niveauer af erfaring niveauer med at navigere på krypto markederne.

Platformen udvider nu sit trading toolkit med kunstig intelligens for endnu større nøjagtighed. Den nye vifte af værktøjer, kaldet ActualizeAI, vil give krypto investorer en unik fordel, mens de trader på markedet, da den er i stand til at forudsige fremtidige prishandlinger ved at analysere enorme mængder markedsdata.

Indehavere af ASI-tokens vil få adgang til ActualizeAI og kan tilslutte sig AI Members Club, som giver adgang til eksklusive handelsturneringer og investeringsmuligheder i tidlige stadier. ASI kan også stakes direkte på platformen for at opnå et passivt afkast, hvilket hjælper med at maksimere et muligt investeringsafkast over tid.

Grunde til at stake ASI

ASI er et spændende nyt kryptotoken, der kan revolutionere den måde, som folk handler på kryptomarkederne. Kombinationen af ​​kunstig intelligens og blockchain har et stort potentiale for fremtiden, hvilket betyder at AltSignals er godt positioneret til fremtidig succes.

ASI-tokenet har deflationære tokenomics og stor nytteværdi på platformen. At stake tokenet hjælper med at generere en passiv indkomst ud over at give adgang til et AI-drevet tradingværktøj, som kan producere et betydeligt niveau af efterspørgsel over tid.

>>> Du kan deltage i ASI token presalet her <<<

3. Ethereum (ETH)

Hvad er Ethereum?

Ethereum (ETH) er en decentraliseret, open source blockchain designet til at muliggøre oprettelsen af ​​decentraliserede applikationer (dApps). Ethereum var den første Turing komplette blockchain, da udviklere kan programmere tilpassede smart contracts til automatisk at udføre transaktioner.

Ethereum bruger Ethereum Virtual Machine (EVM) til at bygge og implementere smart contracts, som bruger programmeringssproget Solidity. Dette giver udviklere mulighed for at skabe brugerdefinerede applikationer og digitale aktiver, herunder både fungible og non-fungible tokens (NFT’er).

Ethereum er dybest set et netværk af distribuerede computere. Netværket skiftede for nylig til en proof-of-stake konsensus mekanisme, hvor enhver kan blive en validator node ved at stake 32 ETH. Dette er med til at understøtte netværkets infrastruktur, da det er afhængigt af uafhængige leverandører af beregningskraft til at behandle transaktioner.

Brugere med mindre end 32 ETH kan uddelegere deres tokens til et udvalg af validatorer. Dette giver alle deltagere passive belønninger fra netværket. De bedste staking belønninger genereres under valideringsprocessen, hvor gas gebyrer tildeles den validator, der foreslår den næste blok af transaktioner.

Grunde til at stake ETH

Ethereum er en af ​​de bedste kryptoer at stake i 2023, fordi den nylige migrering til proof-of-stake har gjort netværket mere effektivt. Det er allerede den næststørste kryptovaluta efter markedsværdi, og nu er Ethereum blevet fremtidssikret og kan understøtte enorme mængder trafik uden at gå på kompromis med ydeevne eller sikkerhed.

Belønninger optjent ved krypto staking varierer mellem 7 procent og 14 procent. Staking processen er enkel – alle kan stake ETH-tokens ved at forbinde en krypto wallet til populære pools såsom Lido. Alle delegatorer optjener staking belønninger proportionalt med deres andel af staking puljerne, og der er intet minimumsbeløb, man behøver delegere.

4. Cardano (ADA)

Hvad er Cardano?

Cardano er en proof-of-stake blockchain, der er afhængig af sit native token ADA for at sikre netværket. Det er et open source projekt, som alle kan deltage i; dog er der betydelige adgangsbarrierer for at blive en fuld validator. For et billigere alternativ kan brugere uddelegere et hvilket som helst beløb af ADA for at blive en delegator node og begynde at tjene ADA belønninger.

Cardano er designet som et højhastigheds- og lavpris alternativ til andre blockchains. Det er et af de første netværk, der populariserede proof-of-stake konsensusmekanismer, da de fleste tidligere blockchains brugte variationer af Bitcoins proof-of-work (PoW) protokol. Et par eksempler inkluderer Dogecoin, Litecoin og Ethereum før ‘The Merge’, som har reduceret gennemløbet sammenlignet med proof-of-stake-alternativer.

Proof-of-stake konsensusmekanismen giver mulighed for forbedret skalerbarhed og hurtigere blok bekræftelser. Da de ikke er afhængige af dyrt hardware eller betydelige energiomkostninger under kryptomining processen, er PoS protokoller billigere at køre uden at gå på kompromis med sikkerheden. Protokollen holdes sikre gennem en indbygget økonomisk sanktion, hvor ondsindede eller defekte noder mister deres stakede tokens.

Krypto staking processen med Cardano er enkel og giver enhver mulighed for at generere passiv indkomst. Alle token indehavere er berettiget til at stake mønter, hvilket kan gøres ved at uddelegere ADA. Det årlige procentvise udbytte for crypto at ADA er cirka 4,5%, hvilket gør det til et af de bedste staking crypto projekter i Web3.

Grunde til at stake ADA

Cardano har ambitiøse planer om at blive førende i smart contract industrien. Det lancerer en layer 2 skalerbarhedsopgradering kaldet Hydra, som vil øge blockchains gennemløb til 1 million transaktioner pr. sekund (TPS). Selvom det faktiske gennemløb vil være lavere, vil den øgede kapacitet af blockchainen gøre det til et af de bedst ydende netværk i Web3.

Cardano er en af ​​de originale bedste krypto staking mønter, og dets evne til at understøtte dApps gør det til en attraktiv mulighed for både programmører og brugere. Alle stakede aktiver tjener renter takket være Cardano proof-of-stake-protokollen, som gør det til en fantastisk mulighed for at tjene passiv indkomst for krypto investorer.

5. Solana (SOL)

Hvad er Solana?

Solana (SOL) er en højtydende blockchain platform designet til skalerbarhed. Blockchain bruger en unik konsensus protokol, der kombinerer proof-of-stake med proof-of-history. Dette gør det muligt for blockchain at behandle et stort antal transaktioner med blok finalitet på under et sekund.

dApps på Solana er bygget ved hjælp af Rust, hvilket giver mulighed for mere komplekse applikationer end Solidity. Netværket er derfor en meget sikker infrastruktur, der kan understøtte brugerdefinerede applikationer i samme skala som centraliserede netværk. dApps er hurtige og billige at bruge, da Solanas kernemål er at muliggøre distribution af DeFi-applikationer og digitale aktiver på globalt plan.

Solanas teknologi har vist sig at håndtere op til 50.000 transaktioner i sekundet på dets mainnet, hvilket gør det til en af ​​de hurtigste blockchains, der er tilgængelige i dag. Møntholdere kan nemt begynde at stake mønter og validere transaktioner gennem wallets, der er kompatible med Solana såsom Phantom. Denne særlige krypto wallet er populær, men der er også andre wallets der understøtter staking af SOL, nemlig Sollet og Solflare.

Grunde til at stake SOL

Solana understøtter oprettelsen af ​​andre digitale aktiver takket være dens smart contract funktionalitet. Dette har ført til et stadigt stigende antal tokens, dApps og brugere til blockchainen, som hver især nyder godt af øjeblikkelige transaktioner. Alle transaktionsgebyrer på krypto netværket betales i SOL, som derefter bruges til at generere passiv indkomst til validatorer og delegatorer.

Solana er en af ​​de bedste staking platforme lige nu, fordi netværket forventes at vokse betydeligt i løbet af de kommende år. Dette burde give flere belønninger til stakere når de validerer transaktioner, på grund af højere trafik på platformen. Solana er uden tvivl en af ​​de bedste kryptoer at stake i 2023.

6. Algorand (ALGO)

Hvad er Algorand?

Algorand er en decentraliseret offentlig ledger, der er drevet af blockchain-teknologi. Det er designet til at bringe digitale aktiver til masserne ved at løse blockchain-trilemmaet, som siger, at et distribueret computernetværk typisk skal ofre enten sikkerhed, skalerbarhed eller decentralisering for at fungere.

Algorands Pure Proof-of-Stake (PPoS) protokol gør det muligt for blockchain at opnå alle tre krav i blockchain-trilemmaet uden at ofre ydeevnen. Det er et meget skalerbart netværk, der understøtter staking og kan prale med minus emissioner under valideringsprocessen.

Algorands oprindelige kryptovaluta er ALGO, som bruges til at betale transaktionsgebyrer på netværket. ALGO indehavere kan bruge deres kryptoaktiver til at deltage i netværksbeslutninger, da Algorand er styret af en decentraliseret autonom organisation (DAO).

Grunde til at stake ALGO

Alle kan optjene staking belønninger ved at uddelegere minimum 1 ALGO til blok validatorer. Algorand har lave adgangsbarrierer, da 1 ALGO i øjeblikket kun er $0.21 værd. Som en permission less blockchain kan brugere bidrage til at stake puljer hurtigt, nemt og billigt.

At bidrage til staking puljer er ikke den eneste fordel. ALGO er en af ​​de bedste kryptomønter, der er tilgængelig lige nu, da den har et stort upside potentiale. Det er en af ​​de mest avancerede blockchain-protokoller, da den er sikker, skalerbar, decentraliseret, energieffektiv og også kan understøtte udviklingen af ​​decentraliserede apps.

7. Polkadot (DOT)

Hvad er Polkadot?

Polkadot, eller DOT, er en multi-chain platform, bygget til at muliggøre interoperabilitet og skalerbarhed mellem andre blockchains. Det forbinder isolerede blockchain netværk, så transaktioner kan bevæge sig frit og problemfrit på tværs af dem, hvilket skaber et større “internet af blockchains”.

Som en layer 0 blockchain protokol fungerer Polkadot som en cross-chain løsning, der kan integreres med EVM-kompatible layer 1s, såsom Ethereum, Avalanche, Binance Smart Chain og flere. Protokollen er afhængig af staking, hvilket giver DOT indehavere mulighed for at få en passiv indkomst ved at sikre netværket.

Enhver kan optjene krypto staking belønninger gennem Polkadot ved at give minimum 1 DOT til nomineringspuljer. Alternativt skal brugere have minimum 292,96 DOT for at blive en fuld nominator node. At stake tokens med Polkadot er en simpel proces, der kan hjælpe med at maksimere brugernes kryptoindtjening over tid.

Grunde til at stake DOT

Polkadot er en top 20 kryptovaluta efter markedsværdi og er en af ​​de bedste staking kryptovalutaer. Udover at krypto udlån med Polkatdot hjælper med at sikre netværket og verificere transaktioner, så er DOT også én af de kryptoer med de højeste staking belønninger.

At stake DOT kan vise sig at være en betydelig investeringsmulighed, da nominatorer og nominerings puljer kan tjene 14 procent afkast på deres oprindelige investering hvert år. Optjening af belønninger med Polkadot er således en simpel proces, og investorer kan maksimere deres langsigtede afkast ved at låse tokens i escrow i en given periode.

8. Quint (QUINT)

Hvad er Quint?

Quint er en decentral applikation, der har til formål at bygge bro mellem blockchain og den virkelige verden. Grundlæggerne er serie-iværksættere, der har skabt en central platform, hvor brugere kan stake QUINT tokens for at tjene passive belønninger, herunder NFT’er og oplevelser fra den virkelige verden.

Brugere kan deltage i Luxury Raffle Pools for at optjene en bred vifte af præmier, herunder Bored Ape Yacht Club NFT’er og diamanture. Projektet tager konceptet med passiv indtægt til næste niveau, hvilket giver alle QUINT stakere hidtil usete belønninger, når de sikrer platformen med stakede mønter.

Den årlige procentvise stigning på Quint kan også automatisk akkumuleres, hvilket hjælper brugere med at maksimere deres token afkast. Denne proces fungerer ved at trække token belønninger tilbage og genindsætte dem på platformen, hvilket hjælper med at generere en højere procentdel af udbyttet over tid.

Grunde til at stake QUINT

QUINT er en populær kryptovaluta stakingplatform, der tilbyder et unikt sæt belønninger til sine brugere. Projektet blev lanceret i 2022 og er fortsat en lovende mulighed for alle, der vil have de bedste kryptoer at stake for DeFi token belønninger.

9. Avalanche (AVAX)

Hvad er Avalanche (AVAX)

Avalanche er et avanceret blockchain netværk, der kan behandle finansielle transaktioner med høj hastighed. Den nye protokol implementeret af Avalanche er en af ​​de mest sikre kryptografiske løsninger i Web3, samtidig med at den tilbyder dApp kompatibilitet og lave netværksgebyrer.

Avalanche understøtter EVM, hvilket betyder at enhver dApp, der er oprettet i Ethereum økosystemet, kan implementeres på Avalanche med minimale ændringer af kildekoden. Avalanche er en innovativ teknologi og en af ​​de mest udbredte blockchains i verden i dag.

Brugere kan stake krypto på Avalanche til gavn for transaktions valideringsprocessen. Dette kan hjælpe brugere med at maksimere afkastet på deres krypto portefølje, da netværkets native token, AVAX, leverer betydelige afkast for krypto staking.

For at blive en valideringsnode på Avalanche, skal brugerne stake 2000 AVAX tokens, hvilket er cirka $33.000 i fiat-penge eller USD mønter såsom Tether. For brugere, der mangler de nødvendige midler, understøtter Avalanche delegeret krypto staking med minimum 25 AVAX.

Avalanche er også hjemsted for en komplet suite af DeFi-applikationer takket være dens evne til at understøtte smart contracts. Platforme som Trader Joe og Yield Yak er populære metoder til at stake andre digitale aktiver fra Avalanche økosystemet med, hvilket giver brugerne mulighed for at farme udbytte og på en passiv måde at maksimere deres afkast.

Grunde til at stake AVAX

Avalanche er en førende blockchain protokol, der kan generere betydelige langsigtede investeringsafkast. Ved at kombinere investeringsafkast i fiat-værdi med et passivt afkast i AVAX, kan brugerne generere indtægter fra den samme mængde krypto beholdninger.

Ved at tillade krypto brugere at stake krypto på en lang række forskellige måder, er Avalanche helt klart én af ​​de mest omfattende platforme til at stake kryptovaluta. AVAX kan købes på de bedste krypto børser, og brugere kan bytte tokens til en lang række andre staking aktiver ved hjælp af decentraliserede krypto børser såsom Pangolin.

10. Tezos (XTZ)

Hvad er Tezos?

Tezos (XTZ) er et decentraliseret blockchain netværk designet til at understøtte smart contracts og dApps. Det skiller sig ud fra andre blockchains på grund af dets “selv-justering” træk, som gør det muligt for det at tilpasse sig ændringer i protokollen uden at skulle “forke”, som de fleste andre blockchains skal. Nogle berømte blockchain forks inkluderer Bitcoin Cash, Ethereum Classic og Ethereum PoW.

At stake mønter på Tezos hjælper med at verificere transaktioner på grund af dens proof-of-stake protokol. Det native token, XTZ, bruges til en række aktiviteter på blockchain, og alle transaktionsomkostninger betales til brugerne for deres krypto staking arbejde.

XTZ tokens kan også bruges til at stemme om Tezos protokol opgraderinger og betale gebyrer for dApp integrationer. Tezos er en innovativ blockchain protokol, der er velkendt i krypto området, da den tilbyder mange af de samme funktioner som alternative netværk, samtidig med at den leverer hurtige og billige transaktioner.

At stake mønter på Tezos er kendt som ‘Bagning’. Brugere kan ‘Selv-Bage’ eller uddelegere. Selv bagning kræver 8000 XTZ tokens til den nuværende pris på $1.10, hvilket gør det billigere end sammenlignelige netværk som Ethereum og Avalanche. Brugere kan også uddelegere XTZ til bagere med et hvilket som helst beløb, hvilket gør det til en bredt tilgængelig metode, at tjene en passiv indkomst på.

Grunde til at stake XTZ

XTZ er en top 100 kryptovaluta efter markedsværdi, og den vil sandsynligvis vokse i værdi i løbet af de kommende år. Det tilbyder en brugervenlig delegations process for at minimere adgangsbarrierer og maksimere netværks decentralisering, hvilket gør det til en af ​​de bedste kryptoer at stake i 2023.

11. Polygon (MATIC)

Hvad er polygon?

Polygon (MATIC) er et Layer 2 netværk, der gør det nemt at bygge skalerbare decentraliserede applikationer (dApps) til Ethereum økosystemet. Projektet tilbyder infrastruktur til at bygge højtydende applikationer, der kan prale af en imponerende grad af skalerbarhed, samtidig med at de nyder godt af det samme sikkerhedsniveau som Ethereums layer 1.

Netværket er i øjeblikket den største layer 2 skaleringsløsning for Ethereum, og det har inspireret adskillige nyere layer 2’ere såsom Arbitrum og Optimism. Det er ekstremt simpelt at stake mønter på Polygon, da brugere kan besøge Polygon hjemmesiden og begynde at tjene passive belønninger automatisk ved at forbinde deres krypto wallet.

Brugere kan bidrage til valideringspuljer med så lidt som 1 MATIC, som i øjeblikket koster omkring $1.20. Staking af tokens giver automatisk adgang til MATIC token belønninger, som udbetales, når nye blokke af transaktioner bekræftes. Ved at gøre krypto staking processen billig, sikrer MATIC total decentralisering og minimale adgangsbarrierer for token indehavere.

Grunde til at stake MATIC

Polygon er en førende blockchain-løsning, der kan hjælpe med at bringe større skalerbarhed til Ethereum – det største økosystem af dApps i Web3. Polygon SDK gør det muligt for udviklere at overføre eksisterende EVM kompatible dApps hurtigt og effektivt, hvilket gør det til en ekstremt nyttig teknologi, der kan understøtte flere blockchains.

At stake MATIC er billigt og enkelt, og kan generere mere end 10 procent i årligt udbytte. Dette gør den til en af de bedste staking mønter i Web3 for en passiv indkomst, da brugere kan begynde at tjene med så lidt som 1 staket MATIC mønt.

12. Kosmos (ATOM)

Hvad er Kosmos?

Cosmos (ATOM) er designet til at bygge bro mellem forskellige blockchains, hvilket gør det nemmere og mere effektivt for udviklere at bygge projekter på netværket. Cosmos kan bruges af over 100 uafhængige blockchains, hvilket gør det til en af ​​de mest værdifulde tekniske løsninger til blockchain interoperabilitet.

Cosmos leverer også værktøjer til at hjælpe udviklere med at bygge multichain applikationer, da protokollen tillader, at forskellige netværk problemfrit kan kommunikere med hinanden. Tokens kan sendes på tværs af de forskellige kæder, der understøttes af Cosmos, så længe netværket er blevet knyttet til den dApp, der bruges.

ATOM fungerer som et incitament til at opretholde ydeevne og pålidelighed i Cosmos’ netværk, da brugere kan tjene passive belønninger ved at stake deres tokens til kæden. ATOM kan stakes gennem både hot wallets såsom Metamask og cold wallets såsom Ledger, for at tjene op til 10 procent i årligt udbytte.

Grunde til at stake ATOM

ATOM er en af ​​de bedste mønter i Web3 takket være dens høje afkast. Blockchainen er også en integreret løsning for blockchain interoperabilitet, som menes at være en vigtig barriere for global adoption. Da Cosmos er i stand til at sende tokens på tværs af forskellige netværk uden at gå på kompromis med sikkerheden, kan ATOM tokenet vise sig at være en meget lukrativ investering.

Ved at stake ATOM kan brugerne maksimere deres langsigtede investeringsafkast. Dette gør det til en af ​​de bedste kryptovalutaer med belønninger, da et passivt afkast på 10 procent kan hjælpe med at forøge profit, hvis tokens fiat-værdi stiger over tid.

Hvad er fordelene ved at stake kryptoaktiver?

En af de primære fordele ved at stake krypto, er de automatiske økonomiske belønninger. Disse staking belønninger kan optjenes ud over et investeringsafkast, hvilket gør det til et yderst rentabelt valg for langsigtede krypto investorer.

Stakers opnår ofte stemmeret til projekter, der er styret af en DAO. At stake mønter repræsenterer en ‘skin-in-the-game’-situation, hvor token indehaveres finanser bruges til direkte at understøtte den platform, de har investeret i. Dette gør processen med at stake krypto til et centralt aspekt for at opnå decentralisering.

Hvad er risikoen ved at stake krypto?

En af de største risici ved at stake tokens til en proof-of-stake blockchain er slashing-processen. Proof-of-stake protokoller holdes sikre gennem deres medfødte afskrækkelse for fejlbehandling, så enhver ondsindet eller defekt node permanent kan miste adgangen til deres stake.

For at stake tokens på skræddersyede applikationer er de vigtigste risici solvens og sikkerhed. Hvis en platform hackes, kan stakede tokens mistes. Hvis projektet bliver insolvent, eller tokenet mister størstedelen af ​​sin værdi, kan brugernes stakede tokens miste størstedelen af ​​deres værdi.

Hvor kan jeg stake krypto?

Der er en række forskellige staking metoder, der understøttes af forskellige slags blockchain platforme. Nogle eksempler omfatter:

Centraliserede børser såsom Binance eller Crypto.com

Opsætning af en validator node med specialudstyr

Deltagelse i decentrale staking puljer såsom Lido for Ethereum

Hvad er den bedste krypto at investere i lige nu?

En af de bedste staking tokens at købe lige nu er Metacade. Projektet er netop begyndt at tage fart forud for dets offentlige token lancering, som forventes at producere betydelig prishandling for den nye MCADE token.

Metacade adskiller sig fra andre GameFi platforme, da det tilbyder et stort udvalg af forskellige oplevelser på et enkelt sted. Det tilbyder også enorme muligheder for kryptoindtjening, passiv indkomst for stakers og stemmerettigheder til MCADE token holdere.

Relaterede krypto FAQs

Hvilken krypto er bedst at stake?

Der er mange forskellige former for krypto staking. Her kan nævnes validering, delegering og udbytte farming. Tokens kan også stakes direkte på platforme som AltSignals, Metacade, som begge er gode metoder til at generere et passivt afkast.

Kan du miste krypto ved at stake mønter?

Ja, der er nogle risici forbundet med staking processen. De fleste brugere har begrænset risiko forbundet med validering og uddelegering, så længe validerings noden forbliver stabil, og leverandøren ærlig.

Der er flere risici forbundet med allokeret staking, da processen er afhængig af en centraliseret tredjepart i stedet for smart contracts. Nogle højprofilerede fejl inkluderer FTX, Celsius Network og BlockFi bare fra de seneste måneder, hvor ledelsens insolvens fik brugerne til at miste adgangen til deres midler.

Er det rentabelt at stake krypto?

At stake krypto kan være yderst rentabelt, da det kombinerer et investeringsafkast med passivt afkast. Dette kan mangedoble et langsigtet investeringsafkast.

Kan du stake enhver krypto?

Mange krypto tokens som er lavet ud fra ERC-20 token standarden kan stakes, mens ældre kryptovalutaer som Litecoin, Bitcoin og Dogecoin ikke kan stakes i deres standardformat.

