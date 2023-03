Google åbner adgang til ChatGPT-lignende generativ AI: hvordan påvirker dette Altsignals

Siden ChatGPT debuterede ved slutningen af 2022, så har de globale teknologigiganter investeret massivt i kunstig intelligens (AI). Derudover er der opstået mange AI-baserede krypto projekter, og kryptovalutaer tilknyttet AI har også oplevet utrolige prisstigninger.

Blandt de tech-giganter, der har investeret i kunstig intelligens, så finder man Microsoft ( NASDAQ: MSFT ), som har lovet at tildele milliarder af dollars til OpenAI-projektet. Google er også kommet stærkt ind og er i dag begyndt at lade visse virksomheder og udviklere få adgang til et ChatGPT-lignende generativ AI som testere. Testerne får lov til at implementere generativ AI i deres applikationer og platforme.

Googles generative AI giver en chance til projekter som AltSignals

Selvom meddelelsen fra Google er et plus for udviklere og virksomheder, så vil den også sætte skub i de AI-baserede krypto projekter.

Debuten af ChatGPT førte til et meget stærkt opadgående rally blandt AI-baserede kryptovalutaer, som siden er blevet en attraktion blandt kryptovaluta investorerne, da AI-diskussionen fortsætter med at opnå momentum globalt. Når dette så er sagt, så vil nye projekter som AltSignals’ ActualizeAI høste en kæmpe profit af den voksende interesse for AI-tjenester som den, der tilbydes af den Google ChatGPT-lignende generative AI.

Hvad er ActualizeAI?

ActualizeAI er en AI-stack udviklet af AltSignals, der er en udbyder af finansielle tjenester, der i øjeblikket tilbyder handelssignaler til krypto, Binance futures, Forex, CFD og det traditionelle aktiemarked.

Ifølge AltSignals Whitepaper vil AI-stacken udnytte maskinlæring, forudsigelig modellering og naturlig behandling (NLP) for at sikre, at de leverede signaler er nøjagtige.

Projektet befinder sig i det første af dets fire udviklingsstadier, hvor det gennemfører et forsalg af ASI-tokenet, der er det token, der vil blive brugt som det originale token hos ActualizeAI. ASI-tokenet giver indehaverne mulighed for at modtage et medlemskab af AltSignals AI økosystem (ActualizeAI).

Forsalgsstadiet er yderligere blevet opdelt i fem faser: Beta-salg, trin 1, trin 2, trin 3, trin 3 og trin 4. I øjeblikket er projektet på beta-salgsstadiet, og 30,94% af de 40 millioner tokens, der er tildelt til denne fase er allerede udsolgt. 58% (290 millioner) af den faste forsyning på 500 millioner ASI-tokens vil blive stillet til rådighed til de fem forsalgsstadier.

ASI tokens kan købes med ETH eller USDT og du kan deltage i forsalget her.

ASI-tokenet koster i øjeblikket $0,012.

ASI tokenet klar til et godt afkast

Ifølge AltSignals’ whitepaper forventes prisen på ASI-tokenet at ramme $0,02274 på det tidspunkt, hvor forsalget når den sidste fase. Hvis alt går som planlagt, så vil tokenet være steget med omkring 89,5% siden begyndelsen af forsalget.

Eksperterne og analytikerne forventer, at ASI-tokenet vil fortsætte med at ride med på den nuværende AI-hype og muligvis nå $0,1, når tokenet børsnoteret på Uniswap blandt andre kryptovaluta børser i andet kvartal af 2023 ifølge til projektets whitepaper.

Børsnoteringen på børserne forventes også yderligere at få tokenet til at stige yderligere til muligvis omkring $1 i 3. kvartal. Det er også værd at bemærke, at AltSignals allerede har en etableret tilstedeværelse på markedet med imponerende tal, herunder over “$2,2 millioner i omsætning, 1500 signaler sendt med en gennemsnitlig nøjagtighed på 64% og et voksende fællesskab på over 1400 VIP-medlemmer”, hvilket er noget af et salgsargument for det nye token.

AltSignals planlægger også at introducere en token-afbrændingsmekanisme eller en tilbagekøbs-strategi, når ASI-tokenet er live og i omløb. Hvis de AI-baserede tokens skal bevare deres nuværende momentum på det tidspunkt, hvor AltSignals udfører forbrændingerne, så forventes afbrændings/tilbagekøbs programmet at presse ASI-token prisen endnu højere.