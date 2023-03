Interview: Web3 smuldrer, men hvordan er det at lede en virksomhed på dette marked?

Dan er dataanalytiker hos Invezz, der kombinerer kvantitative færdigheder og en makrobaggrund for at kompilere analyser om en række… læs mere

Jeg har skrevet meget om min tvivl omkring værdien af web3 og metaverset, og ikk mindst hypen omkring rummet.

Mens nogle folk er uenige i dette, så er der ingen tvivl om, at det sidste år eller deromkring har været meget hårdt for rummet som helhed. Skandaler såsom LUNAs dødsspiral og Celsius’ sammenbrud sidste sommer tjente til at få kryptovaluta markedet som helhed til at styrtdykke. Og dette er uden at nævne FTX’s død.

Men aktiviteten fortsætter indenfor i rummet. For at få et indblik i, hvordan grundlæggere forbliver trodsige og fast besluttet på at pløje videre, så interviewede vi CEO’en for web3-virksomheden VUCA Digital, Pan Lorattawut.

Invezz (IZ): Kan du starte med at fortælle os lidt om dig selv?

Pan Lorattawut (PL): Mit navn er Pan Lorattawut, og jeg er administrerende direktør for VUCA Digital, som driver CROWN Token Project. Jeg blev involveret i VUCA, da jeg sluttede mig til dets moderselskab, T&B Media Global, i 2019.

Min baggrund er inden for finansielle tjenesteydelser – jeg var tidligere ansat hos et full-service investeringsrådgivnings- og rådgivningsfirma – og derfor overvåger jeg VUCAs investeringer, digitale aktiver, strategi og forretningsudvikling. Mit arbejde med trad-fi og fintech har trukket mig naturligt ind i kredsløbet mellem DeFi og Web3.

IZ: Baseret på din erfaring, hvordan har synet på metaverse/web3-rummet ændret sig i løbet af det seneste år?

PL: Nogle institutioner har peget på de problemer, som Web3-rummet har oplevet i det seneste år, som en grund til ikke at stole på det eller til at betragte det som værende et fupnummer. Men mange individuelle brugere og potentielle kunder er stadig meget interesserede i blockchain, metaverse og kryptovaluta områderne, og der kommer nye brugere ind i rummet hver dag.

Folk tror på potentialet i den virtuelle verden, og hvordan det vil påvirke vores liv og vores virksomheder. Nogle vil måske være mere tilbageholdende med at være de første til at tage dem til sig, men ønsker ikke at blive efterladt bagud. Spørgsmålet er nu ikke ‘er dette en rigtig ting?’ men ‘hvordan skal vi itroducere denne teknologi i vores forretningsmodel?’ og “vil en udbredt anvendelse komme hurtigere, end vi oprindeligt troede?”

IZ: Er det en udfordring at innovere i et hårdt makroøkonomisk miljø?

PL: Det er faktisk ikke mere en udfordring end i mere gunstige tider. Uanset hvad, så skal du som iværksætter være ihærdig, have en original idé, der skiller sig ud fra konkurrenterne, og vide hvordan du kommer i kontakt med de rigtige folk.

Der kan selvfølgelig være mindre finansiering tilgængelig end på et mere optimistisk marked, men du ville stadig konkurrere om disse ressourcer på begge måder. Et hårdt marked er en tid for en virksomhed til at bygge, udvikle og vurdere den måde, som dens kapital forvaltes på.

IZ: Hvordan vil et bjørnemarked påvirke kryptovaluta branchen fremover?

PL: Krypto befinder sig i sin boom-and-bust-cyklus. Efterhånden som der afsløres mere uredelighed, og markedet når et lavpunkt, så vil priserne nå en bund. Investorerne bør så være i stand til bedre at adskille de gode projekter og platforme med fundamentaler og troværdighed fra de svagere projekter.

På en bredere skala påvirker et bjørnemarked folks tillid til kryptovalutaerne. De mener at et aktiv, hvis værdi svinger dramatisk, er for ustabilt til at være bæredygtigt på lang sigt og til at bygge sig ind i økonomien.

Det vi lærer er, at vi skal bruge disse valutaer og aktiver på den rigtige måde på det rigtige tidspunkt. At finde ud af, hvilke brancher de skal inkorporeres i, og hvilke demografier der skal appelleres til, vil sikre den langsigtede troværdighed og stabilitet af kryptovalutaerne – uanset om markedsdyret er en bjørn eller tyr.

IZ: Hvad er den generelle holdning til krypto i Asien?

PL: Krypto er bredt udbredt i Asien og vokser stadig. Den store ungdomsbefolkning er en teknologisk indfødt, teknologikyndig gruppe, der er meget åben for at prøve nye ting. De ældre generationer bliver også mere åbne og villige til at eksperimentere med krypto og digitale aktiver.

I begyndelsen dominerede det spekulative aspekt markedet. Og selv efter et par storme er krypto stadig her, og iværksætterne udvikler stadig nye projekter, og VC’er investerer stadig i dem. Synet på krypto handler nu mere om dets egentlige forretnings- og vækstmuligheder.

Web3-projekter i Asien er drevet af efterspørgslen fra slutbrugerne og forskellige forretningssektorer – for eksempel finansielle tjenester, underholdning, sundhedspleje, detailhandel og e-handel. Dette er hurtigt voksende sektorer, der også forsøger at bruge blockchain-teknologien i deres forretningsmodeller.

Fordelingen af magt, deltagelse af fællesskabet, større nytte og belønninger og fordele er alle egenskaber, der understøtter væksten indenfor Web3-området.