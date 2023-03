Metacade-prognose: Forsalgs efterspørgsel sender MCADE opad

Metacade ( MCADE ), et socialt Play-to-Earn knudepunkt, viser ingen tegn på at sætte farten ned. GameFi-arkaden rejste imponerende $9,3 millioner ved dens første fem faser af forsalget.

Med priser startende ved kun $0,008, så er MCADEs pris siden steget til $0,017 i den nuværende sjette forsalgsfase. I projektets sidste forsalgsfase forventes prisen at ramme $0,020, hvilket gør det klar til børsnotering på de større børser. Vil du være med i forsalget, så kan du gøre deltage her.

Vil Metacade nå $1 i 2024?

Det er svært at forudsige den sandsynlige pris på MCADE i starten af 2024. Men med den voksende efterspørgsel på tokenet, så er en pris på $1 opnåelig, selvom dette måske kunne være lidt for ambitiøst.

Allerede nu forventes tokenets pris at afslutte forsalget ved $0,020. Efterhånden som tokenet rammer de store børser, så vil MCADE-prisen i teorien bevæge sig opad som følge af eksponeringen overfor en meget større investorbase.

Så hvad skal der til for at nå $1? Matematikken bag et sådant træk indebærer, at MCADE-prisen skal stige med 4.900%. Er dette realistisk? Måske er det bedre at stille spørgsmålet, hvad der kan forventes baseret på lignende tokens, der tiltrak følgere under forsalgsprocessen og opbyggede momentum over tid.

Vi har set fra andre succesfulde forsalgs-tokens på markedet med procentvise afkast på 1.000% – 2.000%. Set i dette lys er en MCADE-pris på $0,50 ved udgangen af 2023 en mere realistisk mulighed med potentiale for at ramme $1 i løbet af de kommende år.

Metacade kan dog ikke sammenlignes med de fleste platforme og genererer allerede en hidtil uset efterspørgsel. Projektet er lavet ud fra et betryggende hvidbog. For eksempel forklarer denne hvidbog indtægtsgenererings-strategierne for Metacade-fællesskabet og investorerne. Der er også en klar køreplan for, hvordan projektet vil blive til virkelighed, så investorerne kan følge med.

Som følge heraf har projektet tiltrukket ros fra både brancheeksperter og spekulanter, hvilket indtil videre har gjort det muligt for dets team at gennemføre et succesfuldt forsalg. Investorer tilbydes med et utal af indtjeningsmuligheder og belønninger, hvilket gør det til en af de mest efterspurgte GameFi-platforme nogensinde.

Hvad er Metacade, og hvordan fungerer det?

Metacade er en innovativt Play-to-Earn (P2E) platform, der gør det muligt for brugere at spille arkadespil og modtage belønninger. Belønningerne uddeles i form af krypto tokens, som spillerne kan få udbetalt eller bruge på platformen.

Metacade fungerer på samme måde som andre P2E-platforme. Som spiller indsamler du krypto token belønninger for at have succes i de forskellige spil og konkurrencer. Hos Metacade er MCADE det originale token, der driver økosystemet.

Men Metacade har andre spændende måder, hvorpå spillere kan optjene belønninger, herunder Create2Earn, Compete2Earn og Work2Earn. Medlemmer af Metacade-fællesskabet kan også stake det originale token og deltage i regelmæssige konkurrencer for at øge deres indtjening.

Metacade prisprognose

Vi har utvivlsomt ikke set det bedste fra GameFi, da den stærke vækst i 2021 straks blev mødt med det forlængede bjørnemarked i 2022 og begyndelsen af 2023. I 2023 viser markedet igen tegn på optimisme, og det forventes at GameFi vil dominere, hvor platforme som Metacade bliver de førende.

På trods af, at markedet oplever uro, er udsigterne positive for GameFi-markedet. Et potentielt opsving indenfor krypto i 2023 forventes at booste GameFi og låse op for en forventet årlig vækstrate på 20,4% over de næste seks år. Samlet set anslås branchen at vokse til en værdiansættelse på $2,8 milliarder i 2028.

Det forventes dog at de projekter, der vinder indenfor GameFi-sektoren vil være dem, der tilbyder kvalitet frem for kvantitet. MCADE tilbyder begge dele, hvilket er en af grundene til, at investorerne er begejstrede for projektets fremtid.

Set fra et grundlæggende perspektiv er MCADE et utroligt tilbud på markedet. Bortset fra platformens enorme indtjening, så tiltrækkes investorerne af dens investor-fokuserede projekter. Et eksempel på dette er Metagrants-initiativet, som vil være en kilde til finansiering for de spiludviklere, der bygger projekter på platformen.

Baseret på ovenstående kan MCADE stige til og over $1, selvom dette sandsynligvis vil være på længere sigt. En kortsigtet til mellemlang prisprognose på mindst 10x er mere realistisk, når tokenet træder ind på de større børser. Indtil videre har de tidlige investorer opsnappet over 100% i afkast under forsalgsprocessen , hvilket gør et 10x afkast meget realistisk om et par måneder.

Bør jeg investere i MCADE-tokenet nu?

Til den nuværende pris på $0,017 er det attraktivt at købe MCADE . Tokenet forventes at give et afkast på omkring 17,6 %, når forsalgsfasen afsluttes.

Historisk set har de populære tokens nået nye højder, når de børsnoteres på børserne. Som følge heraf kunne dette være det rigtige tidspunkt at investere i MCADE, før prisen skyder til himmels. Men bortset fra det potentielle afkast fra spekulation, så har MCADE et reelt innovativt brugsargument, hvilket gør det til en investering for livet.