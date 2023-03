Hvis du er investor og ønsker at have det sjovt, mens du samtidig udnytter fordelene ved Play-to-Earn, så er Metacade (MCADE) et projekt, som du sandsynligvis vil støde på i hele branchen.

Hvad Metacade er, og hvorfor det kunne være en god investeringsmulighed – især for tidlige investorer – er det helt store spørgsmål her.

Som du vil finde ud af ved at læse denne artikel og fra andre gode kilder, så kommer en del af svaret på ovenstående spørgsmål fra MCADE token-forsalget. Ganske rigtigt er der meget buzz omkring Metacade i hele branchen, og investorernes interesse for dette projekt indikerer en lignende overflod, som markedet så under den eksplosive GameFi-bølge, der blandt andet bragte os Axie Infinity , Decentraland og The Sandbox.

Læs videre for at få mere at vide om, hvorfor Metacade kunne være kryptovaluta gaming-projektet at investere i i 2023.

Hvad gør Metacade til en fantastisk investeringsmulighed?

Gaming sektoren forventes at vokse til over $200 milliarder i 2023, hvor GameFi-økosystemet er klar til at opleve en genopblussen efter den bredere krypto pause. I marts 2023 ligger markedsværdien på alle førende kryptovaluta spil, inklusive ApeCoin, Decentraland og Axie Infinity, på omkring $10 milliarder – et fald fra omkring $60 milliarder i slutningen af 2022.

Ifølge ny forskning i potentialet for blockchain-spil landskabet kan en tilbagevenden til profitabilitet for investorerne skubbe sektoren til nye højder i 2023 og 2024.

Samlet set giver bjørnemarkedet investorerne en stor mulighed. Men for Metacade specifikt er projektets innovative tilgang til Play-to-Earn. Projektets fokus på fællesskabet med banebrydende funktioner og en altomfattende pakke til sjov og belønning kunne vippe interessen i forhold til mange andre NFT-projekter i P2E-økosystemet, hvilket gavner værdien af MCADE.

Kan Metacade nå $1 i 2025?

For at få et overblik over potentialet for MCADE, så er Metacade-forsalget et godt udgangspunkt.

Et kig på token-salgshistorikken her viser en kæmpe efterspørgsel, hvor investorer drager fordel af de lave priser for at give dem selv en mulighed for et højere afkast. 1 MCADE sælges til $0,008, men sælges i øjeblikket for $0,017 USDT, og den næste fase af forsalget vil se det stige til $0,0185.

Som med de fleste investeringer kunne disse utility-tokens værdi opleve et yderligere momentum i slutningen af forsalget, og et vedvarende rally til det psykologisk vigtige $1-niveau i 2025 er ikke et langt ude resultat.

Da markedet sandsynligvis har nået bunden, og aktiverne forventes at stige i en ny tyrecyklus, forventes det, at MCADE-prisen vil stige. Men som nævnt vil katalysatorer for denne vækst ikke kun være Metacades fundamentale styrke, men også omkring de fremherskende markedsforhold.

Hvad er Metacade?

Metacade er verdens første ægte fællesskabsdrevne arkade. Den Ethereum-drevne blockchain-spilplatform ønsker at revolutionere P2E-landskabet og tilbyde en helt ny Web3-oplevelse til spillere og investorer.

Metacade-hvidbogen skitserer den ultimative Web3-platform, hvor brugere kan spille, tjene, bygge og oprette forbindelse med hinanden.

I øjeblikket er MCADE i forsalg, og en del af køreplanen forudser lanceringen af en decentraliseret autonom organisation (DAO) i 2024. Governance-kontrol vil være hos MCADE-indehavere, og brugere vil tjene belønninger ikke kun ved at spille spil, men også deltage i den samlede vækst af platformen via afstemning.

Hvad gør Metacade unik?

Metacade tilbyder ikke kun et spil, men en platform for alle typer af arkadespil og spillere med integration af nøgleindtjeningssystemet. Der er også P2E-turneringer og konkurrencer, hvor spillere kan tjene MCADE.

Men selvom brugerne kan få adgang til disse klassiske spilindtægtsmuligheder, så går platformen et skridt videre for at tilbyde flere nye måder at generere indtjening på. Man kan vælge at stake ens MCADE-tokens, blive betalt for at deltage i beta-testscenarier eller ved at få adgang til jobforummer.

Ved at fokusere på at bygge et fællesskabs-hub for P2E-arkadespil, så tilbyder Metacade noget unikt til sit økosystem, som de fleste konkurrenter ikke har – en cirkulær økonomisk model. Dette betyder dybest set, at det økonomiske incitament ikke kredser om det lineære eller et enkelt omdrejningspunkt, der er det originale token. En model som Metacades organiske vækst af økosystemet driver de overordnede økonomiske udsigter til at tilbyde bæredygtige langsigtede muligheder.

Metacade-køreplanen forestiller sig denne type platform, hvor alt fra in-game tokens, spiloplevelse og fællesskabsrettigheder til social interaktion giver en samlet Web3-oplevelse.

Er Metacade værd at købe?

Metacade siger, at de bygger den største GameFi-platform med en unik tilgang til spil tokenomics og lignende ting. Interessen for dette P2E-økosystem kan sammenlignes godt med eller kunne overgå den, der blev set under lanceringen af tidligere generationer af blockchain-spilprojekter som Axie Infinity. MCADE-forsalget, som er gået ind i fase seks og er hurtigt ved at blive udsolgt, giver investorerne en chance for at blive tidlige investorer.

Som allerede nævnt, mens forudsigelserne for MCADE kan være afhængige af andre eksterne/markedsfaktorer, så tyder de langsigtede prognoser på, at Metacade kunne være værd at købe i dag – og især med så lave priser, som lige nu under forsalget.

De positive udsigter for MCADE hjælpes også på vej af Metacades køreplan, som du kan se her. Udover at samarbejde med en række førende P2E-spillere for at udvikle platformen, så arbejder teamet bag projektet på at skabe et bæredygtigt økosystem, der understøtter annonceindtægter, en startplads, en play-to-play arkade og test af spil. Platformen forventes at lancere Play2Earn, Create2Earn og Work2Earn funktioner samt DAO Governance inden Q4 i 2024.

