AltSignals (ASI) prognose efter AI-mønter stiger på krypto marked

AltSignals (ASI)-prisen forventes at stige betydeligt under forsalgsbegivenheden, som er sammenfaldende med en stigning i stemningen på tværs af krypto markedet.

Den 14. marts steg kunstig intelligens (AI) mønterne i gennemsnit 16% på 24 timer, hvor markedsværdien for AI-segmentet nåede $1,96 milliarder. Dette skete, efter en opadgående vending på det bredere marked så Bitcoin bryde over $26.000, og top AI-relaterede mønter som SingularityNET ( AGIX/USD ) og Fetch.ai ( FET/USD ) nåede de største højdepunkter i flere uger.

Disse prisprognoser for AltSignals fremhæver, hvorfor ASI kunne være et AI-token at se i 2023.

Vil AltSignals nå $1 i 2023?

Som nævnt ovenfor er AltSignals-forsalget i gang, hvor ASI-tokenet i øjeblikket har en værdi på $0,012. I slutningen af den første fase af forsalget vil prisen på ASI stige med 25% til $0,015. Ifølge AltSignals’ tidslinje vil ASI i sidste ende være tilgængelig til $0,02274 under sidste fase af den tidlige lancering. I alt forventes tokenets værdi at stige med 74% gennem forsalget.

Hvis den forventede stigning for ASI sker, startende i næste kvartal, så skal prisen stige 44x for at bryde over $1. Selvom det er muligt for tokenet at nå dette niveau i de næste ni måneder, så kan andre faktorer, der kan påvirke prisbevægelserne, komme i spil og forhindre sådanne stigninger.

Hvis priserne forbliver nedadgående, så ville en mere realistisk prognose være et anstændigt 10x afkast til over $0,2 eller lidt højere. Priserne kan derefter eksplodere på mellemlang sigt, efterhånden som et nyt tyremarked tager form.

Hvad er AltSignals, og hvordan fungerer det?

AltSignals blev lanceret i 2017 og tilbyder først gratis tophandelssignaler til et voksende fællesskab, der for nylig har ramt over 50.000 abonnenter.

På handelsmarkedet rangerer AltSignals i øjeblikket som et af de bedste produkter til digitale aktivbots. De handlende får de mest avancerede signaler fra teknisk, fundamental og social sentiment analyse til backtesting, social handel og noteringsadvarsler og andet.

Platformen forsøger nu at revolutionere sin forretningsmodel, da den benytter kunstig intelligens (AI), Natural Language Processing (NLP) og Machine Learning (ML) for at forbedre nøjagtigheden af sine signaler til kryptovalutaer, Binance futures og Forex.

Ifølge AltSignals whitepaper kaldes den AI-algoritme, der forventes lanceret i de kommende måneder, ActualizeAI og vil også gavne traditionelle aktiemarkeds- og CFD-handlere.

ASI er det originale token, der vil drive ActualizeAI-økosystemet. Der er en fast forsyning på 500 millioner tokens, med 290 millioner (58% af forsyningen) frigivet til forsalget.

Tokenet er den vigtigste kontoenhed i økosystemet, hvor indehavere bruger deres ASI til at få adgang til de bedste handelssignaler. Brugere vil også optjene ASI fra handelsturneringer, samt fra at bidrage til projekter og produktudvikling. ASI vil også blive børsnoteret på både CEX- og DEX-platforme, inklusive Uniswap i 2. kvartal 2023.

Er du interesseret i at købe ASI? Få det nu ved at deltage i forsalget her.

AltSignals prisprognose

Det forventes, at prisen på AltSignals’ ASI-token vil stige efterhånden som forsalget slutter, og tokenet bliver tilgængelig på det sekundære marked. Det psykologiske niveau, som tyrene kan målrette senere i 2023, er $1. Udover det har vi $5 og derefter $10 som mål mellem 2025 og 2030.

Hvis vi sammenligner dette, så har tokens som SingularityNET og Fetch.ai givet et afkast på mere end henholdsvis 6.600% og 5.300% siden deres rekordlave niveauer i marts 2020. Som tidligere nævnt, for at nå $1, så skal AltSignals bryde over nøgleniveauerne $0,1 og $0,5 , (5x til 10x afkast), som jeg tror er muligt i et positivt 2023-2024.

Hvilke faktorer vil så sandsynligvis katalysere et positivt markedsudsigt for AltSignals?

For det første forudsiger markedseksperterne et yderligere opadgående momentum for AI-relaterede mønter, hvor mønter som ASI tippes til at overgå som en af topinvesteringerne i 2023. Disse prognoser hjælpes yderligere af det faktum, at AltSignals-forsalget tiltrækker en kæmpe interesse fra sit veletablerede fællesskab og fra krypto området. Dette scenarie vil sandsynligvis sætte skub i endnu mere efterspørgsel på ASI, når mønten går live i 2. kvartal 2023.

En anden nøglefaktor kunne være den stigende efterspørgsel på prædiktive modeller indenfor handel. Således kunne en revolutionerende AltSignals-platform drevet af ASI-tokenet og det kommende ActualizeAI-økosystem sende ASI-prisen opad.

Også en børsnotering på de centraliserede og decentraliserede børser har historisk set været sammenfaldende med en stor stigning i priserne for børsnoterede tokens, og ASI er muligvis ikke anderledes her, og især i betragtning af den enorme efterspørgsel, der allerede er oplevet i forbindelse med forsalgsbegivenheden.