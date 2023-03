Credit Suisse-aktien falder 28% efter europæiske banker får bank

Dan er dataanalytiker hos Invezz, der kombinerer kvantitative færdigheder og en makrobaggrund for at kompilere analyser om en række… læs mere

Credit Suisse ( SWX:CSGN ) falder frit.

PTSD’en for europæerne blusser op, da en sætning de troede var blevet dømt til historiens annaler – “bankkollaps” – pludselig igen får sendetid.

Naturligvis er dette intet i nærheden af et kollaps, og sammenligninger med blodbadet fra 2008 forbliver udelukket, men i dag byder på voldsom volatilitet indenfor banksektoren, da smitten fra sammenbruddet af Silicon Valley Bank (SVB) i USA spreder sig til Europa.

Men Credit Suisse er hovednavnet her efter banken styrtdykkede 28% til rekordlave niveauer, da dens største långiver, Saudi National Bank, sagde, at den ikke kunne gå over 10% i ejerskab på grund af regulatoriske bekymringer. Aktien er for første gang nogensinde sunket til under 2 schweizerfranc.

Hvorfor falder de europæiske banker?

Credit Suisse er ikke den eneste bank, der bliver fanget i et masse frasalg. Europæiske banker over hele linjen bliver ramt, mens det europæiske Stoxx 600-indeks faldt med 2,66%.

BNP Paribus faldt 10,5%, Societe Generale faldt 9,6% og Deutsche Bank faldt 7,7%. Mange europæiske aktier oplevede også, at handelen blev stoppet på flere tidspunkter i løbet af dagen på grund af den kraftige volatilitet.

Frasalget kommer efter en uge, hvor amerikanske bankkollaps udløste frygt i det bredere marked. Selvom krisen ser ud til at have været indeholdt i USA på markedet siden opsvinget, så er Europa nu også ved at blive ramt.

Er de europæiske banker sikre?

Selvom frasalget er alarmerende, så er der ingen grund til at tro, at dette vil blive til en krise. Omfanget af bankkrakket i Europa var så voldsomt under GFC, at deres kapitalrestriktioner nu er meget strengere end deres modparter i USA.

Desuden skete SVB’s død i USA som et resultat af en likviditetskrise på grund af dårlig styring af renterisikoen snarere end insolvens som følge af dårlige investeringer, sådan var det med subprime-lån i 2008. Dette er en vigtig skelnen .

Styringen af renterisikoen burde også være mere forsigtig i Europa end hos SVB/de amerikanske banker – for slet ikke at nævne det faktum, at USA har været langt mere aggressiv i sin renteforhøjelse, hvilket er det, der udløste SVB’s varigheds-mismatch.

Ikke desto mindre har dette ikke forhindret den europæiske sektor i at sælge ud i dag med investorer i Credit Suisse, der er skræmt over de saudiske kommentarer – og måske stadig lidt arret af, hvad der skete tilbage i 2008.