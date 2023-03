Mike Novogratz siger, at vi oplever en decentraliseret revolution – hvad betyder dette for AltSignals?

Bitcoin ( BTC/USD )-prisen steg til over $27.000 i fredags og nåede et 9-måneders højdepunkt, da kryptovalutaen steg yderligere efter denne uges uro i den amerikanske banksektor. Midt i stigningen til $27k for BTC og tæt på $1.750 for ETH tweetede Galaxy Digitals CEO Mike Novogratz, at det var tid til krypto, og at “den decentraliserede revolution sker lige nu.”

This is our time!! Let’s go team $BTC!! Let’s go $ETH!!



The decentralized revolution is happening. — Mike Novogratz (@novogratz) March 17, 2023

Udbruddet for BTC kommer midt i rapporter om, at den amerikanske centralbank tilføjede $0,3 billioner til sin balance i den seneste uge. Kort sagt brugte Fed over $300 milliarder i, hvad der bliver set som en “kvantitativ lempelse”, hvor banklån steg efter sammenbruddet af Silicon Valley Bank og Signature Bank og en stor forskrækkelse for First Republic Bank.

Hvad betyder det seneste krypto rally for AltSignals (ASI)?

Bitcoin kunne være i begyndelsen af en ny tyrecyklus, som midt i den samlede krypto-genopblomstring kunne kombineres med den potente fortælling om kunstig intelligens (AI), der kunne skubbe krypto projekter som AltSignals til et nyt niveau. Allerede nu oplever AI-relaterede krypto projekter en kæmpe tilstrømning efterhånden som stigningen indenfor kunstig intelligens fortsætter med at fængsle teknologiområdet.

Ifølge CoinGecko-data er markedsværdien for krypto AI-undersektoren steget til $1,95 milliarder, en stigning på 9% inden for de seneste 24 timer. Med generelle stigninger forventet over hele linjen under et krypto-tyremarked, så er forudsigelserne for AltSignals en stigning. Dette kunne være særligt eksplosivt efter forsalget af det originale ASI-token.

AltSignals: Microsoft og Google viser, at AI er fremtiden

Ingen tvivl om, at de hotteste kunstig intelligens (AI) relaterede nyheder i dag er omkring GPT-4, den seneste model af OpenAIs store sprogmodelsoftwareteknologi, der debuterede i 2022 med ChatGPT.

Blandt de økosystemgiganter, der benytter sig af det bredere generative AI-rum, så finder man Google og Microsoft. Mens Microsoft har investeret over 10 milliarder dollars i GPT-4’s OpenAI, så afsatte Google $300 millioner til Anthropic.

Tidligere på ugen annoncerede Google, at selskabet tillod virksomheder at teste deres ChatGPT-lignende generative AI-funktioner – og Microsoft fulgte hurtigt efter med integrationen af GPT-4-lignende generativ AI-sprogteknologi til sin Microsoft 365-suite og Bing.

De AI-drevne funktioner vil være tilgængelige via Copilot, der er et værktøj, som virksomheden siger vil revolutionere, hvordan Microsoft-brugere benytter sig af Word, Excel, Outlook, PowerPoint og Teams. Copilot bliver i øjeblikket testet af omkring 20 kunder, herunder flere Microsoft-partnere i Fortune 500.

Hvad er AltSignals and ActualizeAI?

AltSignals er en udbyder af handelssignaler, der bruger naturlig sprogbehandling og maskinlæring til at identificere mønstre i markedsdata og levere handelssignaler til sine brugere. Platformen tilbyder tre abonnementsmodeller: AltAlgo, Forex eller Binance Futures. De brugere der abonnerer kan udnytte og gøre brug af signaler til at foretage meget nøjagtige handler.

Buzzet om AltSignals i dag følger platformens kommende og længe ventede AI-drevne handelsværktøj kaldet ActualizeAI.

Et offentligt salg af et nyt token døbt ASI, og som vil drive ActualizeAI, gik for nylig live, hvor forsalget tiltrak sig en kæmpemæssig interesse efter at have indsamlet mere end $100.000 på mindre end 24 timer. Forsalget har indtil videre rejst $480.000, idet interessen for AI-relaterede kryptovalutaer stiger.

Da GPT-4 og fremtidige iterationer af den revolutionære AI-teknologi fortsætter med at tage form, så er det sandsynligt, at ActualizeAI kunne blive den mest kraftige handelsalgoritme på markedet. At bygge videre på en allerede succesfuld forretningsmodel og integrere den mest kraftige kunstige intelligens, maskinlæring, prædiktiv modellering og NLP-funktioner (natural language processing) er det, som gør AltSignals til en så stor en potentiel spiller i dag.

AltSignals siger også, at ActualizeAI vil drage fordel af forstærkende læring, et funktionssæt til at se, at systemet forstår risiko-til-belønning-forholdet på tværs af spot-, futures- og optionshandel.

Bør du købe ASI-tokenet i dag? Her er grunden til, at dette kunne være en god investering

AI-fortællingen er en stærk trend i dag, hvor teknologigiganter som Google og Microsoft driver innovationsspringet. Som nævnt illustrerer GPT-4 netop, hvad der er muligt på tværs af økosystemet.

AltSignals position som en af de førende udbydere af signaler og dens march ind i AI-fremtiden er virkelig næring til forsalgsfasen af deres ASI-token. I øjeblikket kan man købe ASI-tokenet billigt til $0,012. Men værdien af tokenet vil stige og vil ramme over $0,022 i slutningen af forsalget. Hvad prisprognoserne angår, så kunne dette token eksplodere, når ActualizeAI går live om et par måneder.

Hovedsageligt fordi ASI-indehaverne er indstillet til at have mere end blot livstids-adgang til krypto signaler af høj kvalitet på ActualizeAI, så kunne det slet ikke være en dårlig idé at få fingre i disse tokens til lave priser.

ASI-tokens indehaverne vil også være i stand til at betateste nye værktøjer på ActualizeAI og optjene ASI-tokens for deres bidrag til økosystemet.

ASI er også designet til at være deflationær, hvilket betyder, at udbuddet af tokens vil falde med tiden via en mekanisme kaldet “token afbrænding”. Permanent eliminering af et givet antal tokens fra cirkulation har den potentielle effekt at katalysere efterspørgslen og dermed forøge værdien på disse tokens.

