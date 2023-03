Vil Metacade (MCADE) revolutionere gameFi-området?

Web3-gaming området er vokset eksponentielt, og med tusindvis af tilgængelige spil, så kan det være vanskeligt for brugerne at vælge, hvilke spil der er værd at spille, og hvilke blockchain-baserede projekter der er værd at investere i.

Et nyt projekt har potentialet til at revolutionere dette rum og levere et altomfattende økosystem til dem, der ønsker at komme ind i GameFi-rummet. Dette projekt er Metacade (MCADE), og i dag vil vi gennemgå, hvorfor dette projekt kunne overgå nogle af de største navne i branchen.

Er Metacade lig med en fantastisk investeringsmulighed?

Fase 6 af forsalget hos Metacade (MCADE) kryptovalutaen har en værdi på $0,017. Dette betyder at de investorer, der kommer tidligt ind i projektet, kan drage fordel af dets samlede vækst.

I næste fase af forsalget forventes Metacade (MCADE) at handle til $0,0185, hvilket giver fase 6-investorerne et respektabelt afkast, mens de tidligere investorer naturligvis er i en bedre position.

Det er sandsynligt at Metacade (MCADE) med sin implementering af annonceindtægter, turneringer, begivenheder, præmie lodtrækninger, jobannoncer, spiltest processer og egen launchpad kan nå et højere værdipunkt i 2023 og fremover. Investorerne har en glimrende mulighed for at investere i de tidlige stadier af et projekt, der muligvis kan kalde sig selv en dominerende kraft indenfor Web3-rummet.

Vil Metacade nå $1 ved udgangen af 2024?

Metacade (MCADE) tilbydes til $0,017 i hele fase 6 forsalget. Dette betyder, at investorerne kan få fingre i MCADE-tokenet med en rabat i forhold til den forventede lanceringspris.

Krypto sektoren bevæger sig i retning af gaming, hvor nogle af de største virksomheder hopper ind i blockchain-området ved at introducere NFT’er og andre Web3-teknologier.

Spillerne er ligeledes begyndt at indse værdien bag blockchain-spil, og staking mekanismen kan belønne spillerne, og fungere som et vigtigt incitament for dem til at fortsætte med at bruge platformen i mange år fremover.

Disse aspekter kan sætte skub i efterspørgslen og appellen hos blockchain-spil i den nærmeste fremtid. Metacade (MCADE) vil også blive opført på de større børser efter succesen med forsalget, og med dette momentum kan tokenet sandsynligvis nå en værdi på $0,05 ved udgangen af 2. kvartal 2023.

Ved udgangen af 4. kvartal 2023 kan Metacade (MCADE) således stige til en værdi af $0,1 – et værdipunkt, der kunne repræsentere det højeste niveau nogensinde.

Hvad er Metacade?

Metacade (MCADE) er et Web3-fællesskabshub, der forbinder spillere og kryptovaluta fans på et og samme sted, hvor de kan kommunikere og samarbejde med hinanden.

Platformen repræsenterer et hangout-sted med en virtuel arkade, der giver alle adgang til spil med Play-to-Earn (P2E)-elementer og virtuelle lokationer, hvor de vil finde de seneste GameFi-nyheder og meninger, som deles af de mest fremtrædende personer indenfor branchen.

Hvordan fungerer Metacade?

Hos Metacade (MCADE) kompenserer et særligt system brugerne for deres aktiviteter med MCADE-tokens.

Metacade (MCADE) har til formål at hjælpe spillerne med Metagrant-ordningen, hvor fællesskabet kan kontrollere fælleskassens ressourcer og beslutte, hvilke spiludviklere der vil blive støttet ved at afgive deres stemmer på de spil, som de ønsker at få udviklet.

Der er også et jobforum med masser af gigs, hvor brugere kan finde arbejde indenfor Web3-rummet.

Metacade (MCADE) tokenet er bygget på Ethereum (ETH) og følger ERC-20 token standarden. MCADE kan nemt købes og opbevares oven på en sikker blockchain.

Hvordan vil Metacade revolutionere branchen?

Metacade vil tilbyde spillerne forskellige anvendelser og funktionaliteter på globalt plan. Det vil være vært for turneringer, begivenheder og præmie lodtrækninger, jobopslag, en Pay-to-Play-arkade og ikke mindst give adgang til spiltestning.

Der vil som nævnt også være en særlig launchpad, og alle de udviklere der ønsker at udvikle et spil, vil kunne bruge det allerede opbyggede fællesskab for at få chancen for at få deres projekt finansieret af platformen via afstemninger.

Er MCADE kryptovalutaen en god langsigtet investering?

Den overordnede popularitet omkring Play-to-Earn (P2E)-branchen og Web3-rummet kunne føre til en stigning i værdien af Metacade-platformen, hvilket vil resultere i en større brugerbase, særlige projekter og MCADE-værktøj.

Dette betyder, at MCADE er en solid langsigtet investering, og hvis investorerne er interesserede i at deltage i Metacades funding-runde, så kan de gøre dette ved at besøge deres hjemmeside.

Der er dog ingen garantier indenfor blockchain-området, og den samlede volatilitet hos mange kryptovalutaer skal derfor overvejes.

Der har været stor efterspørgsel på Web3-spil, og P2E-strukturen omkring mange af disse har også øget brugen og efterspørgslen på ikke-fungible tokens (NFT’er). Disse aspekter spiller en rolle i forbindelse med Metacade-platformen, som har et højt vækstpotentiale.

Er GameFi-tokens en fremragende langsigtet investering?

GameFi-området udvikler sig konstant, og en strøm af nye spil udvikles kontinuerligt. Baseret på dette er det tydeligt, at efterspørgslen på blockchain-spil er høj. De projekter, der etablerer sig som konkurrencedygtige brancheledere indenfor dette område af Web3-rummet, kunne give en masse værdi på lang sigt.

Er Metacade værd at købe?

Metacade (MCADE) som projekt har endnu meget at gøre. På platformen er der en bred vifte af arkadespil, der både vil tilbyde værdi til casual og professionelle gamere.

Der er et også et socialt hub og adskillige indtjeningsmekanismer på plads, der vil tilskynde til mere brug. Metacade (MCADE) vil også skabe nye job indenfor GameFi-området og forbinde blockchain-brugerne med betalte muligheder.

Disse aspekter kunne gøre Metacade (MCADE) til en solid investering, men beslutningen er dog stadig baseret på investorernes specifikke behov, krav og mål.