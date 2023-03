Metacade (MCADE) prisprognose, idet forsalg nærmer sig sin afslutning

Efterhånden som blockchain-spilområdet vokser, bliver spillerne forkælede med mange forskellige titler at vælge imellem.

Det er dog ikke alle spil, der er bygget lige godt, og ikke alle spil repræsenterer en lige solid måde, som spillerne kan tjene penge på ved at spendere deres tid på titlerne.

Metacade er et nyt projekt, der potentielt vil kunne ruske op i dette område og levere et økosystem, der vil kunne forenkle navigationen gennem GameFi-rummet. Vi vil i denne artikel dykke ned i Metacades (MCADE) funktionaliteter og værdi og analysere, hvor langt det kunne klatre i værdi.

Metacade forsalget slutter snart: hvilken pris kan investorerne forvente?

Fra og med den 21. marts 2023 befinder MCADE-forsalget sig i fase 7, hvor værdien ligger på $0,0185.

Forsalget er 98,94% gennemført, og i den næste og sidste fase vil værdien stige til $0,02. De fleste MCADE-tokens er allerede blevet solgt, og tæller 947.896.499 tokens, mens der kun er 7.103.501 tokens tilbage. Dette betyder, at MCADE nærmer sig sin sidste fase af forsalget, og der er en begrænset tidsramme tilbage for investorerne og de handlende at få fingre i tokenet til dets nuværende værdi.

Baseret på dette er det tydeligt, at efterspørgslen på tokenet er stor, og derfor kunne værdien nå nye højder ved afslutningen af forsalget. For at finde ud af mere om forsalgsprocessen, så anbefaler vi at du besøger Metacades hjemmeside.

Ved udgangen af 4. kvartal 2023 kunne Metacade (MCADE) kryptovalutaen potentielt stige til $0,1, hvilket repræsenterer dets hidtil højeste niveau.

Denne vækst vil blive drevet af den bevægelse, som det overordnede gaming-område foretager hen imod blockchain-spil, og appellen fra de overordnede staking mekanismer, der belønner spillerne og tilskynder dem til at fortsætte med at bruge platformen og økosystemet.

Vil Metacade nå $1?

GameFi-rummet og Play-to-Earn (P2E)-modellens tiltrækningskraft er også på vej ind i mainstream gaming området. Dette betyder, at sideløbende med de mindre, uafhængige spiludviklere, der skaber Web3-aktiverede spil, så vil der komme det punkt i fremtiden, hvor selv AAA-spilstudierne begynder at gøre deres indtog i blockchain-området.

Netop fordi Metacade (MCADE) sigter mod at blive knudepunkt for disse nyheds-, udviklings-, begivenheds- og fællesskabsopbygningsprocesser, så har det potentialet til at være go-to-platformen for adskillige af de seneste udgivne spil.

Jo højere brugerbasen bag Metacade er, jo mere anvendelighed og værdi kunne MCADE-tokenet således have.

Som projekt kunne Metacade have et stort vækstniveau gennem 2023 og 2024. I første omgang skal projektet opbygge et fællesskab, følgere og et generelt økosystem af brugsanvendelser og spil, der ligeledes skal opfattes som værende værdifulde af investorer og handlende. Men projektets værdi har dog allerede været stigende.

På grund af projektets struktur med hensyn til annonceindtægter, turneringer, lodtrækninger, begivenheder og den incitament-baserede spiltestproces sammen med dets launchpad, så kunne dets værdi sandsynligvis lande på $1 ved udgangen af 2025.

Hvad er Metacade, og hvordan fungerer det?

Metacade (MCADE) bygger lige nu det ultimative Web3-fællesskabshub, hvor både spillerne og kryptovaluta fansene kan samarbejde og kommunikere med hinanden.

Platformens mål er at være et GameFi-center, hvor folk kan være en del af et Web3-fællesskab, såvel som den overordnede kultur.

Spillerne kan her spille deres yndlingsspil eller Play-to-Earn-projekter (P2E) og forøge deres chancer for at vinde præmier.

Spillerne kan møde hinanden, kommunikere med hinanden og modtage incitament via MCADE-tokenet.

Platformen skiller sig ud fra flokken via dets Metagrant-ordning, hvor fællesskabet stemmer og fordeler de tilgængelige ressourcer i fælleskassen til de udviklere og spil, som de ønsker at støtte.

Med støtten sigter udviklerne på at bringe nye spil til live. Derudover er der et særligt jobforum, hvor alle de, der søger arbejde indenfor blockchain-området, kan begynde at ansøge om de ledige stillinger.

Hvad angår den underliggende teknologi, så er Metacade (MCADE) også bygget oven på Ethereum (ETH) som en blockchain.

Dette betyder, at MCADE-tokenet er en ERC-20-kompatibel kryptovaluta, som kan købes og gemmes på blockchainen. Dette betyder også, at mange af de wallets, der understøtter token-standarden, nu vil understøtte MCADE, hvilket sikrer at den er tilgængelig for alle.

Er MCADE-tokenet værd at investere i?

Dette vil være meget afhængigt af investorens eller den handlendes overordnede mål. Metacade-projektet (MCADE) har et stort potentiale til at vokse med hensyn til dets tilbud og økosystem. Et flertal af projektets tokens er allerede solgt, hvilket peger på at der er en ægte efterspørgsel.

Det er dog vigtigt at huske, at dette projekt stadig befinder sig i sine tidlige stadier, og vil sandsynligvis opleve mange flere opdateringer, udviklinger såvel som forøget appel, når vi nærmer os afslutningen af 2023.

Med denne viden i baghovedet, så vil de investorer, der er tålmodige og ønsker en kryptovaluta af høj værdi på lang sigt, og som tror på spilaspektet af Web3-rummet, få en solid måde ved at købe MCADE-tokenet, hvorpå de kan engagere sig i de tidlige stadier af et projekt, der kunne skille sig ud som brancheleder.

Det decentraliserede sociale knudepunkt, det store udvalg af forskellige metoder, hvorpå spillerne kan tjene penge på, og den generelle støtte til nye spil, udviklere og jobopslag, udgør til sammen et unikt økosystem.