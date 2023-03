Nye ICO krypto projekter – Hvorfor disse 15 mønter er de bedste ICO-kryptoer at købe nu

Der er ikke noget bedre tidspunkt at investere i et projekt, der forventes at blive stort, end på ICO-stadiet. Enhver investor ved, at det at komme ind så tidligt på et vellykket projekt praktisk talt garanterer livsændrende afkast, efterhånden som projektet udvikler sig, og krypto offentligheden begynder at FOMO ind.

Hvad er de bedste krypto-ICO’er for store overskud i 2023?

Det kan dog være sværere at finde den ICO, der med størst sandsynlighed vil sikre dig store afkast, og det er vigtigt at gennemgå alle aspekter af et projekts opsætning for at vurdere chancen for et gennembrud.

Heldigvis for investorer er der en bred vifte af forskellige krypto eksperter, der konstant gennemgår markedet for muligheder. Her er nogle af de kryptoprojekter, som de mener vil opleve massive prisstigninger i løbet af 2023 og de kommende år:

Metacade (MCADE) AltSignals (ASI) ASTL (ASTL) Brickken (BKN) MOOVY (MOIL) Dogeliens (DOGET) ALINK AI (ALINK) Vivi (VIVI) Dogodoge (DOGODOGE) RenQ Finance (RENQ) Ecoterra (ECOTERRA) Artyfact (ARTY) JournArt (JART) Rocketize (JATO) NeurSwap (NEUR)

1. Metacade (MCADE) – Ønsker at vinde GameFi-revolutionen

Hvad er Metacade?

Metacade er et nyt disruption projekt, der ser ud til at positionere sig som det bankende hjerte i den spirende GameFi-bevægelse. Holdet lancerede for nylig et utroligt godt modtaget whitepaper, der i detaljer skitserede Metacade-holdets ambitiøse planer om at ændre den måde, som spillere nyder hobbyen på.

Med krypto industriens eksperter så fulde af ros for det spæde projekt, er det ingen overraskelse, at presalet har oplevet intens aktivitet. Det store antal investorer, der skynder sig at sikre deres MCADE til de stærkt nedsatte priser, har betydet, at den totale indsamling allerede er nået $12.7m på bare 17 uger.

Flagskibet i det planlagte Metacade økosystem er den største play-to-earn (P2E) arkade, der nogensinde er blevet skabt. Omfanget af bygningen vil sikre, at Metacade kan målrette sig mod store dele af det eksisterende spilfællesskab ved at tage højde for mange forskellige typer foretrukne spiloplevelser.

Denne bredde ses også i designet af projektets omfattende belønningssystem, hvor brugere ikke kun kan tjene på spilaktiviteter, men endda for andre handlinger, der forbedrer brugeroplevelsen i økosystemet – såsom at dele alfa eller skrive spilanmeldelser.

Virksomheden bruger MCADE utility tokenet som platformens valuta. Da projektets brugerbase uundgåeligt vokser i løbet af de kommende år, vil købspresset på MCADE tokenet også gøre det. Med staking muligheder, der yderligere tilskynder til investeringer i tokenet, er MCADE ved at forme sig som det bedste initial coin offering vi har set.

2. AltSignals – Den bedste ICO for handelssignaler af høj kvalitet

Hvad er AltSignals?

AltSignals kører en utrolig ICO med en etableret historik med at levere forbløffende handelssignaler til sine 50.000 brugere. Det bruger nu sit ASI presale til at skubbe grænserne for, hvad der er muligt.

AltSignals har allerede etableret sig som en gigant inden for handelssignaler, hvor deres AltAlgo™-produkt har modtaget strålende anmeldelser og spillet en central rolle i platformen, der har leveret mere end 1.500 signaler med en forbløffende succesrate på 64 %.

Holdet har nu annonceret udviklingen af ​​ActualizeAI – ved at udnytte de nyeste tilgange inden for maskinlæring, såsom forstærkende læring og naturlig sprogbehandling (NLP). Produktet ser ud til at revolutionere, hvad brugerne kan forvente af udbydere af handelssignaler.

ASI-tokenet vil være nøglen til tidlig adgang til ActualizeAI-oplevelsen, efterhånden som den udvikles. Det giver også indehavere mulighed for at blive medlem af den eksklusive AI Members Club og få adgang til visse funktioner. Disse indehavere kan drage fordel af insider information om den næste hotte kommende ICO, anbefalede utility tokens til investorer og mere.

3. ASTL – Bedste initial coin offering til mining

Hvad er ASTL?

ASTL-projektet giver brugerne mulighed for at investere i tokeniseret mining, velvidende at det er svært for krypto entusiaster at mine krypto til sig selv på grund af de enorme kapitaludgifter. Faktisk er de fleste nye mining selskaber finansieret af venturekapitalister, hvor flere går så langt som at komme til et public offering stadie.

Dette viser, at ASTL-platformen opfylder et markedsbehov, hvor investorer kan tilføje minedrift til deres portefølje uden at skulle købe dyrt udstyr selv. Holdet har omhyggeligt kortlagt den mest rentable mining infrastruktur. Potentielle investorer kan være forvisset om, at virksomheden beslutter, hvordan den bedst kan drive rentable handlinger på tværs af sin infrastruktur, efterhånden som priserne ændrer sig.

4. Brickken – Bedste investering for værdipapirer

Hvad er Brickken?

Brickken er et innovativt projekt, der giver brugerne mulighed for at skabe værdipapirer i form af token. Det giver samtidig virksomheder mulighed for at indhente penge ved at udstede værdipapirer på platformen, enten for at sælge direkte til brugere eller på sekundære markeder.

Dette er et fantastisk eksempel på, hvordan blockchain-teknologi kan drive virksomhedsinnovation. Med brugere i stand til at indstille token-forsyningen og andre indstillinger for deres token-udbud, kan platformen gøre det muligt for mange brugere at drage fordel af den vækst, der kan komme fra de indsamlede penge.

Det er sandsynligt, at vi før eller siden vil se en initial public offering fra en virksomhed, der har indhentet midler gennem et Web3 token udbud, og Brickkens ICO kampagne er en glimrende måde at investere i Web3 som helhed.

5. Moovy – Bedste af de kommende ICO’er til drive-to-earn

Hvad er Moovy?

Moovy er en gaming ICO, der forsøger at bygge en bevægelse omkring en ny drive-to-earn-model af krypto spil. Når man engagerer sig iMoovy univers, vil spillere være i stand til at designe og bygge en NFT-baseret bil og komme videre gennem en række opgaver for at bevæge sig gennem spillets talenttræ.

Det slutter sig til andre kryptovaluta-projekter ved at søge at fokusere på bilentusiaster. Hvis det kan drage fordel af det enorme marked for bilspil, kan det se en stærk prisstigning over tid, efterhånden som den samlede markedsværdi vokser.

Selvom Moovy figurerer på få eksperters bedste ICO-lister, kan det stadig give nogle rimelige afkast, hvis det kan bygge noget momentum.

6. Dogeliens – Bedste sjove digitale token

Hvad er Dogeliens?

Dogeliens er et nyt meme coin kryptovaluta projekt, der lancerede en ICO for at rejse kapital og opbygge sit sjove univers.

Dogeliens bruger det digitale DOGET-token som den primære betalingsform i sit økosystem og håber at opbygge funktioner over tid. Et af fokusområderne er at uddanne dem, der er nye til krypto, og vi kan forestille os platformen tilbyde betalte kurser i fremtiden.

Antager man, at indholdet har nok information og giver brugerne mulighed for at lære om smart contracts, virtuelle tokens, digitale aktiver, markedsværdi og andre vigtige krypto emner, så kan efterspørgslen øge tokenens værdi over tid.

7. ALINK AI – Bedste initial coin offering til AI

Hvad er ALINK AI?

ALINK AI bruger blockchain-teknologi til at omstille en verden af generaliseret AI og gøre den tilgængelig. Den slutter sig samtidig til en bølge af igangværende projekter, der bruger tokens til at opfylde AI-baserede use cases. Investorernes tokens bruges til at aktivere en data markedsplads og training-as-a-service. I betragtning af den massive stigning i interessen for AI siden udgivelsen af ​​ChatGPT, kunne vi se ALINK AI drage fordel af opmærksomheden.

En af de andre kritiske egenskaber ved økosystemet er brugernes evne til at stille forskellige maskinlæringsmodeller til rådighed. Det er et andet område, der kunne samle momentum.

8. Vivi – Bedste underholdnings ICO projekt

Hvad er Vivi?

Vivi er et underholdnings projekt, som tidlige investorer håber kan give betydelige afkast. Med platformen rettet mod det kolossale marked for reklamer og annoncer, har den sat høje mål.

Mens venturet og fonden har begrænsede detaljer om den tekniske implementering, den har til hensigt at følge, har det været klart, at ambitionen er at give brugerne magten til at tjene mere på den sociale mediebevågenhed, som deres indhold fanger. Købsprocessen ligner andre ICO-projekter og bruger den foretrukne metode med wallet-forbindelse på hjemmesiden til sit token-salg.

9. Dogodoge – Bedste nye Shiba Inu meme initial coin offering

Hvad er Dogodoge?

Dogodoge er et meme mønt projekt, der bygger på succesen med Dogecoin- og Shiba Inu-projekterne. Det er allerede blevet gjort klart, at sideløbende med memes, vil Dogodoge tokens faktisk være ret brugbare. Tokens er udset til at blive brugt på en DogoSwap-børs for likviditet og kan også bruges til at købe Dogodoge NFT’er.

Mens Dogodoge slutter sig til en overfyldt markedsplads, har den stadig høje ambitioner. Med alle de tokens, der planlægger at tilbyde mere end bare sjov og fællesskabsånd, kunne prisen på Dogodoge tokens blive ramt af et købspres på grund af øget bevidsthed over tid.

10. RenQ Finance – Bedste cross-chain ICO

Hvad er RenQ Finance?

RenQ Finance har sat sig for at skabe en cross-chain løsning til den fragmenterede verden af ​​DeFi, der giver brugerne mulighed for at udveksle tokens på tværs af mange forskellige kæder gennem RenQ Finance multi-chain børsen.

Den primære funktion for RENQ-tokens er de styringsbeføjelser og den gennemsigtighed, de giver indehaverne. RENQ-tokens er nøglen til at stemme om forslag til udvikling af RenQ Finance økosystemet, og de kan tjene bredere formål, efterhånden som platformen skrider frem, såsom likviditet.

Projektet er forblevet tro mod sine Web3-rødder. Ved at vælge den decentraliserede tilgang til styring, vil den sandsynligvis blive populær blandt de mere puritanske følgere af krypto, der er ivrige efter at skubbe grænserne for, hvad decentral styring (ved hjælp af tokens) kan tilbyde.

11. Ecoterra – Bedste ICO for CO2 offset markedet

Hvad er Ecoterra?

Ecoterra er en miljøvenlig kryptovaluta, der håber at drive positiv klimahandling gennem Ecoterra-appen. Appen giver brugerne mulighed for at tjene ECOTERRA tokens på de positive skridt de tager for at genbruge. Det har endda et CO2 offset-marked, hvor brugere kan sætte deres ECOTERRA tokens i arbejde.

Projektet leverer miljøvenlige løsninger og håber at indfange noget af erhvervslivets ønske om at engagere sig i miljøet, især i lyset af det stigende fokus på ESG. Selv en lille del af virksomheds kagen ville give ECOTERRA tokens en stor prisstigning på grund af det købspres, det ville give.

12. Artyfact – bedste initial coin offering til AAA gaming grafik

Hvad er Artyfact?

Artyfact er en GameFi-satsning, der fokuserer på manglen af AAA-kvalitetsoplevelser inden for play-to-earn-rummet.

Platformen bruger ARTY-tokens til styring og belønninger, så Artyfact-teamet hævder, at der sandsynligvis vil være konstant opadgående købspres på deres tokens. Dette kan betyde, at indehavere opnår et afkast, efterhånden som bruger antallet stiger.

Efter en succesfuld ICO søger Artyfact-teamet at udvikle deres spiloplevelse med incitamenter, der har kvaliteten i ​​gameplayet som hovedfokus, for at forsøge at sikre, at projektet opnår større synlighed over tid.

13. JournArt – Bedst til niche kunst NFT’er

Hvad er JournArt?

Journart er et NFT-fokuseret projekt, der ønsker at indtage en niche i krypto verdenen ved at præge og sælge en række hundepige kunstværker som NFT’er.

Projektet har en omfattende køreplan for aktiviteter og kunne opleve noget vækst, hvis konceptet med kunstværker bliver godt modtaget af det bredere samfund. Især fordi projektet nyder godt af hastigheden, sikkerheden og de lave transaktionsgebyrer i Binance Smart Chain.

Mens NFT-markedet for nyligt er gået i stå for nylig efter det boom, der blev set i 2021’s bull run, er der stadig en vedvarende interesse for teknologien, og det er stadig svært at forudsige, hvilke tokens der vil komme ud som sejrherrer, når vi går mod det næste bull run – men Journart kunne være en af ​​dem.

14. Rocketize – Bedste initial coin offering til memes uden dyr

Hvad er Rocketize?

Rocketize er et meme mønt projekt, der har søgt at skabe en position i det overfyldte meme møntrum ved at fokusere på rummet i stedet for de mest almindelige dyre temaer.

Nøglen til meme-mønternes succes er ofte at sikre, at de har en tiltalende stil, og det er tydeligt, at Rocketize har et meget rent og effektivt design. Skulle holdet beslutte at udvide rækken af ​​aktiviteter, bør Rocketize være i stand til at tippe effektivt, da det er baseret på Binance Smart Chain. Tilføjelse af en ekstra smart contract ville være ekstremt let, hvis man ønsker en anden use case senere i processen.

15. NeurSwap – Bedste ICO til krypto sprogmodeller

Hvad er NeurSwap?

NeurSwap er et projekt fra en samling af AI-native grundlæggere, der ønsker at udnytte forbedringerne i AI-teknologi til at bringe krypto use cases til live. Platformen har en ambition om at dække mange forskellige områder, lige fra en krypto aktiveret chatbot til en NFT-generator.

NeurSwap er en anden platform, der kunne se den øgede interesse for AI-sektoren føre til en stigning i prisen på det native digitale token, NEUR. Hvis virksomheden kan etablere sig som at have leveret reel værdi til markedet på grund af sine tekniske udgivelser, kan den klare sig godt.

At købe sig ind i en ICO

Hvad skal man kigge efter i en ICO

At investere i en ICO kan være skræmmende hvis du ikke har gjort det før. Og at vide hvad du bør overveje, er afgørende for at få mest muligt ud af dine investeringer. Her er nogle af de vigtigste områder, som du bør huske at tænke over.

Juridiske overvejelser

Med en stigende mængde af kontrol i USA, fra Securities and Exchange Commission, er der ingen tvivl om, at flere og flere projekter tager sig den nødvendige omhu for at sikre, at de er i overensstemmelse med retningslinjerne udstukket af Securities and Exchange Commission.

Det er altid værd at tjekke SEC’s hjemmeside for den seneste vejledning, så du kan have ro i sindet og vide, at din potentielle investering har styr på sagerne, når det kommer til de juridiske krav, som kan spænde fra hjemmesiden til whitepaperet.

Tokenomics

At sikre at projektets tokenomics er gunstige, er også vigtigt når man gennemgår ICO’en for et nyt digitalt aktiv. En af måderne, hvorpå du kan være sikker på værdien af ​​de nye tokens du anskaffer dig, er ved at se efter enten en fast token-forsyning eller et middel til, at token-indehavere kan være på forkant med inflationen gennem en mekanisme som staking.

Tjek whitepaperet

Et projekt whitepaper skitserer den nødvendige information om, hvordan krypto-ventures vil give værdi, og hvad pengene vil blive brugt på, hvis venturet lykkes med at indhente midler gennem token-salg.

Vilkår og partnerskaber

At forstå vilkårene for en ICO er et afgørende skridt, da det hjælper investorer med at forstå den rolle, som deres token-ejerskab giver dem i udviklingen af ​​projektet. Dette kan variere meget afhængigt af projektet, så det bør altid gennemgås.

Partnerskaber er et andet nøgleområde, der kan indikere momentum og fremskridt, som kommende ICO’er har opbygget. Hvis andre kryptovaluta projekter allerede er interesserede nok til at danne et partnerskab, kan det være et positivt tegn.

Hvordan ved jeg, hvornår nye mønter lanceres?

Hvis et initial coin offering er nyt, vises det højst sandsynligt på tværs af sociale medier og en række forskellige populære ICO aggregatorer. Det er vigtigt at bemærke, at en ICO fundet på sociale medier kræver stor forsigtighed. Tydelige tegn, fx som ikke at have en hjemmeside, bør betragtes som et rødt flag.

Fordele ved initial coin offerings

Den største fordel ved at investere i en ICO er, at det giver investorer adgang til blockchain-startups. Normalt er investeringer i private virksomheder vanskelige for normale investorer og i stedet forbeholdt venturekapitalselskaber. Men med ICO’er kan potentielle investorer købe sig ind meget tidligt og tage chancen for at opnå et enormt afkast.

At investere i en ICO er også en fantastisk måde at bruge dine investeringspenge på i opbygningen af ​​en privat virksomhed. Virksomheder, der indhenter penge gennem ICO’er, giver typisk en masse kommunikation til deres fællesskab.

Ulemper ved initial coin offerings

En ICO er en utrolig måde for virksomheder at indhente penge på, og det kan betyde, at investorer ser enorme afkast over tid. En ulempe ved at investere i ICO’er er dog, at det nogle gange kan tage lang tid for en virksomhed at vokse nok til at se betydelige investeringsafkast, og derfor er det en vigtig del af vurderingen at sikre, at ICO’en tilbyder god værdi for pengene

Konklusion – Hvad er den Bedste ICO at Investere i nu?

Metacade er så overbevisende en investering, at der ikke er nogen tvivl om, at det forbliver den bedste ICO derude lige nu. Med udviklingen, der sandsynligvis vil tage fart i de kommende måneder, kan MCADE-indehavere se frem til et utroligt afkast på deres investering. Det sker efterhånden som økosystemet vokser, og bevidstheden om tokenet øges.

Relaterede Krypto FAQs

Hvad er kryptovalutaer?

Kryptovalutaer er digitale aktiver, der bruger kryptografi til at sikre og verificere transaktioner og til at kontrollere oprettelsen af ​​nye enheder. I modsætning til traditionelle valutaer som regeringer støtter, er kryptovalutaer decentraliserede og fungerer uafhængigt af centrale myndigheder. De giver enkeltpersoner mulighed for sikkert og anonymt at overføre penge på tværs af grænser uden behov for mellemmænd som banker eller betalingsudbydere.

Hvad betyder ICO?

En måde, hvorpå nye kryptovalutaer først udstedes, er gennem et initial coin offering (eller ICO). Det er egentlig bare en måde at indhente midler til nye ventures. Under initial coin offerings kan investorer købe nye mønter eller tokens i bytte for andre allerede etablerede kryptovalutaer, såsom Bitcoin eller Ethereum. ICO’er har været en populær måde for startups at samle penge på, men de har også været udsat for svindel (som Centra Tech), så investorer bør være forsigtige og lave deres research, før de investerer i en ICO.

Er ICO’er ulovlige?

ICO’er er bestemt ikke ulovlige. Mens Securities and Exchange Commission har et vågent øje på ICO-aktiviteterne i sektoren, da området stort set ikke er reguleret. Det er helt lovligt at indhente penge gennem et token, der sælges i en ICO, forudsat at virksomheden, der driver ICO’en, følger de angivne retningslinjer.

Er ICO mønter en god investering?

ICO mønter kan være gode investeringer, da det at komme ind så tidligt giver investoren mulighed for at drage fuldt ud fordel af væksten i token prisen, som en ny kryptovaluta kan opleve. Initial coin offerings (ICO’er) kan tilbyde forskellige investerings kvaliteter, så due diligence bør altid udføres som med enhver anden form for investering.

Hvor kan jeg købe ICO crypto?

Initial coin offerings stilles typisk til rådighed via krypto projektets hjemmeside. Det betyder, at investorer typisk forbinder deres krypto wallets, og bruger deres penge, til at overføre det passende beløb i bytte for tokens. Denne tillid til webstedet er en anden grund til at undersøge tokens for at sikre, at det ikke er et svindelnummer.

Hvad er den næste store ICO i 2023?

Den største ICO i 2023 er pt Metacade. I hvert fald når man den enorme interesse i betragtning, som krypto projektet har fået af investorer, der ønsker at erhverve MCADE, mens prisen stadig er lav.

Hvad er hovedforskellen mellem en ICO og en IPO?

En ICO relaterer sig til token-salget af en ny kryptovaluta og sker normalt for at indhente penge i bytte for, at man giver investorerne en bid af kagen. Disse tokens giver ikke ejerskab over virksomheden, men giver i stedet investorer mulighed for at købe sig ind i økosystemet, afhængigt af hvordan tokenet bruges.

En IPO foretages normalt meget senere i en virksomheds livscyklus, og er når aktierne udstedes på en offentlig børs i stedet for, at de er privatejede. Hver dag kan investorer så købe aktier i virksomheden.

Hvad sker der med en ICO’s midler?

En virksomhed, der bruger en ICO til at rejse midler, vil typisk skitsere brugen af ​​pengene som en del af ICO dokumentationen, såsom i et whitepaper. Ofte vil midlerne blive brugt til udvikling af kerneproduktet.

