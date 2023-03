ASI-tokenet tilbyder de handlende muligheder med eksklusiv adgang til AI-understøttet handel

Udover at få adgang til de seneste kryptovaluta nyheder, så kræver finans- og kryptovaluta handlerne også profitable handelssignaludbydere som AltSignals, der har været i drift siden 2017.

Kryptovaluta markedet er temmelig ustabilt, og at handle indebærer mange risici, og især hvis den handlende ikke er velinformeret. Men samtidig er det ikke mange handlende, og især nybegyndere, der er i stand til at foretage en omfattende markedsanalyse, og det er netop derfor, at de fleste går ud og leder efter udbydere af handelssignaler.

Hvad er AltSignials?

AltSignals er en platform drevet af en række førende teknologier som maskinlæring (ML), neutral sprogbehandling (NLP), avanceret sentiment-analyse og kunstig intelligens (AI) for at levere både digitale aktiv og valutahandlere handelssignaler.

AltSignals bruger en lineær regressionsmodel til at forudsige de fremtidige priser på finansielle aktiver ved hjælp af deres historiske præstationer. De tilbyder også de handlende en teknisk indikator kaldet AltAlgo for at de hjælpe handlende med at analysere markedet.

Platformen arbejder i øjeblikket på en ny AI-algoritme kaldet “ActualizeAI”, som vil være grundlaget for et AltSignals AI-økosystem. AltSignals-teamet planlægger at integrere AI-komponenterne i dets andre eksisterende algoritmer, når ActualizeAI viser sig at være effektiv.

AltSignals har også udviklet en kryptovaluta kaldet ASI, som vil fungere som medlemskabs-token for AltSignals AI-økosystemet. AltSignals gennemfører i øjeblikket et ASI-forsalg, som befinder sig i BETA-stadiet, og 37,19% af fasen er allerede udsolgt. Du kan deltage i forsalget her.

Hvad er ASI-tokenet?

Udover at fungere som en medlemsnøgle til AltSignal AI-økosystemet, så styrker det de handlendes handelsmuligheder at holde på ASI-tokens ved at give dem den første adgang til at opleve den nye AI-algoritme, “ActualizeAI.” Det giver også indehaverne mulighed for at få adgang til alle de tilgængelige værktøjer på platformen.

ASI-tokenet vil også give indehaverne adgang til AI Members Club, og muligheden for at deltage i forsalgsmuligheder ved siden af handelsturneringer. Tokenet vil også blive brugt som et fællesskabs governance token i fremtiden

Er ASI kryptovalutaen en god investering?

Dette er op til den enkelte investor, da der er en masse faktorer at overveje, før du beslutter dig for enhver investeringsmulighed.

Når dette så er sagt, så repræsenterer ASI-tokenet en adgangsnøgle til AltSignals’ AI-handelsværktøjer, hvilket giver brugerne mulighed for at træffe velinformerede beslutninger. Udover at fungere som en medlemsnøgle til AltSignals AI-økosystemet, så vil ASI-tokenet også kunne handles på Uniswap blandt andre kryptovaluta børser, når forsalget er afsluttet.

Med den pludselige stigning i interessen for kunstig intelligens (AI)-værktøjer, herunder AI-baserede kryptovalutaer efter lanceringen af AI-chat værktøjet ChatGPT, så kunne AltSignals og ASI-tokenet være en solid langsigtet investeringsmulighed. AltSignals AI-algoritmen, ActualizeAI, er planlagt til at gå ind i testfasen inden udgangen af 1. kvartal 2023 lige efter ASI-forsalget slutter.

Derudover forventes værdien af ASI, som i øjeblikket ligger på 0,012 USDT, at ride med på AI-hypen, når AltSignals-forsalget slutter, og når ASI-tokenet er børsnoteret på de større kryptovaluta børser i andet kvartal af 2023.

Værdien af ASI-tokenet forventes også at gå opad, når AltSignals lancerer sin nye AI Membership Club, som vil kræve at medlemmerne har ASI-tokens. AltSignals planlægger blandt andet at lancere en ny AI Members Platform i 3. kvartal af 2023, såsom at implementere ActualizeAI på det åbne marked for live handel, integrere en cross-chain bro og lancere en anden privat salgsmulighed for AI-medlemmer.

Ifølge AltSignals whitepaper planlægger Altsignals ved udgangen af 4. kvartal 2023 at have licenseret ActualizeAI, udvide en række værktøjer og fordele ved AI-platformen, udvikle et betjeningspanel i realtid og meddelelser drevet af sentiment analysemotoren, lancere en ASI-styringsmodel og lancere en ASI token-tilbagekøbs- og afbrændingsmodel. Alle disse faktorer udgør til sammen et meget stærkt argument for Altsignals og ASI som en investeringsmulighed for kryptovaluta investorerne.