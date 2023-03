Metacade investeringsmulighed: Mindre end 1% tilbage inden forsalget slutter

Metacade (MCADE) er klar til et spændende øjeblik – at blive børsnoteret på børserne, og prisen kunne derfor potentielt skyde i vejret.

Metacade-forsalget ( MCADE ) er nu 99,16% gennemført til og med den 7. forsalgsfase med kun 0,84 % tilbage. Efterspørgslen har været høj siden den oprindelige forsalgspris på $0,008, og tokenet sælges nu til $0,0185.

Analytikerne har forudsagt, at dette play-to-earn (P2E) sociale hub token vil stige kraftigt, efterhånden som det rammer børserne. Du kan deltage i forsalget her for at ride med på den opadgående trend, når forsalget er slut.

Hvad er Metacade, og hvordan ændrer det branchen?

Metacade er en P2E-arkade og et omfattende spil økosystem bygget på Ethereum blockchainen. Brugerne optjener krypto tokens ved at spille arkadespil. Dette er beregnet til at være et selvbærende økosystem, der udnytter dets likviditetsreserve til belønninger og yderligere udvikling.

Metacade er unik, fordi det er den første virkelig fællesskabsledede arkade. Det leverer nye oplevelser til brugerne, hvor de kan spille, tjene tokens, forbinde og bygge kollektivt. Arkaden tilbyder adskillige måder at tjene penge på – Creat2Earn, Compete2Earn, Work2Earn og staking – og dette tiltrækker investorer på udkig efter at forøge deres indtjening.

Hvordan fungerer Metacade?

MCADE driver Metacade, hvilket er en mønt, der skal bruges til de forskellige on-chain transaktioner, der også vil drive udviklingsaktiviteten på platformen.

Det originale token kan genereres internt eller eksternt. Internt genereres tokenet fra fællesskabet via pay-to-play-titler eller staking.

Eksternt tillader Metacade annoncering på hub’en som en indtægtsgenererende mulighed. Spilfirmaerne vil også blive opkrævet et gebyr for at lancere deres titler via Metacades launchpad, mens Web 3.0-virksomheder kan bruge platformen til at jobopslag. De gig-agtige job vil være tilgængelige for hele Metacade fællesskabet.

Fremover ønsker Metacade at gøre sine fællesskabsmedlemmer til kernen i platformen. Der er planer om, at platformen skal blive en selvstændig DAO inden udgangen af 2024. Dette betyder, at styringen af Metacade vil være fuldt decentraliseret, hvilket giver medlemmerne flere rettigheder og muligheder.

Er Metacade lig med en fantastisk investeringsmulighed?

Meget få projekter har tiltrukket sig den samme mængde interesse, som Metacade har i alene projektets forsalgsfaser. De investorer, der har matchet denne interesse, har fået et afkast på op til firecifrede procenter efter forsalget. MCADE kunne gentage denne tendens, idet efterspørgslen efter forsalget viser, at historien sandsynligvis vil gentage sig selv. Hvis du vil vide mere eller deltage i forsalgsfasen, så kan du finde flere oplysninger på Metacades hjemmeside.

Det er dog også værd at lægge mærke til, at investorerne har taget ved lære af bjørnemarkedet i 2022, hvilket betyder at mange investorer kunne vige tilbage fra kryptovaluta markedet som helhed. Set i dette lys er projekter med iboende kvalitet at foretrække lige nu mere end nogensinde, idet de bevarer og fastholder afkastet. Metacade kunne være et af disse projekter.

Projektet understøttes af et reelt anvendelsesområde, som er begyndt at blive bemærket, og efterspørgslen er stigende – nemlig GameFi. Krypto fanatikere ønsker at samarbejde, bygge ind i Web 3.0 og tjene penge. Set i dette lys er en investering i Metacade en fremragende idé, fordi tokenet vil beholde dets værdi set i betragtning af de nye anvendelsområder.

Er game-fi-tokens gode til langsigtede investeringer?

Forestil dig et projekt, der kombinerer både spil og økonomi. Dette er det unikke tilbud, som game-fi-projekter som Metacade tilbyder brugerne. For mange er dette fremtiden indenfor gaming, idet det giver deltagerne mulighed for at tjene penge på det, de elsker – at spille og skabe.

For at sætte dette i perspektiv, så viser forskningen, at sektoren vil være $2,845 milliarder værd i 2028. Dette er lig med en årlig vækst på 20,4% fra en værdiansættelse på blot $776,9 millioner i 2021. Forskningen viser, at game-fi først lige er kommet i gang, og her vil de tidlige investorer kunne drage stor fordel.

Er Metacade værd at købe lige nu?

At købe Metacade lige nu er en perfekt chance for at blive en del af den transformation, som GameFi-platformen tilbyder. Efterspørgslen er i øjeblikket høj, hvor der indtil videre er blevet rejst over $12,38 millioner. Omvendt er projektets originale token meget attraktivt, da det blot sælges for $0,0185. På det tidspunkt, hvor forsalget slutter, så forventes tokenets pris at være på $0,02. Analytikerne har et ambitiøst mål på op til $1 i 2024.

Prisen er stadig meget lav, hvis du køber tokenet til den aktuelle forsalgspris. Hvorfor? MCADE har endnu ikke ramt de større børser, og når dette sker, så forventes det at dets faktiske værdi vil blive låst op, idet det vil tiltrække mere likviditet. Så at købe MCADE lige nu er det perfekte valg, idet investorerne vil nyde godt af betydelige prisstigninger, når tokenet rammer børserne.