Metacade rejser $1M i de sidste timer af forsalgsfase på trods af SEC’s Wells Notice til Coinbase

På trods af en stor krypto modvind oplever Metacades sidste forsalgsfase stor interesse med $1 million købt indenfor de sidste 24 timer. Faktisk kan Metacade forsalget være timer fra at lukke, hvor den sidste fase højst sandsynligt vil være udsolgt i god tid før forsalgets planlagte lukkedato.

Dette skyldes, at Metacades MCADE-token er blevet ved med at tiltrække en masse opmærksomhed fra investorerne, inklusive MCADE til en værdi af næsten $1 million købt i de sidste 24 timer. Det store skridt for Metacade kommer, mens kryptovaluta fællesskabet samler støtte til Coinbase ( NASDAQ: COIN ) efter offentliggørelsen af, at børsen havde modtaget en Wells Notice fra US Securities and Exchange Commission (SEC).

Investorerne strømmer til Metacade midt i Coinbase-nyheden og Feds renteforhøjelse på 0,25%

Coinbase afslørede onsdag aften, at børsen havde modtaget en Wells Notice fra SEC, der i virkeligheden afslørede en håndhævelseshandling fra det amerikanske reguleringsmyndighed.

Kryptovaluta samfundets reaktion på nyheden er i høj grad at give støtte til den USA-baserede kryptovaluta børs. SEC godkendte Coinbases børsnotering i 2021, hvilket betød, at tilsynsmyndigheden var tilfreds med børsens forretningsmetoder, herunder Coinbase Earn-programmet.

Som Caitlin Long, grundlægger og administrerende direktør for udbyderen af digitale aktiver, betalinger og depotløsninger, Custodia Bank påpegede, så er de fleste branchespillere rystede over SEC’s handlinger. For mange mennesker hænger dette ikke sammen og bekræfter kun vagthundens fortsatte ” regulering ved håndhævelse ” filosofi.

Coinbase siger, at de er klar til at udkæmpe dette med SEC i retten, hvis det er den vej tilsynsmyndigheden har valgt at gå, et træk, som de fleste spillere indenfor krypto branchen siger, sandsynligvis vil bane vejen for mere klarhed for både investorerne og projekterne.

Også i går hævede den amerikanske centralbank sin rente med 0,25%, hvilket skubbede federal fondsrenten op, og markerede den niende renteforhøjelse i træk. Men da Fed-formand Jerome Powell fremhævede ræsonnementet bag stigningen – behovet for stadig at bekæmpe en forhøjet inflation midt i det seneste bankkaos – så fik markedets reaktion aktierne og kryptovalutaerne til at kaste de seneste stigninger af sig midt i det friske chok.

Regulatorisk usikkerhed og frygten for en overophedning af økonomien og recession er således fortsat nøglebekymringer for investorerne over hele linjen. Men selvom disse forhindringer manipulerer markedsstemningen, så har optimismen over branchespecifikke fortællinger, såsom kunstig intelligens og GameFi oplevet, at interessen for Metacade og andre topprojekter fortsætter med at vokse.

Hvad er Metacade, og hvorfor tiltrækker projektet så meget interesse?

Metacade er et blockchain-projekt designet på verdens første fællesskabsdrevne arkade. I modsætning til de fleste andre GameFi-projekter er Metacade udviklet til at være en Web3-hub og vil samle det bedste fra play-to-earn (P2E) spil til brugerne. Platformen er derfor ikke et P2E-spil, men et spiløkosystem drevet af det originale MCADE token.

Projektet planlægger også at blive lanceret som en decentraliseret autonom organisation (DAO) inden 2. kvartal 2024.

På Metacade vil fællesskabet have adgang til adskillige indtægtsgenererende muligheder, herunder deltagelse i projekttestkørsler og fra styrings-belønninger. Platformen tilbyder også Metcash – en token staking mekanisme; og Metagrants – et projekt, der skal udvide GameFi-oplevelsen for brugere via finansiering af nye projekter ved hjælp af Metacade-fællesskabets fælleskasse.

Hvis du er en MCADE-indehaver, så vil du optjene belønninger ved at støtte initiativet, tilføje til investeringspuljen og bane vejen for yderligere vækst.

Metacade-forsalget slutter snart, hvor MCADE sælges til $0,02

MCADE-tokenet har været i forsalg i løbet af de sidste par uger, hvilket giver investorerne og blockchain fansene en chance for at være tidlige investorer forud for dets børsnotering på flere af børserne. MCADE er i øjeblikket vurderet til $0,02, men kan dog hurtigt stige, når Metacade lanceres i løbet af de næste par dage.

Selvom forsalget forventedes at slutte den 30. marts 2023, så er det dog næsten 80% udsolgt fra og med kl. 6.00 ET torsdag den 23. marts, idet den sidste fase bevæger sig mod enden.

Metacade forsalgssiden viste, at projektet havde rejst omkring $11,9 millioner i forsalget fra og med tirsdag den 21. marts. Onsdag aften den 22. marts 2023 viste MCADE forsalgs trackeren i alt $12,8 millioner, hvor investorerne købte næsten $1 million værd af MCADE på 24 timer.

Som fremhævet ovenfor er MCADE-forsalget næsten udsolgt. Af den samlede MCADE-forsyning på 2 milliarder blev 70% stillet til rådighed i forbindelse med forsalget. Der er øremærket 2,5% til Metacade konkurrencepuljen, 5% til DEX-likviditetstilførsel og 10% til forskellige udviklingsinitiativer som en del af Metamap. Du kan deltage i forsalget her inden early bird tilbuddet slutter.