Pro: Bitcoin-prisen når $37.000 – hvad betyder dette for Altsignals

Bitcoin ( BTC/USD ) kursen har klaret sig godt i marts, da investorer har skyndt sig i sikkerhed under den igangværende bankkrise. Efter at være faldet til under $20.000 den 18. marts, så steg den til et højdepunkt på $29.000 – det højeste punkt siden juni 2022.

Krypto ekspert forudsiger det næste træk

Analytikerne har blandede synspunkter om det aktuelle krypto rally, og om det er kommet for at blive. Nogle, såsom Peter Schiff, mener stadig, at guld er en bedre investering end BTC på disse niveauer. I en erklæring sagde Tether’s Chief Technology Officer (CTO) , at Bitcoin igen kunne teste sit rekordhøje niveau i år.

Og i et tweet konkluderede en analytiker, der går under navnet CryptoCon, at det næste niveau at holde øje med vil være $37.000. Han citerede, at BTC først havde dannet et gyldent krydsmønster, som dannes, når de 200-dages og 50-dages glidende gennemsnit foretager en overlapning. I de fleste perioder er dette mønster et af de mest nøjagtige opadgående signaler indenfor teknisk analyse.

Oven i dette bemærkede han, at BTC også havde gentestet det 350-dages glidende gennemsnit. Derfor forventer han, at momentummet vil fortsætte. Hvis han har ret, så betyder dette, at Bitcoin har en opside på 32% i forhold til den nuværende pris på $28.400.

#Bitcoin has made it's golden cross over the yellow 350 Day moving average line



But price has never stopped there



After making the golden cross, Bitcoin has always returned immediately the green 1.6x 350DMA line



The current price of that line, $37,000



Strap in pic.twitter.com/pfvPnUL0TM — CryptoCon (@CryptoCon_) March 22, 2023

Potentielle BTC-katalysatorer

Bitcoin har adskillige katalysatorer, der kan presse prisen opad. For det første er der konceptet trend-following, som siger, at trenden er din ven lige til det sidste. Ser vi på det daglige diagram kan vi se, at Bitcoin klart befinder sig i en optrend og ligger over det 50-dages eksponentielle glidende gennemsnit.

BTC har også krydset nogle vigtige modstandsniveauer, inklusive $25.191, det var det højeste punkt den 15. august 2022 og den 19. februar. Dette betyder, at den opadgående tendens kan fortsætte på kort sigt. Derfor ser BTC teknisk set ud til at have momentum.

For det andet er udviklerne begyndt at bygge flere værktøjer omkring BTC. Den mest spændende er Ordinals, som har gjort det muligt for folk at bygge Bitcoin NFT’er. Stacks har også skabt et unikt produkt, der gør det muligt for udviklerne at bygge dApps, der bruger Bitcoin. Derfor træder vi måske ind i en ny fase, hvor Bitcoin vil få større nytte – lidt ligesom Ethereum og Cardano.

Desuden har valutapolitikken en rolle at spille. Som jeg skrev i en rapport, så besluttede Federal Reserve sig for at hæve renten med 0,25%. Der er tegn på, at Fed kunne nærme sig afslutningen på sin rentestigningscyklus. Selvom kurserne vil forblive på et forhøjet niveau i et stykke tid, så vil en pause være gavnlig for BTC og andre sikre aktiver.

Endelig virker Bitcoin ret undervurderet. Selvom der ikke er udviklet en værdiansættelsesstandard, så kan vi sammenligne BTC med guld. Guldets markedsværdi anslås til at være på omkring $13 billioner sammenlignet med Bitcoins $545 milliarder. Dette er bemærkelsesværdigt, idet Bitcoins ejerskab af institutioner er relativt ubetydeligt. Derfor konkluderer jeg i fremtiden, at værdiansættelses mellemrummet vil indsnævres, idet BTC vil blive set som digitalt guld.

Implikationer for AltSignals

AltSignals er et stykke software, der bruger avancerede teknologier som naturlig sprogbehandling, kunstig intelligens og maskinlæring til at analysere nøgleaktiver som kryptovalutaer, aktier og forex. Softwaren sender derefter disse signaler videre til kunderne, som de efterfølgende kan bruge i deres handelsaktiviteter.

Udover maskinlæring inkorporerer dets ActualizeAI-produkt også andre teknologier, såsom regression, prædiktiv modellering, sentiment-analyse og AutoML for at udføre forstærkningslæring.

Udviklerne har også skabt platformens kryptovaluta token, der går under navnet $ASI. $ASI vil have til formål at lette medlemskabet i AltSignals økosystem. Desuden vil indehaverne få adgang til flere funktioner, såsom tidlig adgang til nye opgraderinger.

AltSignals kører lige nu et forsalg for $ASI-tokenet, der indtil videre har rejst $184.035. Med stigende interesse for kunstig intelligens-værktøjer som ChatGPT og Google Bard er der en mulighed for, at forsalget snart slutter. For nylig har vi set mange AI-fokuserede kryptovalutaer, såsom SingularityNET, Rejuve.ai og Fetch.ai klare sig godt på markedet . Og med Bitcoin-priser, der forventes at stige, så er der en mulighed for, at denne tendens vil fortsætte. Find ud af mere om AltSignals her.