Med den overordnede vækst i appellen omkring produkter, tjenester og bots, der udnytter kraften indenfor kunstig intelligens (AI) og maskinlæring (ML), så tager flere projekter disse typer teknologi i brug end nogensinde før.

AltSignals er et bemærkelsesværdigt eksempel på dette, idet projektet udnytter AI’s kraft til at styrke sin stack kendt som ActualizeAI.

AltSignals-projektet kan potentielt revolutionere handelsområdet og fundamentalt revolutionere, hvordan investorerne og de handlende analyserer data.

Nu hvor ASI-tokenets forsalg nærmer sig 40% inden dets afslutning, så bliver udbuddet knapt, og i dag vil vi dykke ned i AltSignals for at se, hvor langt det kan klatre i værdi, og hvilken slags værdi projektet giver indenfor Web3-rummet.

AltSignals (ASI) prisprognose: hvilken slags pris kan investorerne forvente?

Fra og med den 24. marts 2023 er AltSignals (ASI) token forsalget 39,02% gennemført. Her kan vi se, at den nærmer sig 40%-grænsen, og dette markerer en stor milepæl for dets forsalg.

ASI-tokenet har handlet til en værdi af $0,012, der beregnes i værdien af Tether (USDT) stablecoinen.

$187.295.94 er blevet rejst til projektets finansiering ud fra et anslået krav på $480.000. Kun 24.392.005 ASI-tokens er tilbage inden udgangen af forsalget, og investorerne og de handlende ved dette.

At komme ind i de tidlige stadier af et projekt via dets forsalg har historisk set vist sig at give investorerne en masse værdi. Dette har fået mange til at stille spørgsmålstegn ved, hvor langt ASI rent faktisk kan stige.

For at lære mere om forsalgsprocessen, så anbefaler vi at du besøger AltSignals hjemmeside.

Ved udgangen af 4. kvartal 2023 anslås det, at AltSignals (ASI) kryptovalutaen kunne stige i værdi til $0,1.

Væksten vil blive drevet af dens evne til at levere tekniske og fundamentale analyser, tilpasse sig markedsforholdene på både et bjørne- og et tyremarked, såvel som tilføjelse af ActualizeAI-stacken.

Vil AltSignals nå $1?

Den væsentligste appel bag kryptovalutaerne er deres overordnede volatilitet og potentiale til at give de handlende og investorerne et højt afkast, og især hvis de formår at komme ind i en højvækst kryptovaluta i dens tidlige stadier.

Netop fordi AltSignals forsøger at revolutionere handelsområdet, så vil værdien og anvendeligheden omkring ASI-tokenet stige.

I slutningen af 2023 og i hele 2024 kunne ASI-tokenet opleve et højt vækstniveau med hensyn til dets serviceudbud, fællesskabsvækst og anvendelsestilfælde i hele det bredere økosystem.

I betragtning af projektets tid indenfor blockchain-området, idet det oprindeligt blev oprettet i december 2017, såvel som den værdi det giver de handlende med dets Binance Futures og Forex-signaler, som konsekvent er rentable med nøjagtighed i 80%+-intervallet, så har værdien på ASI potentialet til at nå $1, men dette vil dog sandsynligvis finde sted i 4. kvartal 2025.

Hvad er AltSignals-projektet, og hvordan fungerer det?

AltSignals sigter mod at skabe nye muligheder for både handlende og virksomheder gennem introduktionen af teknologier, såsom maskinlæring (ML), kunstig intelligens (AI), naturlig sprogbehandling (NLP) og avanceret sentiment-analyse.

Dette vil gøre det muligt for enhver at få adgang til en fuldt automatiseret, 24/7 fungerende handelsfunktion, hvor de kan forvente høj nøjagtighed, defineret risikostyring og avanceret sentiment-analyse, som alle vil understøtte enhver handelsaktivitet.

Projektet blev oprindeligt udtænkt i 2017 og har siden da leveret toppræsterende signaler og algoritmer omkring kryptovalutaer, Binance futures, Forex, CFD’er og aktier.

Det primære formål med ASI-tokenet er at fungere som medlemsvaluta for AltSignals-økosystemet af AI-relaterede tjenester.

Ved at holde på ASI kan brugerne få tidlig adgang til den seneste AI-algoritme – ActualizeAI – der er udviklet internt. ActualizeAI kan identificere mønstre i markedsdataene, levere banebrydende forudsigelser og gøre det muligt for de handlende at foretage velinformerede handler.

Bør jeg investere i ASI-tokenet nu?

Dette er op til den enkelte investor eller handlende, såvel som deres overordnede mål, når de foretager investeringer, men hvis denne mulighed giver mening i din portefølje, så kan du lære mere om det nuværende AltSignals forsalg på deres hjemmeside. Der er dog altid en masse faktorer, der skal overvejes, før man beslutter sig for en investeringsmulighed, som man ønsker at engagere sig i.

AltSignals (ASI) token repræsenterer adgangen til et økosystem af AI-drevne handelsværktøjer, der vil give de nuværende og fremtidige handlende adgang til velinformerede handelsbeslutninger.

Tokenet fungerer også som en medlemsnøgle til økosystemet og vil kunne handles på adskillige børser efter afslutningen af forsalget.

Med den bølge af interesse, som AI har modtaget for nylig, sammen med den overordnede vækst indenfor blockchain-området og kryptovalutaer, så vil fremtidens handel uden tvivl blive drevet af den samme teknologi.

AltSignals har en AI-algoritme kendt som AcutalizeID, som vil blive lanceret ved afslutningen af forsalget. Når forsalget slutter, og økosystemet begynder at blive lanceret og vokse, så kunne ASI-tokenet også stige i værdi.

Ved udgangen af 4. kvartal 2023 vil AltSignals udvide anvendeligheden af ASI og tilføje værdi til AI-platformen med realtids betjeningspanel implementering og notifikationer drevet af en sentiment-analysemotor.

ASI-styringsmodellen lanceres også. Hvert eneste af ovenstående aspekter understreger, at ASI-tokenet kunne være en solid investeringsmulighed for dem, der virkelig er interesserede i krypto. ASI repræsenterer adgangen til dette unikke økosystem, og at komme tidligt ind i projektet kunne gavne de tidlige handlende.