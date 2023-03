De 12 bedste ERC-20-tokens at købe i 2023

ERC-20 tokens er nogle af de mest tilgængelige kryptovalutaer på markedet i dag, da mange populære kryptovalutaer er tilgængelige som ERC-20 tokens.

Siden Uniswap (UNI) og Maker (MKR) blev lanceret, har ERC-20 tokens etableret sig som pålidelige blockchain-baserede mønter og tegner sig nu for mere end 10% af den samlede markedsværdi på krypto markedet.

Hvad er ERC-20-tokens?

ERC-20 er standarden for at oprette tokens på Ethereum blockchain, som stadig er den dominerende udbyder af blockchain-teknologi i verden. ERC-20-tokens er fleksible og holdbare tokens skabt og understøttet af det voksende Ethereum-fællesskab.

Med ERC-20-tokens kan smart-contract-aktiverede mønter bruges på tværs af Ethereum-netværket til at udvikle, validere og opretholde projekter i decentraliserede applikationer, DeFi, GameFi og DEX-applikationer. Fleksibiliteten af ERC-20 smart contract tokens gør det muligt for dem at fungere som brugsmønter, udvekslingsmedier, styrings mønter eller sikkerheds tokens til Ethereum-baserede løsninger.

Her er 12 af de bedste ERC-20-tokens at investere i

· AltSignals (ASI)

· Metacade (MCADE)

· MakerDAO (MKR)

· Uniswap (UNI)

· The Sandbox (SAND)

· Chainlink (LINK)

· ApeCoin (APE)

· Decentraland (MANA)

· AAVE (AAVE)

· Quint (QUINT)

· Metropolis (METRO)

· MetaBlaze (MBLZ)

AltSignals (ASI) – Tilføjelsen af ​​ActualizeAI driver ASI’s presale frem

Hvad er AltSignals?

AltSignals er en velrenommeret og meget succesfuld handelsplatform, der siden 2017 har tilbudt lønsomme handelsstrategier til sit stadigt voksende samfund på over 50.000 medlemmer. Nyligt lancerede AltSignals sit oprindelige ASI-token for at øge hastigheden på dets fremragende AltAlgo™ handels toolkit ved hjælp af ActualizeAI. Denne nye handelsstak udnytter den nyeste banebrydende kunstig intelligens (AI) teknologi.

ActualizeAI kombinerer maskinlæring, naturlig sprogbehandling (NLP) og prædiktiv modellering til at scanne markeder 24/7 ved at anvende historiske tendenser, hvilket giver den mest opdaterede handels intelligens og analyserer flere pris indikatorer samtidigt, end hvad et menneske kunne gøre. Da ActualizeAI er drevet af AI, lærer den, mens den går og forfiner og forbedrer stadig mere nøjagtige handelssignaler over tid.

Udover adgang til ActualizeAI-signaler giver ASI-tokenet indehavere mulighed for at blive medlem af AI Members Club, som tilbyder yderligere fordele, såsom adgang til de mest spændende og lukrative token-forsalg og mulighed for at deltage i handels turneringer, hvor deltagere kan optjene store krypto belønninger.

Indehavere af ASI-tokenet og medlemmer af klubben har også adgang til nogle af de bedste undervisningsmaterialer til krypto handel, der kan hjælpe dem i deres rejse gennem den til tider risikable proces med krypto investering. Derudover tilbydes coaching til handlere på alle niveauer for at hjælpe alle i AltSignals’ fællesskab med at maksimere deres handelsrejse og øge deres rentabilitet.

Hvorfor skal du nok investere i ASI?

ASI er et nyt token, der giver al den sikkerhed, du kan forvente af en Ethereum-baseret mønt. Den sande værdi af ASI låses op af platformens banebrydende brug af AI-teknologier i kombination med kraften i Ethereum blockchain til at blive en standardbærer for at adoptere AI i blockchain-sektoren.

Presale tokensene blev lanceret 1. Marts og har hurtigt fået momentum. De har allerede rejst $112k på bare 1 dag. uge, siden dets beta runde åbnede. Prisen på ASI vil være på $0.012 i beta-runden, som kun varer i en kort periode før prisstigningerne begynder. Til sidst vil tokenet have en pris på $0.02274 i den 7. og sidste runde.

Det store potentiale, og de mange muligheder der åbner for Altsignals, i takt med at AI’ sande evne bliver tydeliggjort de kommende måneder, gør ASI til et spændende ERC-20 token man bør købe i 2023.

>>> Du kan deltage i AltSignals presale her <<<

Metacade (MCADE) – Ny banebrydende GameFi-mønt med en lys fremtid

Hvad er Metacade?

Metacade, en splinterny Ethereum blockchain-baseret virtuel spillearkade, vil snart tilbyde det største udvalg af play-to-earn (P2E) spil på én enkelt Web3-placering. Denne platform er allerede kendt som en af ​​de mest spændende GameFi-udviklinger, takket være dens vanedannende spil oplevelser og fantastiske muligheder for spillere til at tjene passiv indkomst.

Metacade’s tilbud er dog mere end bare den sædvanlige P2E-kapacitet, som de fleste GameFi-titler tilbyder. Som en multi-game platform er Metacade ikke afhængig af et enkelt spil eller gentagne spiloplevelser for at tiltrække fans. Derudover kan fællesskabet på Metacade tjene krypto belønninger gennem forskellige andre kanaler.

Disse inkluderer Create2Earn-ordningen, som belønner brugere for at poste socialt indhold, såsom spilanmeldelser eller bidrag til live chats og fora, og platformens staking protokol kaldet Compete2Earn, hvor brugere kan deltage i online turneringer og satse deres oprindelige MCADE tokens for at vinde endnu flere belønninger.

Imens MCADE-fællesskabet optjener belønninger, vil Metacade fremme skabelsen af ​​den næste generation af P2E-titler gennem Metagrants-ordningen. Udviklere indsender deres ideer til nye spil i en pulje, som MCADE token indehavere kan stemme på. De ideer, der får flest stemmer, vil blive realiseret med krypto finansiering for at støtte projektet.

Denne støtte til udviklere vil også omfatte platformens Work2Earn-ordning, som vil skabe Web3-jobmuligheder, projektarbejde og betalte beta test roller til MCADE-fællesskabet, herunder udviklere, der er klar til at skabe den næste populære P2E-spiltitel.

Hvorfor bør du overveje at investere i MCADE?

MCADE presale arrangementet, der blev lanceret for nylig, fangede interessen hos krypto investerings samfundet og rejste $14.1m i løbet af ingen tid. Den fart MCADE har haft på i sit presale, afspejler det enorme potentiale der er indbygget i MCADE tokenet grundet dets omfattende nytteværdi inden for Metacade økosystemet.

MCADE koster pt $0.020 i den sidste fase af presale begivenheden, efter det i beta presale-fasen blev sat til salg for $0.008. Prisen vil stige til $0.02 efterhånden som presalet skrider frem, hvilket giver investorerne begrænset tid til at få fat i dette hotte ERC-20 token til den bedst mulige pris.

>>> Du kan deltage i Metacade presalet her <<<

MakerDAO (MKR) – Førende ERC-20 mønt til DeFI udlån og lån

Markedsværdi: $764,1 millioner

Hvad er MakerDAO?

MakerDAO er en decentraliseret finans platform (DeFi), som er designet til at revolutionere lån- og udlånsoplevelsen ved at eliminere behovet for traditionelle finansielle institutioner som banker, som normalt fungerer som mellemled i transaktionen. Ved at bruge Ethereum smart contracts kan MakerDAO lette lån og håndtere alle de nødvendige detaljer i processen, inklusive renter, tilbagebetalingsbetingelser og margin calls.

På MakerDAO kan lån udstedes ved hjælp af DAI, som er en ERC-20 stable coin, der er tæt knyttet til en central valuta og støttet af likviditets udbydere. Ved at bruge DAI som valuta medium for lån, kan kunderne beskytte sig mod den volatilitet, som nogle gange findes i krypto markederne.

Hvorfor investere i MKR?

MKR er et governance-token for MakerDAO og MakerProtocol, som udsteder DAI stable coin. Det var den første ERC-20-mønt på Ethereums blockchain og blev brugt som et governance-token i MakerDAO, som var den første DAO på Ethereum.

MKR er også designet til at balancere udbuddet af DAI. Når prisen på DAI stiger, bliver MKR brændt for at skabe ny DAI og sænke udbuddet af MKR. Jo mere populær og succesfuld MakerDAO er som en udlåns platform, jo mere værdifuld bliver MKR.

MKR er en fremragende ERC-20-token-investering takket være dens solide etablering i DeFi-området. Som den originale ERC-20-mønt har MKR opbygget et fremragende ry i de seneste år og tilbyder sine indehavere fremragende afkast ved at give decentraliserede finansielle alternativer.

UniSwap (UNI) – Største Ethereum baserede krypto børs

Markedsværdi: $4,2 milliarder

Hvad er UniSwap?

Uniswap er en decentraliseret børs (DEX) baseret på Ethereum og er den største af sin slags. På Uniswaps platform kan handlende udveksle og handle med ethvert ERC-20-token samt andre tokens, der er kompatible med ERC-20-standarden.

Ligesom MakerDAO var Uniswap en af de tidlige tilhængere af Ethereum blockchain-standarden og har hurtigt etableret sig som en af de største platforme på Ethereum. Uniswap har også hjulpet med at øge likviditeten af ERC-20-tokens ved at skabe en pålidelig platform til udlån og låntagning.

Forskellen mellem Uniswap og andre krypto børser er, at dens skabelse af likviditet skaber værdi for DeFi-sfæren, og det adskiller den fra andre børser, der primært eksisterer for at lette kryptohandler.

Hvorfor skal du investere i UNI?

Uniswap var en af de første platforme bygget på Ethereum, men dens oprindelige token blev først udgivet i 2020. UNI-tokenet fungerer primært som et styrings token, men har også tilføjet potentiale for indtjening, hvilket giver tilladelsesindehavere mulighed for at forme platformens retning og tiltrækker potentielle investorer.

I 2022 fik UNI en betydelig nedgang i værdi som følge af markeds krakket, hvor store navne som FTX indgav konkursbegæringer. Men UNI bibeholdt en vis værdi takket være dens unikke decentraliserede karakter, som øger den økonomiske sikkerhed for investorer ved ikke at kræve, at de afgiver nøglerne til deres midler ved udvekslinger. Dette giver investorer et ekstra lag af tryghed, der tidligere ikke var til stede, hvilket gør UNI til en fremragende langsigtet investeringsmulighed.

The Sandbox (SAND) – 3Daktiveret digital ejendomsmægler rige

Markedsværdi: $783,5 millioner

Hvad er The Sandbox?

The Sandbox er en virtuel 3D-verden hostet på Ethereum blockchain, hvor digitale ejendoms grunde og NFT-prægede virtuelle aktiver købes, sælges og handles. Når brugere har købt en grund, kan de bygge på den og tjene passiv indkomst ved at skabe digitale kunstgallerier eller virtuelle forlystelsesparker.

Platformens P2E-metaverse-mekanik låser op for stort indtjeningspotentiale, og dens brugervenlige værktøjssæt gør det nemt for brugere at designe og skabe unikke oplevelser, NFT-aktiver og avatarer uanset kodnings erfaring..

The Sandbox bygger på Ethereum-kæden, hvilket giver platformen enestående sikkerhed og ultra-pålidelig betjening. Brugerne kan opleve fuldstændig fordybende virtual reality med uovertrufne animationer og 3D-modeller fra hjemmets komfortable omgivelser. The Sandbox er en spændende investeringsmulighed for dem, der tror på potentialet for den virtuelle økonomi.

Hvorfor bør du overveje at investere i The Sandbox?

SAND-token er en ERC-20-token, der bruges til al aktivitet i The Sandbox-metaverset. Tokenen kan anvendes til at købe ejendomsgrunde og fungere som betalingsmiddel for alle transaktioner på platformens markedsplads.

SAND-token giver også stemmeret i ledelsesspørgsmål og retningen for The Sandbox som en fuldt fungerende DAO. Det er også en staking token, der giver mulighed for passiv indkomst.

Interessen for metaverset og de forskellige anvendelsesmuligheder, der præsenteres af virtuelle verdener, er stadig i sin vorden. Dette betyder, at The Sandbox vil profitere, efterhånden som denne interesse vokser. Flere store navne inden for sport, mode, musik og populærkultur, såsom Tony Hawk, Snoop Dogg, Warner Music og Paris Hilton, ejer grunde på platformen. Denne gruppe af kendte personer gør SAND-token til en af de bedste ERC-20-tokens i 2023.

Chainlink (LINK) – Brug af data off-chain til at styrke smart contract sikkerhed

Markedsværdi: $3,2 milliarder

Hvad er Chainlink?

Chainlink er en platform der blev lanceret i 2017, som gør det muligt for blockchains at få adgang til data, der er opbevaret off-chain, f.eks. betalingsmetoder. Dette gør de gennem et decentraliseret Oracle-netværk, hvilket er kernen i Chainlinks USP.

Ved at integrere off-chain information i blockchain smart contracts, giver Chainlink brugerne fuld decentraliseret adgang til information. Dette omfatter et stort open source-fællesskab af smart contract udviklere, node operatører, forskere, sikkerheds revisorer og dataudbydere.

Chainlink netværket har etableret adskillige partnerskaber med open source data holdere, såsom Brave New Coin og Huobi, der giver brugerne adgang til de data, der er nødvendige for at udføre sikker og gennemsigtig smart contract validering. Disse partnerskaber giver også dataudbyderne mulighed for at tjene penge på de oplysninger, de har.

Hvorfor investere i LINK?

LINK er en Ethereum-baseret token, som er central for kritiske operationer på Chainlink-netværket. Det er brugt til at betale dataudbydere for den information, som er nødvendig for at holde platformen kørende og til at udveksle værdi mellem node-validatorer, der har brug for adgang til denne information.

Chainlinks protokol for integration af off-chain-data for at forbedre blockchain-transaktioner forventes at vokse betydeligt i de kommende måneder og år. Dette gør Chainlink mere og mere uundværlig, og virksomheden er allerede en markedsleder på dette område.

Da LINKs samlede udbud er begrænset til 1 milliard tokens, vil prisen forventeligt stige, når efterspørgslen efter LINK stiger og udbuddet reduceres. På grund af disse faktorer er LINK en af de bedste Ethereum-tokens, som investorer kan overveje i år.

ApeCoin (APE) – Meme mønt med designs på metaversen

Markedsværdi: $1,4 milliarder

Hvad er ApeCoin?

ApeCoin er en populær ERC-20 meme-token, der hører til det anerkendte og eftertragtede Bored Ape Yacht Club (BAYC) fællesskab. Yuga Labs lancerede oprindeligt ApeCoin i 2022, og interessen for både BAYC og ApeCoin er eksploderet, hvilket har ført til, at ApeCoin har etableret sig som et af de førende meme-aktiver i krypto verdenen. En nylig fundraising-kampagne rejste $320 millioner, hvilket gav ApeCoin-holdere mulighed for at købe Otherdeed-grunde i Otherside-metaverset.

Otherside er et metaverse-spil, der vil blive en af de største Massively Multiplayer Online Role-Playing Games (MMORPG) på blockchain. Dette vil bringe Web3-spil til en bredere gruppe af brugere, da metaverset er integreret i BAYC-økosystemet. Dette vil tilføje seriøs værdi til den oprindelige ApeCoin-token, da den vil have en praktisk anvendelse inden for Otherside-spillet.

Hvorfor investere i APE?

ApeCoin har hurtigt fanget opmærksomheden hos NFT krypto samlere, da det giver medlemskab i den meget eftertragtede BAYC og dens søsterklub, MAYC. Disse to eksklusive NFT-klubber har løftet APE-støttede NFT’er til toppen af ​​de fleste investeringslister over ønskværdige samleobjekter og har ført til en enorm værdistigning.

Overgangen til metaverse gaming ser ud til at øge eksklusiviteten af ApeCoin-brandet og give et løft til merchandise-salget, mens det fortsætter med at spille en stor rolle i udviklingen af ​​en decentraliseret Web3. Selvom markedsværdien af APE allerede er høj for en meme-mønt, giver denne satsning på metaverse-sektoren masser af plads til yderligere vækst.

Samtidig kan man forvente at se en stigning i APE’s pris, i takt med at APE’s nytteværdi stiger grundet det governance, der leveres som en del af DA, efterhånden som dets metaverse-potentiale realiseres fuldt ud.

Decentraland (MANA) – ERC-20 aktiveret metaverse mønt

Markedsværdi: $950,5 millioner

Hvad er Decentraland?

Decentraland lanceredes i 2018 og blev hurtigt en pioner inden for digitale ejendomme i metaverse-sektoren. Platformen fungerer på samme måde som The Sandbox ved at lade brugerne tjene penge på deres grunde ved at skabe oplevelser, som de kan opkræve andre brugere for at bruge. MANA-tokenet, der er bygget på Ethereum blockchain, er nu en af ​​de mest værdifulde ERC-20 tokens på markedet.

Individuelle brugere bruger det oprindelige MANA-token til at købe LAND-tokens, som repræsenterer digital fast ejendom, som de kan sælge, bygge på eller beholde og tilføje til ved at købe andre LAND-tokens for at bygge en ESTATE.

Decentraland har tiltrukket en forskelligartet og dedikeret brugerbase på grund af dens forskellige og unikke use cases, herunder virtuelle udstillinger, spiloplevelser og interaktive lejligheder, virtuelle musik koncerter og festivaler. Disse funktioner adskiller Decentraland som den mest avancerede metaverse-aktiverede platform på markedet til dato.

Hvorfor investere i MANA?

MANA er allerede en etableret ERC-20 token, der er tilgængelig på de fleste krypto børser. Men Decentraland fortsætter med at udvikle nye funktioner og opdatere sin virtuelle verden for at imødekomme brugernes behov og holde sig foran på markedet.

Dette gør MANA endnu mere værdifuldt som utility token og en styringsmønt, da det giver indehavere stemmeret over platformsbeslutninger. Med flere virksomheder, der opdager de mange muligheder i metaverse, er Decentraland positioneret til at føre an og tage tænkningen til nye højder. Disse fremtidsudsigter gør MANA til en af de bedste Ethereum-tokens at købe i 2023.

Aave (AAVE) – DeFi låne- og låneprotokol

Markedsværdi: $964,4 millioner

Hvad er Aave?

Aave er en DeFi-protokol, der giver brugere mulighed for at låne og bytte krypto uden en mellemmand, såsom en bank eller lånefirma. Långivere kan deponere digitale aktiver i likviditets puljer og tjene renter, mens låntagere kan bruge disse puljer til at optage hurtiglån ved at stille deres krypto beholdning som sikkerhed.

Med DeFi-markedet, der begyndte at mættes i sommeren 2020, var Aave nødt til at innovere for at forblive foran konkurrenterne. Hurtiglån, de første usikrede lån i DeFi, er et af platformens flagskibsprodukter. Disse lån skal dog tilbagebetales inden for samme transaktion.

Et andet plus er, at låntagere kan skifte mellem fast og variabel rente, hvilket er nyttigt i perioder med volatilitet. Faste renter giver en vis sikkerhed for afdragene, mens variable renter giver mulighed for at drage fordel af lavere omkostninger, før faste renter ændres.

Hvorfor bør du overveje at investere i Aave?

Aaves DeFi udlånsprodukter er kendt for deres fremragende fleksibilitet og åbenhed, da de giver brugerne mulighed for at låne og udlåne mere end 20 kryptovalutaer. Derudover er AAVE mønten en fantastisk mulighed for token indehavere, idet den tilbyder stabilitet og sikkerhed, reducerede transaktionsgebyrer og forskellige niveauer af nytte. Som et governance-token giver AAVE-indehavere en stemme til at forme platformens fremtidige retning og beslutninger.

Quint (QUINT) – ERC-20 staking token med fordele i den virkelige verden

Markedsværdi: $973,1 mio

Hvad er Quint?

Quint er et nyt ERC-20-token, der har til formål at tiltrække en bredere gruppe af investorer ved at kombinere fordelene ved mønt staking med livsstils belønninger, der er tilgængelige gennem NFT’er. Ved at forbinde den virkelige verden med metaverset, driver Quint super staking puljer, der genererer årlige afkast og låser op for livsstils belønninger ved hjælp af NFT’er direkte indsat i brugerens tegnebog.

Quints boutique NFT-markedsplads tilbyder digitale non-fungible tokens i token-rammer, og platformen har også andre funktioner såsom en Metaverse Arts Club og planer om at udvide ind i blockchain gaming og ejendomsudvikling i den virkelige verden. Quint mønt indehavere kan også få fractional ownership og tjene passiv indkomst gennem en del af lejen, der betales direkte til Quint, før den fordeles.

Mens tokenet hovedsageligt fokuserer på NFT’er og pooled staking-konceptet, sigter Quint efter at skabe en symbiose mellem virtuelle belønninger og virkelige fordele ved at tilføje håndgribelige samleobjekter til sit skatkammer, som vil blive distribueret til dets samfund af mønt indehavere.

Hvorfor investere i QUINT?

Quint tilbyder en unik tilgang til token staking, der adskiller sig fra andre krypto mønter. Platformen giver brugerne mulighed for at deltage i to forskellige typer puljer: Luksuslotteripuljen og Quintessential-puljen.

I Luksuslotteripuljen kan QUINT-token staking indehavere vinde spændende luksus præmier i en tombola ved slutningen af staking perioden, såsom luksusferier, superbil oplevelser og gavekort. Dette er en interessant måde at supplere standard krypto afkast på.

Quintessential-puljen giver på den anden side medlemmerne mulighed for at få højere udbytte og andre belønninger end dem, der er tilgængelige på platformens standard staking puljer. Denne innovative måde at håndtere mønt staking på kan gøre QUINT til en attraktiv tilføjelse til enhver krypto portefølje.

Metropoly (METRO) – Ejendoms Mønt med krypto indtjeningspotentiale

Markedsværdi: I presale

Hvad er Metropoly?

Metropoly tilbyder en unik investeringsmulighed for METRO token indehavere, der ønsker at deltage i ejendomsinvesteringer uden de sædvanlige udfordringer, der er forbundet med at købe fast ejendom. Investorer kan bruge deres METRO tokens til at købe en andel i en ejendom for så lidt som $100 og begynde at tjene passiv indkomst gennem husleje og værdistigning af ejendommen.

Metropoly er anderledes end andre kryptovalutaer, da hvert NFT er bakket op af en reel ejendom. Dette fjerner behovet for lange banklånsansøgninger, dyre advokatsalærer og den tid, der normalt bruges på at finde den ideelle ejendom. Investorer kan nu investere i ejendom på mindre end 20 sekunder.

Efter købet af en ejendomsandel tager Metropoly sig af alt det administrative, samt ejendomsadministration, hvilket efterlader investorer uden den traditionelle udlejer-relaterede hovedpine. Metropoly tilbyder en smart måde at investere i ejendom uden at skulle beskæftige sig med besværet ved at købe fast ejendom.

Hvorfor overveje at investere i METRO?

Metropoly ønsker at revolutionere ejendomssektoren ved at integrere blockchain teknologi, så processen kan demokratiseres, og ejendomsret kan åbnes for en bredere gruppe af investorer.

Ved at have SolidProof godkendt Ethereum smart contract kode og CertiK-verificerede identiteter, tilbyder platformen fuld sikkerhed for dens investorer. Med sin nye metode til at investere i fast ejendom er Metropoly uden tvivl en af de bedste ERC-20-tokens til rådighed for køb i dag.

Metablaze (MBLZ) – Metaverse GameFi-titel med en åben fortælling

Markedsværdi: I presale

Hvad er Metablaze?

Metablaze er et innovativt blockchain-spil, der skiller sig ud fra andre GameFi-titler ved at tilbyde spillere muligheden for at vælge deres belønning i forskellige digitale aktiver såsom Bitcoin, Ethereum og Solana. Spillet indeholder også NFT-elementer og er delt op i to faser.

I den første fase, MetaMiniez-minispillet, kan spillere forbedre mining rigs ved at deponere tokens i det episke metavers, Galaxia Blue. I den anden fase vil spillerne opleve en rig storytelling engine, der introducerer et omfattende RPG-element med eventyr, heltemod, skurker og kærlighed, alt imens de hjælper med at udvikle spillets univers gennem deres handlinger.

Metablaze er en af de mest spændende og innovative GameFi-titler til rådighed, og dens valg af belønninger og NFT-elementer kan gøre det til en af de mest eftertragtede spiloplevelser på markedet.

Hvorfor skal du investere i MBLZ?

Holdet bag Metablaze har taget sig tid til at sikre deres troværdighed ved at indsende deres doxxed team til CertiK-verifikation, hvilket har bekræftet deres identitet og ekspertise. Dette skaber en høj grad af tillid blandt tidlige investorer, der kan føle sig trygge ved at støtte projektet.

Metablazes online RPG-platform tilbyder en spændende mulighed for MBLZ-tokenet på grund af dens rige og åbne verden fyldt med forskellige muligheder. Dette gør det til en overbevisende ERC-20-mønt, som investorer kan overveje at tilføje til deres portefølje.

Hvorfor investere i ERC-20-tokens?

Investering i ERC-20 tokens kan være en fornuftig beslutning, da disse tokens benytter sig af Ethereum, som er et af de mest velrenommerede netværk inden for blockchain-verdenen. Smart contract teknologien giver sikkerhed, og er en integreret del af ERC-20 tokens, hvilket betyder, at jo flere tokens der er i omløb, jo mindre er risikoen for at blive udsat for angreb.

ERC-20 tokens drager fordel af Ethereums eksisterende infrastruktur i stedet for at kræve, at nye tokens opbygger deres egne blockchain fra bunden. Dette gør dem til et godt valg for nye mønter, da det sparer både tid og ressourcer. Samlet set kan ERC-20 tokens derfor være en attraktiv mulighed for investorer, der ønsker at investere i et velkendt og sikkert blockchain-netværk.

Konklusion – Hvad er den bedste ERC-20 krypto at købe lige nu?

ERC-20 tokens anses generelt som en god investeringsmulighed i gunstige markedsforhold. Lige nu anses AltSignals’ ASI Token for at være den bedste ERC-20-mønt at købe på grund af dens innovative og spændende kombination af AI-teknologi og blockchain. På andenpladsen kommer Metacade’s MCADE token, som har potentiale til at transformere GameFi-udviklingen og åbne op for nye muligheder.

Ofte stillede spørgsmål

Er ERC-20 det samme som ETH?

ERC-20 er en digital valuta, der bruger Ethereum blockchain-teknologien, mens ETH er Ethereum-netværkets oprindelige valuta og har ekstra teknologi som smarte kontrakter.

Hvor mange ERC-20 tokens er der?

ERC-20 er den mest populære kryptotoken, med over 450.000 tokens ifølge Etherscan og flere skabes hver dag.

Hvad betyder ERC-20?

ERC-20 er en standard for kryptotokens på Ethereum blockchain-netværket. “ERC” står for “Ethereum Request for Comment”, mens “20” er tildelt nummeret for standarden.

Er ERC-20 kun til Ethereum?

Ja, ERC-20 tokens virker kun på Ethereum blockchain

Er XRP et ERC-20-token?

Ja, XRP er et ERC-20 token

Er BEP20 det samme som ERC-20?

BEP20 er den digitale standardmønt til Binance Smart Chain (BSC), svarende til ERC-20, men til brug på BSC.

Er DOGE en ERC-20 token mønt?

Nej, DOGE er en BEP 20 Binance-mønt, der hostes på BSC.

Er ERC-20-tokens en god investering?

ERC-20 Tokens ses ofte som en god investering, fordi de bruger den største blockchain-udbyder med store sikkerhedsniveauer. Ethereum-baserede tokens giver høj likviditet, da de bruges som grundlag for eksisterende krypto projekter på blockchain.

