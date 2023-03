2023: De Bedste Utility Tokens at Investere i

Investorer er klar over, at tokens, som har en nytteværdi i det pågældende økosystem, har tendens til at præstere bedre som investeringer. Tokens uden nogen nytteværdi, såsom meme-tokens, har ikke den samme fordel som nytte-tokens, da nytte-tokens har gavn af en konstant efterspørgsel, som skyldes den nødvendige brug af tokenen. Tokenens nytteværdi kan være til transaktionsgebyrer, brugerbelønninger eller andre specifikke tjenester, men prisen på disse projekter vil blive bestemt af efterspørgslen på tokenen.

Hvilke utility kryptovalutaer er de bedste investeringer?

At investere i utility tokens kan være en god idé, men det er vigtigt at være opmærksom på, at ikke alle utility tokens er lige gode. Det er derfor nødvendigt at undersøge de forskellige projekter grundigt, før man beslutter sig for at investere.

For at få succes med at investere i utility tokens er det vigtigt at forstå, hvordan de fungerer, og hvad der driver brugerne til at købe og bruge disse tokens. Der er mange forskellige utility tokens på markedet, men nogle af de bedste ifølge krypto eksperterne er:

AltSignals (ASI) Metacade (MCADE) Basic Attention Token (BAT) Ripple (XRP) Binance Coin (BNB) Ethereum (ETH) Decentraland (MANA) Enjin Coin (ENJ) Chainlink (LINK) 1Inch (1INCH)

AltSignals – Bedste utility token til fremragende handelssignaler

Hvad er AltSignals?

AltSignals er et projekt, der har imponeret investeringskredse med sin AltAlgo™-teknologi, der kontant scanner markedet og leverer handelssignaler af høj kvalitet til brugerne. Projektet har en hidtil uset rating på 4,9/5 på Trustpilot takket være den bemærkelsesværdige succesrate på 64 %, som er en del af de 1.500 signaler, der er blevet ud af AltSignals.

AltSignals får nu ekstra opmærksomhed, som et resultat af deres seneste bekendtgørelse, som afslørede et omfattende og ambitiøst whitepaper, der i detaljer beskrev opbygningen af ActualizeAI – et produkt der, når det er færdigt, vil give AltSignals brugere banebrydende trading signaler, leveret af de seneste maskinlæringsteknikker, såsom forstærket læring og sentiment-analyser.

Indehavere af det nye ASI-token vil få tidlig adgang til ActualizeAI og kan også blive medlem af den eksklusive AI Members Club, som giver dem mulighed for at påvirke produktet med deres feedback og øge deres indtjeningsmuligheder.

Hvad er grundene til at investere i AltSignals?

AltSignals tilbyder en sjælden investeringsmulighed, hvor investorer kan erhverve ASI-tokens til en ekstraordinær pris under forsalget sammenlignet med den forventede værdi ved lanceringen på det bredere marked.

Med en stor brugerbase og et overbevisende forslag ser AltSignals ud til at være det valg, som de fleste eksperter peger på som en af ​​de bedste utility tokens, der er tilgængelig i dag.

>>> Du kan deltage i Altsignals presale her <<<

Metacade – Det bedste gaming utility token

Hvad er Metacade?

Metacade er et nyt og innovativt projekt, der har til formål at revolutionere den måde, som gamere nyder deres hobby på. Kernen i Metacade-planen er opførelsen af den største play-to-earn (P2E) arkade på planeten.

En nyligt offentliggjort whitepaper præsenterede et omfattende belønningssystem for økosystemet, der gør det muligt for spillere på alle niveauer at optjene belønninger for at spille deres yndlingsspil, og brugere kan endda optjene belønninger for ikke-spil-relaterede aktiviteter, der bidrager til økosystemet, såsom at skrive spilanmeldelser, dele alfa eller deltage i fællesskabet.

Projektet har også en imponerende funktion kaldet Metagrants, der opfordrer spiludviklings teams på alle niveauer til at præsentere deres ideer foran fællesskabet. MCADE-indehavere kan derefter stemme på, hvor de mener, at midlerne skal tildeles, og det giver samfundet direkte indflydelse på projektets fremtidige retning. Metacade er et spændende projekt, der er skræddersyet til at imødekomme behovene hos gamere og spiludviklere overalt.

Hvorfor du måske bør overveje at købe Metacade

MCADE er den native valuta i Metacade-økosystemet, og dens høje nyttegrad gør den til en af ​​de mest robuste tidlige krypto aktiver der er tilgængelige. Ligesom mange af de bedste utility tokens, har MCADE et begrænset udbud og forventes at opleve stærk efterspørgsel, når platformen lanceres senere på året. Det er nu i den sidste fase af presalet, før det snart vil blive noteret på børsen.

>>> Du kan deltage i den sidste fase af Metacades presale her <<<

Ripple – Det bedste bank utility token

Hvad er Ripple?

XRP fra Ripple er en af ​​de ældste utility tokens, der har eksisteret i næsten et årti. Ripple-projektet er et globalt betalingsnetværk, der bruger blockchain-teknologi til at muliggøre hurtige og sikre transaktioner med høj likviditet og lave transaktionsgebyrer. XRP er den native token, der driver Ripple-netværket og tilbyder en innovativ måde at overføre penge på tværs af grænser.

XRP anses for at være en af ​​de bedste hjælpetokens, da traditionelle banksystemer kan tage dage eller endda uger om at behandle internationale betalinger, mens Ripple kan gennemføre transaktioner på få sekunder takket være brugen af blockchain og XRP utility token.

Ripple og XRP tilbyder en hurtig, sikker og overkommelig måde at overføre penge på tværs af grænser. Da flere virksomheder og enkeltpersoner søger mod kryptovalutaer til deres økonomiske behov, er det klart, at Ripple og XRP vil fortsætte med at spille en vigtig rolle i det globale betalingslandskab, og projektet er mere avanceret end mange andre utility tokens.

Hvorfor skal du købe Ripple?

Der går rygter om, at Ripples langvarige retssag med Securities and Exchange Commission snart vil nå sin afslutning, og hvis Ripple vinder, kan det resultere i en betydelig stigning i prisen på XRP. Dette skyldes, at selvom XRP’s lave transaktionsgebyrer er en stor fordel, er der stadig en risiko for, at finansielle institutioner vil vælge andre krypto-aktiver frem for XRP. Men selv en lille andel af dette marked kan have en enorm betydning for XRP-indehavere.

Binance Coin – Bedste børs utility token tokens

Hvad er BNB?

Binance Coin (BNB) fungerer som den dominerende token på Binance-børsen og som layer-1-token for Binance Smart Chain, Binances helt eget layer-1-netværk. Selvom Binance Smart Chain har modtaget kritik for sin meget centraliserede karakter, har projektet været meget succesfuldt og har sikret en betydelig andel af den samlede layer-1 transaktionsvolumen fra Ethereum og andre netværk.

Projekter, der kører på Binance Smart Chain, kan bruge den til at rejse midler, og gebyrerne og hastigheden for BSC betragtes som meget konkurrencedygtige i forhold til andre blockchain-netværk. Dette har ført til en enorm mængde projekter, der kører på kæden, fra dem, der fungerer som digitale valutaer, til sikkerheds tokens og et decentraliseret lagernetværk. Dette har ført til, at der er blevet oprettet mange forskellige utility tokens på Binance-netværket.

Hvorfor skal du købe BNB?

Binance bruger dets BNB-token som betaling for gas fees. Selvom gas fees på BSC er meget lave, kompenserer det for det i de store mængder af transaktioner, som dette tiltrækker. BNB-tokenets monetære værdi har vist sig at være stærk og blev mindre påvirket af krypto vinteren sammenlignet med andre utility-tokens.

Token indehavere kan stille deres tokens til rådighed og bruge dem til at betale handelsgebyrer på Binance. De kan også deltage i et initial coin offering for det seneste projekt via launchpad’en. BNB-tokenet tilbyder forskellige former for nytte, og dets fremtid som investering er fortsat positiv, selvom markedsværdien er høj.

Ethereum – Skaberen af smart contracts

Hvad er Ethereum?

Ethereum er den mest dominerende layer-1 protokol, og dens native token ETH er blandt de mest velkendte krypto-utility tokens. Ethereum-netværket har vist sig som værende ekstremt stabilt, og det huser langt størstedelen af de digitale aktiver, der er implementeret gennem smarte kontrakter på netværket.

Netværket har en bred vifte af forskellige projekter i gang, herunder en række sikkerheds-tokens, meme-mønter og andre digitale aktiver. Som et resultat heraf er der sandsynligvis hundredvis af krypto utility tokens, der er blevet skabt på basis af Ethereum.

Ethereum har en aktiv og engageret samfund, og det er hjemsted for nogle af de mest talentfulde krypto udviklere i verden. Ethereum er uden tvivl godt positioneret til at forblive det førende krypto-rum i fremtiden.

Hvorfor skal du købe Ethereum?

Selvom Ethereum allerede har en høj markedsværdi og er tilgængelig på alle de store krypto børser, kan det stadig tilbyde betydelige fordele. Hvis mainstream-adoption af krypto forøges, og flere virksomheder begynder at bruge Ethereum til deres use cases, kan det resultere i en markant stigning i prisen på ETH. Dette vil gøre Ethereum til en fast bestanddel af markedets foretrukne kryptoværktøjstokens.

Basic Attention Token – Bedste content utility token

Hvad er Basic Attention Token?

Basic Attention Token (BAT) er en utility token, der er designet til at belønne indholdsskabere for deres arbejde ved at give brugerne mulighed for at tjene BAT gennem opt-in annoncering og derefter donere dem til deres foretrukne indholdsskabere.

Dette hjælper med at tackle problemet med underfinansiering af indholdsskabere og skabe et mere organisk og robust økosystem på internettet. BAT er en populær utility token blandt de mere puritanske typer på grund af den overbevisende use case, den løser, og dens faste forsyning.

Som mange andre utility tokens, har BAT et fast udbud, og er tilgængeligt på mange forskellige krypto børser. Dette er primært på grund af den tillokkende use case, som projektet søger at løse. Projektet har også sin egen dedikerede browser – Brave browseren – som giver brugerne mulighed for at deltage i BAT-økosystemet.

Hvorfor skal du købe Basic Attention Token?

Basic Attention Token har opnået en betydelig støtte i branchen og er konsekvent på listen over de mest populære utility tokens. Det skyldes projektets fokus på at belønne indholdsskabere ved hjælp af utility tokenet BAT, som giver brugerne mulighed for at optjene tokens ved at se annoncer og donere dem til indholdsskabere, de værdsætter. Hvis flere brugere køber ind i tilgangen over tid, kunne der opbygges et stort momentum for projektet.

Selvom det vil være en udfordring for Brave-browseren at tage markedsandele fra tech-giganterne, kan potentialet for succes være enormt, hvis de kan klare det.

Decentraland – Bedste metaverse utility token

Hvad er Decentraland?

Decentraland er en decentraliseret virtuel verden bygget på blockchain-teknologi, som giver brugerne mulighed for at købe, sælge og skabe virtuel fast ejendom og interagere med andre brugere i en virtuel verden. Platformen er helt åben og giver brugerne mulighed for at skabe deres egne oplevelser og applikationer ved hjælp af platformens værktøjer.

En af hovedattraktionerne når man skal analysere Decentraland, og som er en uhyre vigtig funktion, er dens brug af blockchain-teknologi, som muliggør ægte ejerskab af virtuel jord, der gør det muligt for brugerne at købe, sælge og handle med virtuel ejendom. Dette kan gøres via de utility tokens, der bruges på tværs af platformen, og som er afgørende for projektets succes.

Decentralands ejerskabsmodel skaber en følelse af eksklusivitet og knaphed, da brugerne konkurrerer om at erhverve de mest eftertragtede jordstykker i den virtuelle verden. Projektet giver også mulighed for brugergenereret indhold, herunder virtuelle kunstgallerier og spillesteder, og brugerne kan tjene penge på deres egne virtuelle oplevelser, hvilket giver mere nytte end de fleste utility tokens.

Hvorfor skal du købe Decentraland?

Decentraland er en innovativ platform, og efterhånden som krypto rummet udvikler sig, kan det se mere momentum. Hvis Decentraland kan tiltrække flere brugere til sin innovative platform, kan projektet opleve øget momentum i krypto rummet. Dette kan føre til en stigning i prisen på de utility tokens, der er nødvendige for at deltage i spillet, da flere brugere vil erhverve dem.

Enjin Coin – Det bedste NFT utility token

Hvad er Enjin Coin?

Enjin er et projekt der lader udviklere skabe, håndtere og integrere digitale aktiver i spil og applikationer, og fokuserer på at muliggøre skabelsen af aktiver der er interoperable på tværs af flere platforme – og gør det muligt for udviklere at integrere Web3 teknologi i deres projekter uden et behov for omfattende kendskab til kodning.

Enjin’s platform er bygget på Ethereum blockchain og kan prale af evnen til at skabe non fungible tokens (NFT’er), der er unikke og sjældne, og som skaber en form for eksklusivitet for brugerne. NFT’er kan repræsentere alt fra in-game aktiver til virtuel ejendom, og kan trades og sælges ligesom fysiske aktiver, hvilket betyder, at Enjin tilbyder et stort niveau af fleksibilitet, som dets brugere kan integrere i deres produkter.

ENJ utility tokenet leverer likviditet til hele økosystemet, hvilket gør det til et utility token, der er selve hjertet for hele projektets ambitioner.

Hvorfor skal du købe Enjin Coin?

Enjin platformen har en markedsplads, hvor brugere kan købe, sælge og handle digitale aktiver oprettet på platformen. Dette skaber et sekundært marked for udviklere til at tjene penge på deres kreationer, mens brugerne får mulighed for at erhverve unikke og værdifulde aktiver.

Hvis Enjin fortsætter med at gøre dannelsen og forvaltningen af sikre, interoperable og værdifulde digitale aktiver nemmere, og blockchain-teknologiens popularitet fortsætter med at vokse, har Enjin potentialet til at blive en stor spiller i spil- og applikationsudviklings industrien. Dette vil naturligvis medføre en stigning i prisen på ENJ utility token.

Chainlink – Bedste utility token til orakel problemet

Hvad er Chainlink?

Chainlink er en decentraliseret oracle-platform, der bruger LINK-tokenet som sit utility token til at give pålidelige input og output til smart contracts på blockchain-platforme. Smart contracts er selvudførende kontrakter, men de kræver undertiden eksterne data input, kendt som orakler, for at levere data eller udløse kontraktens udførelse. Chainlink-netværket løser dette problem gennem sit decentrale oracle-netværk.

Dette gør det til en af ​​de mest respekterede projekter i blockchain-området. LINK-tokenet er et eksempel på, hvordan utility-tokens kan spille en vigtig rolle i et projekt. Det gør Chainlink og LINK-tokenet interessante for både udviklere og investorer, der er interesseret i potentialet for decentraliserede oracle-netværk.

Hvorfor skal du købe Chainlink?

Chainlink netværket bruger LINK tokenet som dets utility token, og disse utility tokens bruges til at betale node operatørerne for at levere data til dets netværk, samt udføre andre opgaver. I takt med at Chainlink netværket fortsætter med at vokse og opnå adoption, stiger efterspørgslen på LINK tokens sandsynligvis.

Det betyder, at selvom projektets markedsværdi er meget højt – især sammenlignet med mange utility tokens, kan de mange use cases af LINK gøre at tokenet stadig kan producere store gevinster.

1Inch – Det bedste decentraliserede børs utility token

Hvad er 1Inch?

1Inch er en decentraliseret børs aggregator, som hjælper brugere med at finde de bedst tilgængelige priser på tværs af flere decentraliserede børser. Deres unikke algoritme opdeler ordrer på tværs af flere decentraliserede børser for at finde de bedste priser for brugerne og giver også likviditet til disse børser.

1INCH utility token bruges på tværs af 1Inch-platformen til styring, og det giver token indehavere mulighed for at stemme om nøglebeslutninger relateret til platformens udvikling og retning. Tokenet har også en hoved nyttefunktion, hvor 1INCH-indehavere får adgang til belønninger ved at give likviditet til 1INCH-likviditets puljen.

1Inch og dets 1INCH utility token er et godt valg for både brugere, der ønsker en mere effektiv måde at handle krypto på, og investorer, der er interesseret i potentialet i DeFi-projekter. Det gør 1INCH utility token til en populær mulighed for utility token-investorer, der søger højt potentiale.

Hvorfor skal du købe 1Inch?

1Inch har oplevet en stigende popularitet blandt brugere, der ønsker en mere effektiv og billig måde at handle kryptovaluta på, og 1INCH-tokenets alsidighed på platformen og muligheden for at modtage belønninger gør den til en tiltalende mulighed for investorer, der er interesseret i det decentraliserede finansområde (DeFi).

Utility Tokens vs Security Tokens vs Governance Tokens vs Payment Tokens

Utility Tokens

Krypto utility tokens spiller en afgørende rolle i driften af det projekt, de tilhører. Utility-tokens bruges ofte af kryptoprojekter som et incitament til bestemt adfærd, såsom at dele decentraliseret lagerplads eller i bytte for at se digital reklame. Hver utility-token har typisk en specifik funktion i projektets økosystem, og nogle eksempler på utility-tokens inkluderer LINK og THETA..

Security Tokens

Security tokens repræsenterer ejerskabsrettigheder og skabes gennem tokenisering af større aktiver, såsom huse. For at blive godkendt skal security tokens overholde regler fastsat af Securities and Exchange Commission i USA. De repræsenterer normalt ejerskab af noget i den virkelige verden, som en specifik obligation eller et obligations certifikat. Security tokens er et område inden for krypto, der forventes at opleve en enorm vækst i de kommende år, da flere aktiver vil blive tokeniseret og dermed skabe nye security tokens. Derfor vil security tokens snart være mere udbredt i TradFi-området.

Governance Tokens

Governance tokens er en type kryptovaluta, som giver deres ejere rettigheder til at stemme om beslutninger vedrørende det projekt, som tokenet repræsenterer. Den mest kendte anvendelse af governance tokens finder man i projekter, der er organiseret som decentraliserede autonome organisationer (DAO’er). I DAO’er gives stemmeretten til ejerne af governance tokens, hvilket giver dem magt til at påvirke fremtidige beslutninger i projektet.

Da hver governance-token typisk repræsenterer en enkelt stemme, er der bekymringer om magtcentralisering, og da denne form for styring stadig er et relativt nyt fænomen, er krypto økosystemet i gang med at eksperimentere med denne model.

Betalings Tokens

Betalings Tokens er digitale aktiver, der fungerer som en form for fiat-valuta. De giver brugerne et alternativ til traditionelle valutaer som dollars, euro og pund for hurtige og nemme betalinger. Populære eksempler på betalings tokens inkluderer Dogecoin og Bitcoin.

Er utility tokens en god investering?

Generelt anses utility-tokens som en fantastisk investering, fordi der altid vil være en vis grad af et ikke-spekulativt købspres fra dem der rent faktisk vil bruge tokenet, på det projekt de tilhører. Det er en god måde at mindske risikoen i krypto investeringer, da brugen af ​​projektet vil støtte token prisen.

Men der er mange andre faktorer at overveje for at beslutte, om en bestemt utility-token er en god investering, inklusive kvaliteten af ​​projektets smart contracts, token udbuddet, historisk prisdata og meget mere. Det er vigtigt for investorer at undersøge disse faktorer for at vurdere kvaliteten af ​​deres investering i en bestemt utility-token.

Konklusion – Hvad kunne være den bedste utility krypto at købe lige nu?

Det er en udfordring at udpege det absolut bedste utility-token, men for at betragte et krypto utility token som en topkandidat kræver det både et stort potentiale og en stærkt nedsat pris. AltSignals er et godt eksempel på et projekt med et utility-token, der opfylder begge disse krav. Derfor kan ASI være en af ​​de bedste kryptoprojekter at investere i, i løbet af 2023.

Relaterede Krypto FAQs

Hvad gør et token til et utility token?

Utility tokens spiller en afgørende rolle i, hvordan et projekt fungerer, men deres anvendelse varierer. Mens tokens som LINK og FIL tilskynder til en bestemt adfærd, bruges tokens som ETH primært til at betale transaktionsgebyrer, og exchange utility tokens bruges til handelsgebyrer.

En utility token bør altid påvirke brugernes interaktion med projektet på en positiv måde. Hvis man vil skelne utility tokens fra andre typer, er dette den primære indikator. Det er også vigtigt at overveje andre faktorer som tokenets evne til at betale transaktionsgebyrer.

Hvilken krypto har reel nytte?

Utility tokens har en vigtig rolle i Web3-økosystemet og tilbyder en række forskellige nyttige funktioner. Afhængigt af projektet kan utility tokens have forskellige anvendelsesmuligheder, der kan give værdi i forskellige sektorer. ASI er et eksempel på en adgangsbaseret utility token, hvor nytten af tokenet afhænger af, hvor meget adgang man kan få til produktet, som bestemmes af ens beholdning af tokenet.

Hvilke altcoins har mest nytte?

At identificere de utility tokens med den højeste nytteværdi på tværs af altcoin økosystemet kan være en udfordring. Nogle af de mest værdifulde utilit-tokens inkluderer ASI og MCADE, der tilbyder adgang til produkter og tjenester via token-holdning, samt LINK, som er afgørende for økosystemet som helhed. Da det kan være svært at forudsige, hvilke projekter der vil fortsætte med at have stor efterspørgsel efter deres utility tokens, kan det være klogt at investere i flere forskellige utility tokens for at diversificere porteføljen.

Du kan deltage i AltSignals presale her.

Du kan deltage i sidste fase af Metacades presale her.