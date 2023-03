VIDEO: Hvad mener udviklerne om AI og blockchain? Stack Overflow slutter sig til podcasten

Dan er dataanalytiker hos Invezz, der kombinerer kvantitative færdigheder og en makrobaggrund for at kompilere analyser om en række… læs mere

Ny teknologi er altid et sjovt emne. I dag føles det som om, at kunstig intelligens er på alles læber. Vil ChatGPT gøre os rigtigt mennesker overflødige? Tidligere føltes det som om blockchainen var det varme emne, da Bitcoin førte kryptovaluta markederne op til svimlende højder under pandemien.

Men hvad mener udviklerne om disse nye teknologier sammen med andre sektorer, såsom cloud computing, no-code/low-code og maskinlæring?

Joy Liuzzo er vicepræsident for Produktmarketing hos Stack Overflow, hvor udviklerne hænger ud for at stille og besvare hinandens spørgsmål. I denne måned udgav de en undersøgelse, der dykkede ned i de nye teknologier, så Joy deltog i podcasten for at fortælle os lidt om indsigterne.

https://podcast.invezz.com/2000526/12522632-what-do-developers-think-about-blockchain-and-ai-interview-w-stack-overflow

Stjernen i showet var open source-teknologien, hvor fællesskabsaspektet appellerede massivt til koderne. Joy talte udførligt om, hvorfor dette nu er, og hvordan dette hjælper projekterne på tværs af en række forskellige brancher. Men det gik dog dybere, og berørte både de skjulte og synlige aspekter.

AI var ikke overraskende i centrum blandt udviklerne. Interessant nok matchede deres tanker offentligheden, idet de er sikre på, at teknologien vil blive en integreret del af vores liv, men de er dog ikke sikre på, hvilken rolle den vil spille.

Krypto investorerne vil også blive fascineret af undersøgelsens resultater om blockchain-teknologi, hvis ikke skuffede. Sektoren klarede sig mærkbart dårligt, hvor blockchainen havde retning mod bunden i forbindelse med spørgsmål som “hvad tror du bliver det næste, alle vil bruge?”, samt spørgsmål omkring teknologiernes positive eller negative indvirkning på verden.

Der var lidt snak også cloud computing, low-code/no-code og en række andre teknologier her. Alt i alt var det for mig et spændende indblik i, hvad folk “bag gardinet” tænker om disse teknologier, og på et tidspunkt, hvor de diskuteres så bredt af offentligheden og almindelige mennesker (såsom mig selv), der ikke har den tekniske knowhow til at forstå mekanikken under motorhjelmen på den korrekte måde.

Fortsæt samtalen på Twitter med @InvezzPortal, @DanniiAshmore og @StackOverflow. Eller besøg www.stackoverflow.co for mere information eller her for mere indsigt i undersøgelsen.

Tak fordi du lyttede med, og du kan følge os og abonnere her: