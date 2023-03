AltSignals prognose: Spændende AI-token med handelsfællesskab

Vil du blive en del af handelsfællesskabet? AltSignals har lanceret et forsalg for et nyt $ASI-token, der vil give de handlende medlemskab til en AI-platform. I forsalget er 46,21% af tokens udsolgt, hvor $221.791.692 er blevet rejst ud af i alt $480.000.

$ASI startpris er $0,012. På det tidspunkt, hvor forsalget i fire trin slutter, så vil værdien være steget til $0,02274. Du kan deltage i forsalget her.

Hvad er AltSignals?

Kunstig intelligens er fremtiden. Indenfor handelsverdenen er det dog nutiden med algoritmer, der hjælper de handlende med at generere højkvalitets og pålidelige signaler. Men forestil dig bare et token, der driver en handelssignaltjeneste. Lader dig tilhøre et fællesskab af handlende, stemme om styringen og tjene på det originale token og relaterede engagementer.

AltSignals’ nye AI-platform – ActualizeAI – gør alt dette. AltSignals blev lanceret i 2017 og er blevet populær på grund af de leverede højkvalitetssignaler på forex, aktie og kryptovaluta markederne. AltSignals’ erfarne team genererer signalerne ved hjælp af en markedsslående algoritme, AltAlgo™.

Hvis du spekulerer over, hvor populær AltSignals rent faktisk er, så har den over 50.000 medlemskaber på Telegram og en vurdering på 4,9/5 stjerner på Trustpilot. Platformen er nu klar til at revolutionere sin forretning med AI-platformen ActualizeAI. Når denne først er lanceret, så vil omfanget af handelssignaltjenesten udvides til gavn for selv CFD-handlende.

Hvordan fungerer AltSignal ($ASI)?

$ASI driver AltSignals AI-platformen ActualizeAI. Tokenets primære rolle er at blive medlemskabsenheden på det AltSignals AI-aktiverede økosystem. Kryptovalutaen vil blive brugt til at overføre værdi indenfor AltSignals-fællesskabet.

Medlemmerne optjener tokenet efter at have tilmeldt sig AltSignals Innovation-gruppen og bidraget til platformens bounty-projekter. $ASI vil også give indehaverne ret til de kommende private salg af nye projekter på platformen. Brugerne kan optjene $ASI ved at deltage i præmielodtrækninger og handelsrelaterede konkurrencer.

Generelt vil graden af en persons adgang til AltSignals afhænge af antallet af tokens, som vedkommende har i sin wallet. De investorer, der køber $ASI-tokens i forsalget, vil have tidlig adgang til ActualizeAI.

Er AltSignals lig med en fantastisk investeringsmulighed?

Hvis du har været på udkig efter et aktiv understøttet af et ægte fællesskab og tilbyder en efterspurgt service, så kunne AltSignals ($ASI) være et godt valg. Platformen har opbygget et navn i omkring et halvt årti, hvilket betyder, at efterspørgslen på tjenesten allerede eksisterer. Derfor er $ASI-tokenet en investering med lav risiko. Hvorfor?

ActualizeAI-algoritmen er bygget på en succesfuld forretningsmodel, som investorerne har tillid til. Af denne grund forventes de investorer, der leder efter et højt afkast via Algoritme-signalerne, at deltage ved at købe $ASI. Dette vil drive efterspørgslen på tokenet og øge dets pris, hvilket vil gavne de tidlige investorer.

Vil $ASI nå $1 ved udgangen af 2024?

Som vi allerede har bemærket, så har AltSignals allerede et fællesskab bag sig. Så det er ikke kompliceret matematik at forudsige, at prisen vil stige, når tokenet rammer de store børser, og flere investorer kommer ombord. Ikke desto mindre er en pris på $1 meget spekulativ. Lad os gøre dette med en beregning.

$ASI vil blive vurderet til $0,02274 i sidste fase af forsalget. For at lande på $1 skal prisen stige med 4.297%. Er dette realistisk? Ja det er det faktisk; token prisen er tidligere steget med mere end denne procentdel efter at være blevet børsnoteret på børserne. Det tager dog tid at opsamle enorm likviditet for at se en sådan gevinst. Dette eliminerer dog ikke det faktum, at et nyt token som $ASI kunne opsamle likviditet indenfor kort tid. Det er blot, at vi ville være overambitiøse ved at komme med en sådan prognose.

Et realistisk mål er dog et afkast på 10 gange eller en pris på mindst $0,22 umiddelbart efter, at dette token er blevet børsnoteret. Historien har vist os, at tokens stiger så meget som 10x umiddelbart efter en børsnotering, så vores prognose er således relativt konservativ.

Bør du investere i $ASI nu?

Forsalg kan ofte bedrage, idet priserne er fastsatte, og efterspørgslen på en eller anden måde er begrænset. Tokens bliver værdifulde efter at være blevet børsnoteret på børserne, når de er tilgængelige for mange. Af denne grund er det fordelagtigt at investere i $ASI lige nu, da værdiansættelsen stadig er lav. Selv at holde på tokenet til slutningen af forsalget vil garantere dig et afkast på næsten 90%.