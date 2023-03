Derfor kunne Metacade være en kæmpe web3-investeringsmulighed

Tidligere kendte vi det kun som kryptovaluta rummet. Økosystemet har dog oplevet en kæmpe vækst i løbet af de sidste par år, og går nu under navnet web3-økosystemet.

Web3 er et ekspansivt udtryk, der omfatter forskellige segmenter, herunder gamefi, DeFi, metaverset, meme-mønter og flere andre.

Metacade er dukket op som et af de mere lovende web3-projekter. Men på grund af de tusindvis af web3-projekter, der er tilgængelige i øjeblikket, er det svært for investorerne at holde sig ajour med dem alle.

Denne artikel ser nærmere på Metacade, og hvorfor det er blevet et spændende projekt for web3-investorerne. Web3-økosystemet har set et par spændende projekter i de seneste år, herunder Decentraland, Axie Infinity og The Sandbox. Metacade kunne meget vel blive et af disse projekter. Læs videre for at finde ud af, hvad Metacade har at tilbyde investorerne.

Er Metacade virkelig en fantastisk investeringsmulighed?

Ifølge nyere forskning fra Grandview er gaming sektoren i øjeblikket omkring $195 milliarder værd og forventes at vokse med en sammensat årlig vækstrate (CAGR) på 12,9% mellem 2023 og 2030.

Dette betyder, at gaming økosystemet forventes at være på over $500 milliarder værd i de næste syv år.

GameFi er hurtigt ved at blive et vigtigt aspekt af web3-økosystemet, hvor nogle af de førende spiludviklere udnytter blockchain-teknologien og kryptovalutaerne til at nå ud til flere mennesker.

Decentraland, ApeCoin og Axie Infinity er nogle af de spilprojekter, der oplevede en enorm vækst under den sidste tyrecyklus. Markedseksperterne er optimistiske om, at en ny tyrecyklus snart kunne være på vej, og priserne på kryptoaktiverne kunne nå nye rekordhøje højder i 2023 og 2024.

Som et af de mest innovative Play-to-Earn spilprojekter kunne Metacade være et af de projekter, som man skal holde øje med i den kommende tyrecyklus. Som et fællesskabsfokuseret projekt lancerer Metacade nogle banebrydende funktioner og en altomfattende pakke til sjov og belønninger, hvilket er et skridt, der kunne gøre det endnu mere gavnligt for brugerne. Derfor bidrager dette i sidste ende til et boost i værdien af MCADE på mellemlang og lang sigt.

Vil Metacade nå $0,5 i 2024?

MCADE , der er det originale token for Metacade-økosystemet, er i øjeblikket i forsalgsstadiet. Tokenet sælges til $0,02, hvor mere end 89% af tokens allerede er solgt.

Et kig på token-salget viser, at der er en enorm efterspørgsel på MCADE, idet Metacade har rejst mere end $16 millioner indtil videre.

I lighed med adskillige andre projekter i web3-økosystemet som Solana (forsalgspris på $0,22) og Axie Infinity (forsalgspris på $0,1), så kunne MCADE opleve en kæmpe prisstigning, når forsalgsstadiet er forbi og tokenet er tilgængeligt på en eller flere af de større kryptovaluta børserne.

Den øgede efterspørgsel i kombination med den forudsagte tyrecyklus (som tidligere rapporteret af Invezz), så kunne Metacade stige mod det psykologisk vigtige niveau på $0,50 i løbet af det næste år. MCADEs stigning vil afhænge af projektets initiativer i løbet af de næste par måneder og de generelle grundlæggende betingelser for det bredere kryptovaluta marked.

Hvad er Metacade?

Metacade er et fællesskabsdrevet spilplatform, der er drevet af Ethereum blockchainen. Projektet har til hensigt at revolutionere play-to-earn økosystemet, så brugerne kan nyde nye web3-oplevelser.

I deres hvidbog beskriver holdet Metacade som værende den ultimative web3-platform designet til at give brugerne mulighed for at spille, forbinde, bygge og tjene helt uden problemer. Holdet har til hensigt at omdanne Metacade til en decentraliseret autonom organisation (DAO) inden 2024, hvilket giver MCADE-indehaverne og brugerne styringskontrol over økosystemet. Token indehaverne og brugerne ville her spille en afgørende rolle i væksten af økosystemet via governance-afstemninger.

Hvordan fungerer Metacade?

Det der gør Metacade til et interessant projekt er, at i modsætning til nogle af konkurrenterne, så er Metacade ikke kun et spil for at tjene penge. Metacade er derimod en spilplatform, der rummer en bred vifte af spil og spillere i arkadestil. Tilstedeværelsen af P2E turneringer og konkurrencer gør Metacade til en interessant platform, idet brugerne har mulighed for at optjene MCADE tokens via disse begivenheder.

Udover at tjene penge på at spille spil på Metacade, så har holdet integreret andre måder, hvorpå spillere kan tjene penge. Både spillere og token holdere kan stake deres MCADE-tokens, så de kan tjene flere penge på at deltage i økosystemets styring.

Mens nogle P2E-projekter kun fokuserer på spilaspektet, så arbejder Metacade også på at bygge en platform, der sikrer, at brugerne vil kunne nyde en samlet web3-oplevelse.

Er kryptovaluta en god langsigtet investering?

For at afgøre, om kryptovaluta er en god langsigtet investering, så skal du kigge på branchens præstationer i løbet af det seneste årti. Bitcoin steg fra et tidligere rekordhøjt niveau på $19.000 i 2017 for at nå et nyt højdepunkt på $69.000 i 2021.

Markedet gennemgår tyre- og bjørnecyklusser. Under bjørnecyklusserne falder priserne på kryptoaktiverne med 50% eller mere. Men de kommer sig til gengæld under tyrecyklusser for at nå nye rekorder.

I løbet af det sidste årti har kryptovalutaernes præstationer generelt været positive. Branchen steg fra en markedsværdi på mindre end $1 milliard til i øjeblikket at ligge på over $1 billion.

Er game-fi-tokens en god langsigtet investering?

GameFi er blevet en integreret del af web3-økosystemet, hvor P2E-modellen lokker flere og flere spillere til at træde ind i branchen. AXS, der er det originale token i Axie Infinity-økosystemet, er et af de mest udbredte GameFi-tokens.

Dets nytteværdi er vokset astronomisk i løbet af de sidste par år og har givet investorerne et investeringsafkast på 8000% (ROI). Dette eksempel viser niveauet af vækst, som GameFi-tokens kunne opnå

Er Metacade værd at købe?

Metacade kunne vise sig at være en fremragende investering for investorerne takket være den overflod af funktioner og aktiviteter, der er opstillet af holdet. I platformens hvidbog sagde holdet, at de er ved at bygge en ekspansiv GameFi-platform og vil implementere en unik tokenomics-tilgang.

MCADE-forsalget er i øjeblikket i sin sjette fase og vil hurtigt blive udsolgt, hvilket er et tegn på, at der er efterspørgsel på tokenet. MCADEs præstationer på mellemlang og lang sigt vil afhænge af de innovationer, der udrulles af Metacade efter forsalgsfasen og de grundlæggende betingelser på det bredere kryptovaluta marked.

Samlet set kunne MCADE vise sig at være en glimrende investering takket være den foreslåede lancering af Play2Earn, Create2Earn og Work2Earn funktioner og den ovennævnte DAO styring til næste år.