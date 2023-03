Hvis du begyndte at investere under aktiemarkedets top, så er du kun nede med 3% med dollar-omkostningsgennemsnittet

Dan er dataanalytiker hos Invezz, der kombinerer kvantitative færdigheder og en makrobaggrund for at kompilere analyser om en række… læs mere

Folk spørger mig om investeringsråd hele tiden. Hvilke aktier skal du købe? Er det et godt tidspunkt at købe? Mit svar er altid det samme: hvordan fanden skal jeg vide det? Og ironisk nok ligger svaret deri.

Da jeg kommer fra en matematisk baggrund, så er jeg udmærket klar over tallenes magt. Og tallene viser to ting: De fleste aktieinvestorer er dårlige. Og med dårlige mener jeg, at de underperformer på benchmark: aktiemarkedet som helhed, som jeg i forbindelse med denne artikel vil bruge S&P 500 som målestok.

Og netop det faktum danner tesen for hele min investeringsportefølje – at jeg intet ved. Hvis det er så svært for alle andre, hvad er så anderledes for mig? Desuden siger tallene, at det også bør guide din tese. Men lad mig forklare.

Passiv styring slår aktiv ledelse

Jeg forklarede de tre vigtigste statistikker ved at investere i denne artikel i september sidste år, men for at fortælle dem igen langsomt:

De fleste aktive investorer formår ikke at slå markedet S&P 500 har et inflationsjusteret historisk afkast på 8,5% i gennemsnit Markedet er ekstremt volatilt

Denne artikel går mere ned i detaljerne, men bundlinjen er, at for de fleste investorer (ikke alle – jeg taler her om detailinvestorer) vil alt udover blot at slå et fast beløb ind i indeksfonde hver måned, koste dig penge i det lange løb.

På en sjov måde beviser 2022 dette mere end nogen andet. Året var et voldsomt år for markedet, det værste siden 2008, da Rusland invaderede Ukraine, en inflationskrise opstod over hele kloden, og centralbankerne hævede renten hurtigere end på noget andet tidspunkt i historien.

Dette bidrog til sammen til at knuse aktiekurserne, hvor S&P 500 faldt næsten 20%. Så den kortsigtede volatilitet på aktiemarkedet blev vist igen, som diagrammet nedenfor viser, der viser 2022’s afkast i forhold til afkastet fra de sidste 100 år.

Styrken ved langsigtede investeringer

Men styrken ved langsigtede investeringer er, at denne kortsigtede volatilitet kan overvindes. Og punkt nummer to ovenfor – at aktiemarkedet i gennemsnit giver 8,5% – betyder, at investorerne på sigt vil nyde godt af det.

For at demonstrere dette, så lad os undersøge det hypotetiske tilfælde af den værst mulige aktiemarkedsinvestor. Det vil sige den stakkels sjæl, der besluttede sig for at begynde at investere lige på aktiemarkedets top, helt ned til det præcise minut. Det ville være den 29. december 2021, da S&P 500 handles til 4793.

Selv med dette komiske niveau af dårlig timing ville investoren kun være nede med minimale beløb, forudsat at vedkommende fortsatte med at holde kursen og investere på månedsbasis lige siden. For at være præcis, så vil en månedlig investering på $100, der starter lige ved aktiemarkedets top og fortsætter hele vejen gennem de sidste 15 måneder med investeringssmerter betyde, at en investor i øjeblikket sidder på et tab på $48.

Inden de sidste par uger ville de endda have været oppe i penge, og deres portefølje ville have givet en saftig gevinst på $22, eller 1,57%, før banksektorens slingervals forårsagede et tilbageslag.

Så selvom investorerne havde truffet den værst tænkelige beslutning med timingen af aktiemarkedets top til den præcise dag, så ville de stadig kun være nede med minimale beløb, så længe de bevarede troen på tallene og det langsigtede mantra.

Dette betyder naturligvis ikke, at aktiemarkedet vil falde 40% herfra. Det kunne det. Men det kunne også stige – igen, jeg ved det ikke, og det gør du heller ikke. Men tallene lyver ikke, og med et positivt gennemsnitligt afkast er den simple realitet, at det er +EV bare at købe og så våbne sig med tålmodighed. Det er sådan set alt, der er at sige til den sag.

Dykker vi længere ned i eksemplet, så viser nedenstående den aktuelle værdi af alle køb forudsat at der foregår månedlige investeringer på $100 siden aktiemarkedet toppede.

Langsomt og stabilt vinder løbet

Dollar-omkostningsgennemsnittet er måske ikke den mest sexede hobby i verden, men det giver helt sikkert resultater på lang sigt. Styrken i den effektive markedshypotese, som er den fancy betegnelse for at “aktiemarkedet er tilfældigt, og ingen ved noget”, er svær at argumentere imod. Sådan rigtig svært.

Nogle gange kræver det, at du parkerer dit ego ved døren. Jeg forklarede, hvordan jeg forsøgte at gøre dette i oktober sidste år, da jeg skrev, hvor pessimistisk jeg var med hensyn til økonomien, og på trods af dette handlede jeg mod min egen dømmekraft ved at foretage mit største aktiekøb dette år. Tvivl altid på dig selv, som det berømte motiverende mundheld siger.

Siden da er aktiemarkedet steget, før det gav et afkast tilbage (jeg er i øjeblikket oppe med lækre 0,5% på den investering). Så jeg tog fejl! Men ved at stole på tallene over min egen bias og dårlige dømmekraft og fortsætte med at investere siden, så er min portefølje nu steget lidt.

Men det er irrelevant, som det var for kun fem måneder siden, og tidshorisonten på denne investering er årtier.

Nu er der selvfølgelig andre formildende faktorer. Du har måske ikke en langsigtet tidshorisont – du ønsker måske købe et hus næste år, eller gå på pension om seks måneder eller have penge til at sende dit barn på universitetet. Alle sammen helt gyldige grunde, og enhver investor har deres egne økonomiske forhold og risikotolerance.

Investering i aktier er ikke for alle, da du skal kunne tåle store tab, som altid kommer med jævne mellemrum.

Men hvis du er villig til at investere, har en langsigtet tidshorisont og blot er tilbageholdende med at gøre det på grund af frygten for, at timingen ikke er rigtig, så siger matematikken ganske objektivt, at det er dårlig logik. Menneskelige følelser er en forfærdelig ting, og derfor vil ChatGPT-robotter, hvis vi er heldige, overtage verden, og vi vil alle snart være overflødige. Det ville være dejligt.

Så smid bare dine penge ind, luk øjnene og håb på det bedste. Jeg er en idiot, men det er alle andre også.

Hvis du er interesseret i at læse mere om dette emne, så vil jeg foreslå Nick Maggiullis fremragende bog “Just Keep Buying”