Kryptovaluta eksperter diskuterer: Regulatoriske bekymringer, Ripple-retssagen, stablecoin-lovgivningen

Aktieanalysefirmaet HC Wainwright & Co var vært for en Key Opinion Leaders (KOL) begivenhed i forbindelse at udforske den igangværende regulatoriske usikkerhed, der dominerer kryptovaluta nyhedscyklussen i de seneste uger. Blandt paneldeltagerne fandt man Dapper Labs reguleringschef Alex Levine og medleder af digitale aktiver hos Promontory Financial Group Ray Strecker.

De to eksperter bemærkede, at manglen på lovgivningsmæssig klarhed i USA repræsenterer den største risiko for investorerne. Som følge heraf får krypto virksomhederne vanskeligere ved at innovere, bygge og lancere nye produkter i USA.

Nedenfor er nogle af højdepunkterne fra begivenheden, som bemærket af HC Wainwright-analytiker Mike Colonnese i en kommentar til kunderne.

Den ideelle lovgivningsramme

I en ideel verden burde de digitale aktiver omkategoriseres med tiden. For eksempel, når et nyt projekt træder ind i fundraising-fasen, så kan det betragtes som en sikkerhed, og vil falde ind under Securities and Exchange Commission.

Hvis tokenet derefter bruges til at betale gasgebyrer for en tjeneste, så kan det betragtes som en råvare og være underlagt CFTC-reglerne. At falde ind under den rigtige regulering i USA vil “fremme væksten og innovationen indenfor sektoren,” skrev Colonnese.

Choke Point 2.0?

Er vi vidne til Operation Choke Point 2.0? Ifølge eksperterne var Signature Bank “ikke på randen af at kollapse”, men blev alligevel lukket af tilsynsmyndighederne. Sammen med tabet af Silvergates Exchange Network og Signatures Signet – realtidsbetalingsnetværk, der understøtter 24/7 betalinger – stået overfor udfordringer.

Men eksperterne bemærker, at venturekapitalfirmaer med eksponering overfor kryptovaluta projekter “har brugt deres indflydelse” til at presse bankerne til at samarbejde med deres porteføljeselskaber. Andre regionale og større banker er trådt ind for at levere banktjenester til flere krypto-baserede virksomheder.

Ripple retssagen

I mellemtiden anser SEC og dets formand Gary Gensler næsten alle andre kryptoaktiver end Bitcoin som en sikkerhed, tilføjede analytikeren:

Eksperterne på opkaldet hævdede, at det ikke er rimeligt at tro, at alt indenfor det digitale aktiverrum er og heller ikke skal behandles som en sikkerhed. Resultatet af den igangværende Ripple retssag, og hvorvidt XRP kategoriseres som en sikkerhed, kan have betydelige konsekvenser for, hvordan lignende tokens anses og klassificeres fremover

Stablecoin-lovgivningen vil blive gennemført

Blandt de mange lovforslag, der passerer gennem den amerikanske kongres, så er stablecoin-lovgivningen “den mest sandsynlige til at blive gennemført”, ifølge analytikeren. Mest bemærkelsesværdigt lægger USDC’s afbinding et stort pres på lovgiverne til at handle.

Eksperterne bemærker, at en 100% aktiv opbakning for stablecoins kunne være en del af reglerne, mens der ikke er understøttelse af algoritmiske stablecoins. Analytikeren skriver: