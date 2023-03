CFTC sagsøger Binance og CEO: hvad betyder det for AltSignals?

United States Commodity Futures Trading Commission (CFTC) sagsøgte Binance, dets CEO Changpeng Zhao og CCO Samuel Lim denne mandag, som rapporteret af Invezz. Kommissionen anklagede den populære kryptovaluta mægler for bevidst at tilbyde uregistrerede krypto derivater i USA, hvilket er i strid med den føderale lovgivning.

Denne seneste udvikling har set, at priserne på Bitcoin og andre kryptovalutaer har registreret tab efter meddelelsen. Bitcoin faldt til under $27.000, mens BNB mistede mere end 5% af sin værdi i tirsdags. Selvom markedet ser ud til at være vendt tilbage, så har de seneste nyheder gjort investorerne nervøse.

På trods af den aktuelle usikre stemning på markedet fortsætter AltSignals token forsalgsbegivenheden, og projektet har solgt mere end 45% af sit udbud. Da en stor del af opmærksomheden fokuserer på de store virksomheder og mønter i rummet, så opfordres investorerne til at kigge på mindre projekter, som AltSignals, der tilbyder brugerne ægte nytte og værdi.

CFTC sagsøger Binance og Changpeng Zhao

CFTC betragter aktiver inklusive Bitcoin, Ether, Tether og stablecoin kollegaen Binance USD (BUSD) som råvarer og har anklaget Binance for at tilbyde disse aktiver som derivater til sine brugere i USA uden at registrere sig som futures provisionshandler, udpeget kontraktmarked eller facilitet for swap-udførelse.

CFTC anklagede krypto børsen for at overvåge sin forretning på dårlig vis, ikke implementere know-your-customer (KYC) eller anti-hvidvask-processer (AML) og bruge et dårligt anti-unddragelses program.

Binances retssag har splittet eksperterne

Markedseksperterne mener, at Binance retssagen kunne påvirke det bredere kryptovaluta marked, og trække Bitcoin ned til $25.000. Bitcoin har handlet over $28.000-niveauet i de seneste dage, men faldt til under $27k tirsdag efter Binance-nyheden.

BTC er dog kommet sig over dette og handler nu igen til over $28k.

Noelle Acheson, der er forfatteren til det populære nyhedsbrev Crypto is Macro Now, sagde, at den største bekymring er, hvad retssagen vil gøre på kort sigt i forbindelse med at markedets likviditet. Han påpegede, at hvis de forskellige market makers træder tilbage fra at handle på Binance nu, og hvis Binances USA-baserede handelsbord er nødt til at stoppe driften, så vil det bredere marked opleve et fald i likviditeten.

Markedseksperterne forventer, at Bitcoin midlertidigt falder til $25.000-niveauet på grund af Binances rolle i kryptovaluta området. Men andre eksperter er dog uenige og er positive med hensyn til kryptovaluta prognoserne. For eksempel rapporterede Invezz tirsdag, at Bitfinex-analytikere mener, at vi befinder os i de tidlige stadier af et tyremarked.

Hvad betyder dette for AltSignals?

Selvom retssagen er et midlertidigt tilbageslag for branchen, så ser investorernes stemning ikke ud til at være blevet værre. Krypto markedet er vendt tilbage efter sammenbruddet af FTX-børsen i november 2022.

Heldigvis er AltSignals muligvis ikke påvirket af den igangværende Binance-saga. AltSignals forsalgsfasen fortsætter med at udvikle sig som forventet, da holdet har solgt 46% af de tildelte tokens indtil videre. Projektet har rejst mere end $220.000 og har til hensigt at rejse yderligere $260.000 før forsalget slutter.

AltSignals kan være en god mulighed for investorerne

AltSignals er en platform, der tilbyder signaler til kryptovalutaer, Binance futures og forex. Platformen tilbyder også CFD og traditionelle aktiemarkedssignaler.

Efter Binances problemer vil de handlende handle mere forsigtigt, når de handler med kryptovalutaer og forex. Dette kunne øge efterspørgslen på AltSignals’ tjenester.

En stigning i efterspørgslen og den efterfølgende brug af AltSignals’ tjenester kunne være en glimrende mulighed for investorerne, da det kunne relatere til en stigning i prisen på ASI-tokenet efter forsalgsfasen.

AltSignals har eksisteret siden 2017 og fortsætter med at betjene kryptovaluta og forex handlende. Holdet implementerer i øjeblikket en AI-stack, der er designet til at drage fordel af maskinlæring, forudsigelig modellering og naturlig sprogbehandling (NLP) i et forsøg på at øge mængden og nøjagtigheden af de leverede signaler.

Med AltSignals’ ActualizeAI ville de handlende få adgang til en fuldt automatiseret og 24/7 handelskapacitet for at hjælpe dem med at øge nøjagtigheden, antallet af handler, en mere defineret risikostyring og opnå et klarere sammenløb.

AltSignals har indtil videre solgt mere end 46% af sine forsalgs tokens og har til hensigt at rejse yderligere $260.000. Investorerne har stadig mulighed for at købe dette token til en lav pris, og kan således drage fordel af den øgede udbredelse af projektet og dets ASI-token i de kommende måneder og år.

Hvis du vil finde ud af mere om AltSignals forsalg, så kan du besøge deres hjemmeside.