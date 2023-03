Hvilken Krypto Bør Du Købe i Dag? Eksperter Deler de 12 Bedste Kryptoer at Købe Nu

I 2022’s bear market så vi krypto markederne kæmpe mod strømmen, en bølge af kollaps fra store navne, overordnede globale økonomiske forhold. De tidlige tegn viser at 2023 vil begynde at opleve en lempelse af disse hårde forhold og medføre at flere kryptovalutaer giver et vist afkast på de tab, krypto aktiverne har lidt i løbet af det sidste år.

Med en potentiel genopretning af markedet lige om hjørnet, er her de 12 bedste kryptoer at købe nu:

Metacade (MCADE)

AltSignals (ASI)

Binance Coin (BNB)

Bitcoin (BTC)

Ethereum (ETH)

Filecoin (FIL)

Chainlink (LINK)

Ripple (XRP)

Dogecoin (DOGE)

Shiba Inu (SHIB)

Cardano (ADA)

Solana (SOL)

Metacade (MCADE) – Revolutionerer GameFi-sektoren

Markedsværdi: $14.7m i presale

Hvad er Metacade?

Metacade er en helt ny online virtuel spillearkade, der revolutionerer, hvordan spilentusiaster tilgår indhold, mens de bringer dem sammen med krypto entusiaster under én hub. Metacade vil bygge den største play-to-earn (P2E) arkade i verden og åbne en ny verden af ​​passiv indkomst for gamere, der kan tjene penge mens de spiller.

Det spændende whitepaper, som detaljeret beskriver Metacades vision, skitserer det omfattende belønningssystem, der er tilgængeligt for brugere, og som strækker sig en del ud over den sædvanlige P2E-mekanik i andre GameFi-titler. For eksempel får brugere belønninger for at opslå socialt indhold til fællesskabet via Create2Earn ordningen. Samtidig kan MCADE indehavere stake deres beholdning som en del af Compete2Earn initiativet til gengæld for at få adgang til online turneringer og præmielodtrækninger.

Metacades helt store attraktion er, at platformen henvender sig til gamere af alle typer. Lige fra solo-spillerne der vil udfordre alle og kæmpe sig op af rangstigen, til de mere afslappede gamere der måske bare vil slå deres venner i et par afslappede 1v1 beat ‘em up dueller.

Hvorfor du bør overveje at investere i MCADE

MCADE er det native utility token, der driver al aktivitet på platformen. Mønten kommer med omfattende indbygget nytteværdi og fremragende tokenomics, der ser ud til markant at kunne skubbe MCADE’s værdi opad i de kommende måneder og år, efterhånden som den forventede bruger vækst kommer til syne.

Men den måske mest mest overbevisende grund til at investere i MCADE, er at platformen ser ud til at kunne skubbe til udviklingen i det bredere Web3.0 rum gennem dens banebrydende Metagrants program, som belønner udviklere med krypto finansiering til at støtte produktionen af nye, vanedannende spil, der udvikles eksklusivt til Metacade. Derudover er der også Work2Earn programmet, der vil åbne karrieremuligheder for MCADE fællesskabet i den bredere krypto udviklingsverden.

Metacades enorme potentiale har allerede fået investorer til at strømme til dets presale begivenhed, hvilket har rejst $14.7m på kun 18 uger. Den nuværende pris på $0.02 ser alvorligt undervurderet ud, hvilket giver tidlige investorer enestående muligheder for at få kæmpe afkast i 2023.

Risici ved at investere iMCADE

Der er et fast udbud af MCADE tokens tilgængelig, og når Metacades omfattende funktioner når ud til et bredere publikum, vil efterspørgslen på de resterende MCADE tokens sandsynligvis stige. Dette isolerer Metacade fra de fleste af de risici, der er forbundet med krypto investorer. MCADE vil dog ikke være helt immun over for generelle udsving på krypto markederne.

AltSignals (ASI) – Markedsleder inden for AI-drevne handelssignaler

Hvad er AltSignals?

AltSignals blev lanceret i 2017 og blev hurtigt markedsleder i at levere handelssignaler på kryptovaluta priser og daglige kryptohandler. Platformen vil lancere sit native ASI token, idet det bringer dets banebrydende AI-drevne signaler til markedet.

Den nye ActualizeAI vil kombinere adskillige AI aktiverede teknologier for at give sit stærke fællesskab på over 52.000 medlemmer adgang til den mest opdaterede handelsinformation. Ved at udnytte den enorme kraft i maskinlæring, forudsigelig modellering og sprogbehandling (NLP), vil ActualizeAI løbende finkæmme markederne 24/7 for at levere markedsdata i realtid til AltSignals fællesskabet, så de kan træffe velbegrundede beslutninger.

Alle ASI indehavere vil få adgang til AI Members Club, som giver medlemmer tidlig adgang til lukrative presales og handelsmuligheder på tværs af krypto markeder.

Hvorfor du bør overveje at investere i ASI

ASI token presalet lanceres i marts til $0,012, hvilket repræsenterer en af ​​de bedste værdifulde ICO’er i 2023. Med AltSignals, der allerede nyder godt af støtten fra mere end 50.000 fællesskab medlemmer og en 4,9/5 rating på Trustpilot, er det en veletableret platform, der tilbyder et enormt vækstpotentiale til dem, der tidligt investerer i ASI.

Prisen på ASI vil stige i løbet af dets presale til $0,02274, hvorefter dets AI-aktiverede funktioner vil nå ud i bevidstheden hos den bredere kryptokøbende offentlighed. AI har en enorm rolle at spille i krypto platformes fremtid, og platforme, der udnytter potentialet tidligt, står til at få masser af gavn fra det. Dette gør AltSignals til en af ​​de bedste kryptoer at købe i dag.

Risici ved at investere i ASI

Enhver investering i ethvert projekt, særligt nyere projekter, er altid fyldt med en vis form for risiko. Men med ASI minimeres disse risici grundet tokenets lave pris i dets presale, hvilket mindsker risikoen for betydelige fald i værdi, hvis krypto markederne falder igen, og de nuværende bearish markedsforhold har ikke den samme deflationære effekt, som de har på mere etablerede tokens.

Binance Coin (BNB) – Centraliseret børs-støttet smart chain udbyder

Markedsværdi: $48,1 mia

Hvad er Binance Coin?

Binance coin (BNB) er en af ​​de bedst kendte kryptovalutaer udover Bitcoin, og Binance er den største centraliserede krypto børs, der agerer vært for de fleste globale handelstransaktioner. På det seneste har Binance brugt masser af tid og penge på at diversificere det, de bringer til bordet ved at producere deres egen blockchain, Binance Smart Chain, drevet af det native token BNB.

Binance’s Smart Chain er på rekordtid nået meget langt takket være Binance’s opbakning og tilbyder en mere centraliseret blockchain-tjeneste end de fleste af sine konkurrenter, såsom Ethereum, Cardano og Solana. Fordelen ved dette tilbud kan findes i de hurtige blokopløsningstider, som Binance Smart Chain opnår, og transaktionsgebyrer på helt ned til kun $0,02 pr. transaktion.

Hvorfor du bør overveje at investere i BNB

BNB tokenet driver alt i Binance’s økosystem, inklusive Binance Smart Chain. Møntholdere kan også stake deres BNB beholdning og få mulighed for at få deres penge til at arbejde for dem og også støtte transaktioner på platformen. Med en sikker, billig, energieffektiv vej til markedet, der nu har åbnet sig for udviklere, kan BNB’s native valuta fortsætte med at vokse og tilbyde fremragende afkast til investorer i fremtiden.

Faktisk er Binance Smart Chain med til at stimulere vækst på tværs af flere Web3-industrier, særligt med et stigende antal nye projekter, der vælger denne blockchain netop på grund af lave transaktionsgebyrer og gas fees, der understøtter smart contracts.

Risici ved at investere i BNB

Binance har allerede en høj markedsværdi. Selvom dets indtog i blockchain verdenen gør det til et attraktivt perspektiv for investorer, øger det også niveauet af konkurrence. Dette øger risikoen for at devaluere BNB, hvis konkurrenterne udmanøvrer dem på børs- eller blockchain-markederne, eller større markedsvolatilitet barberer milliarder af markedsværdien.

Bitcoin (BTC) – Bedste digitale valuta

Markedsværdi: $449,5 milliarder

Hvad er Bitcoin?

Bitcoin blev lanceret i 2009 og er den originale kryptovaluta og fortsætter med at definere krypto industrien i dag. Det er blevet ved med at trodse oddsene og vokser i popularitet og værdi og er nu blevet den standard, man kan se på for at måle krypto markedets sundhed.

Bitcoin bruger blockchain til at registrere og verificere transaktioner. Det er et ‘peer-to-peer’ betalingssystem, der fungerer uden indgriben fra en central finansiel myndighed, såsom en bank, hvor alle transaktioner verificeres af et computernetværk kendt som nodes.

Der er et begrænset udbud på 21 millioner Bitcoin-tokens, og denne knaphed har drevet BTCs pris handling gennem årene. Ud over en digital valuta sammenlignes Bitcoin ofte med digitalt guld, takket være dets potentiale til at beskytte sig mod inflation.

Hvorfor du bør overveje at investere i BTC

Bitcoin er den mest værdifulde mønt på krypto markederne med en betydelig føring og ser ud til at forblive kongen i lang tid. Da de andre markeder for krypto aktiviteter stadig er relativt nye, er det uvist, hvor meget de kan vokse i de kommende år.

Da Bitcoin har sikret sin plads som den største valuta, er det fortsat en af ​​de bedste krypto muligheder for investorer, der søger et godt afkast, da enhver forbedring af markedsforholdene vil medføre en stigning i prisen på Bitcoin.

Risici ved at investere i BTC

Den væsentligste risiko ved at investere i Bitcoin er, at valutaen er et omsætteligt aktiv, der ikke er bundet til en stable coin eller en vigtigt fiat-valuta såsom USD. På nuværende tidspunkt er Bitcoin ikke reguleret, og der er ingen central instans, der hjælper den med at bevare sin værdi. Hvis markedet beslutter, at der ikke længere er nogen værdi i BTC, kan tokenet blive værdiløst fra den ene dag til den anden.

Ethereum – Største blockchain-udbyder

Markedsværdi: 198,5 milliarder dollar

Hvad er Ethereum?

Ethereum, den næststørste kryptovaluta målt på markedsværdi, er verdens største udbyder af blockchain kvadratmeter til andre krypto projekter og er vært for en lang række dApps (decentraliserede applikationer), herunder DeFi-projekter, NFT’er, børser og GameFi-platforme. Det bruger blockchain-teknologi og smart contracts for at imødekomme det enorme udvalg af use cases, der er skitseret ovenfor.

Efter først at have kørt på den dyre, langsomme og ineffektive proof-of-work konsensus mekanisme, reagerede Ethereum på de fremskridt konkurrenterne i rummet havde fået, ved at gå over til en proof-of-stake model ved at bruge ETH-tokenet til at validere transaktioner. Selvom dette væsentligt forbedrede Ethereums blockchain-tjeneste, ventes yderligere udgivelser i 2023 for at afværge andre trusler fra konkurrerende blockchains, der tilbyder større skalerbarhed og lavere transaktionsgebyrer, end Ethereum kan tilbyde.

Derfor bør du overveje at investere i ETH

Ethereums position som markedsleder, inden for blockchain bestemmelser, ser ud til at blive cementeret på mellemlang til lang sigt, især når man ser på at flere og flere globale giganter efterhånden bruger netværket som grundlag for deres bevægelser ind i krypto verdenen.

Så længe Ethereum fortsætter med at leve op til sine løfter ved at opgradere sin blockchain, tilbyde lavere transaktionsgebyrer, større kapacitet og hurtigere transaktioner, er der masser af plads til, at den enorme markedsværdi kan gå meget højere.

Risici ved at investere i ETH

En af Ethereums største styrker, dets høje markedsværdi, er også en af ​​dets største risici. Projekter med høje markedsværdier oplever ofte lavere vækst niveauer end nyere projekter med lavere værdiansættelser. Investorer kan derfor se mere begrænsede afkast af investeringer i ETH, end de kan være heldige at ramme hos en anden blockchain udbyder.

Filecoin (FIL) – Bedste fildelings kryptovaluta

Markedsværdi: $2,6 milliarder

Hvad er Filecoin?

Filecoin er et decentraliseret lagernetværk, der forsøger at konkurrere med de globale tech giganter som Amazon, Google og Microsoft og deres de-facto monopol på centraliserede fil lagringsløsninger.

Filecoins decentrale løsning gør det muligt på en sikker måde at opbevare filer online uden behov for en central udbyder og tilbyder nem fildeling mellem godkendte brugere. Brugerne kan få betydelige fordele fra dette princip med skalerbare lagerløsninger, der er tilgængelige til en brøkdel af omkostningerne ved at bruge en centraliseret udbyder.

Projektet giver økonomiske incitamenter til brugere, der følger reglerne, og håndterer næsten 500 petabyte data for klienter, hvilket gør det til den førende Web3.0 fil lagrings kryptovaluta på markedet i øjeblikket.

Derfor bør du overveje at investere i FIL

Det native FIL-token er et glimrende eksempel på en kryptovaluta, der giver næring til et specifikt krypto behov. FIL tokenet er allerede et glimrende eksempel på det decentraliserede internet, og dets use case er meget overbevisende. Denne niche, og den relativt beskedne markedsværdi, giver plads til at tokenet kan opnå masser af vækst de næste par år, hvilket gør FIL til én af de bedste krypto investeringsmuligheder, du kan købe i dag.

Investorer opnår enorm nytteværdi når de køber FIL tokens, hvilket gør det til en mere attraktiv investeringsmulighed end mange andre valutaer, der nyder godt af højere markedsværdier. Dette gør det til en af ​​de bedste Web3 tokens tilgængelige for øjeblikket.

Risici ved at investere i FIL

Filecoin er stadig en relativt ny mønt, og med det følger et niveau af volatilitet, som mere etablerede projekter i højere grad er immune over for. Mange investorer vil vente med at investere i FIL, indtil teknologien for alvor er sikret og bevist, og flere brugere benytter Filecoins lager muligheder. Indtil det sker, er der en risiko for, at tilliden til Filecoin kan falde, hvilket kan føre til et betydeligt tab i tokenets værdi.

Chainlink (LINK) – Bedste krypto til on-chain data

Markedsværdi: $3,7 milliarder

Hvad er Chainlink?

Chainlink er et krypto projekt, der bruger sit native LINK-token til at motivere sine noder til at give gennemsigtighed og gøre det muligt for smart contracts at få adgang til data fra omverdenen. Denne funktionalitet bliver mere og mere vigtig for krypto fællesskabet og særligt decentraliserede apps. Det har været mere centralt for Chainlink at danne nye partnerskaber i en endnu større skala sammenlignet med alle andre projekter.

Tokenet indeholder nogle af de bedste krypto fundamentale elementer på markedet og hostes på Ethereum blockchain. Alligevel kan det nemt interagere med flere andre kæder, der gør det muligt for udviklere at gøre overførslen af ​​data til en enkel og problemfri proces.

Derfor bør du overveje at investere i LINK

Det stigende antal projekter der ønsker at samarbejde med Chainlink, for at få adgang til større niveauer af blockchain-data og øge den gennemsigtige overførsel af smart contracts, gør Chainlinks teknologi til et must-have. Den stigende brug af teknologien viser, at der ser ud til at være plads til vækst i projektets markedsværdi.

Herudover ruller Chainlink staking muligheder ud for LINK token indehavere, hvilket giver dem mulighed for at optjene krypto belønninger, mens de validerer og sikrer transaktioner på netværket. Dette er endnu et seriøst hak i bæltet for Chainlink og tilføjer værdi til dets investeringsforslag.

Risici ved at investere i LINK

Selvom Chainlink er et veletableret krypto projekt, der i øjeblikket har en glimrende use case, særligt taget deres partnerskab med SWIFT i betragtning, er Chainlink i fare for at blive skudt ned af konkurrenterne, efterhånden som kampen om TradFi partnerskaber vokser. Markeds Mætning er en anden potentiel risiko LINK’s værdi i de næste par år, hvilket betyder at Chainlink er nødt til hele tiden at holde sig foran markedet, for at sikre sin plads som en af ​​de bedste kryptoer at investere i.

Ripple (XRP) – Bedste bank krypto token

Markedsværdi: 19,2 milliarder dollar

Hvad er Ripple?

Ripple er en veletableret kryptovaluta i den finansielle sektor, der blev lanceret i 2012. Den bruger sin RippleNet-platform med decentraliserede protokoller og muliggør internationale betalinger på tværs af grænser. Det sigter mod at etablere sig som en langsigtet rival til det standard internationale transaktionssystem, SWIFT, der i øjeblikket anvendes over hele verden.

Til dette formål har Ripple opbakning fra flere højprofilerede internationale finansielle institutioner, herunder Bank of England, Bank of Canada og Santander, som er blevet imponeret over den hastighed og de lave transaktionsomkostninger, som Ripple muliggør. Med det native XRP-token, der muliggør et stort antal globale transaktioner til lave omkostninger, er Ripple et projekt med højt potentiale, der hurtigt kan blive globalt.

Derfor bør du overveje at investere i XRP

Ripple er i øjeblikket hovedpersonen i en retssag anlagt af US Securities and Exchange Commission (SEC), der fokuserer på XRPs validitet som et decentraliseret finansieringsprojekt. Mens denne igangværende retssag har holdt priserne lavere end nogle andre DeFi-projekter, er den fortsatte opbakning fra store navne i den globale finanssektor et stort plus i Ripples bog.

Dette gør XRP til en potentielt lukrativ investeringsmulighed, hvis kendelsen falder ud til deres fordel. Retssagens udfald forventes senere i 2023, hvilket gør dette til det perfekte tidspunkt for investorer at få fingrene i XRP tokens til lave priser til deres krypto portefølje før, den potentielt kan eksplodere i de kommende måneder.

Risici ved at investere i XRP

På bagsiden er XRP naturligvis i betydelig risiko for kollaps – eller i det mindste en betydelig devaluering, hvis retssagen falder ud til SEC’s fordel, og Ripple dermed vil blive underlagt streng regulering. Investorer har virkelig noget at tænke over her, når de skal afveje fordele og ulemper, før de beslutter sig for, om XRP er risikoen værd.

Dogecoin (DOGE) – Bedste meme mønt at investere i

Markedsværdi: $10,8 milliarder

Dogecoin etablerede sig som den originale meme-mønt og blev oprindeligt lanceret som en morsom stikpille til Bitcoins seriøse verden. Spøgen er dog blevet seriøs i de seneste år, da Dogecoin er klatret ind i top ti kryptovalutaer efter markedsværdi og har opnået en vis støtte i form af Twitter og kongen af Tesla – Elon Musk.

Mange, inklusive Musk, mener at Dogecoin kan blive et alternativt betalingsmiddel og inden længe levere smart contract validerings tjenester. En af Dogecoins store positive sider er det store, venlige og imødekommende online-fællesskab, der gør det til et behageligt og sikkert online-rum at udforske kryptoens verden i.

Derfor bør du overveje at investere i DOGE

DOGE har præsteret spektakulært godt for et projekt med så lidt indbygget nytte. Og selvfølgelig har opbakningen fra én af verdens rigeste og mest magtfulde iværksættere heller ikke umiddelbart har skadet Dogecoins omdømme. Den største grund til at investere i DOGE er dog, at der med nogle få tekniske fremskridt kan blive åbnet op for en lang række nye use cases for mønten.

Med opbakning fra store navne og et fantastisk støttende og passioneret fællesskab, kan DOGE stikke af, hvis den kan forgrene sig ud over sin meme mønt status.

Risici ved at investere i DOGE

Meme-mønter har en historie med at reagere med voldsom volatilitet på ændringer på markedet, og DOGE er ingen undtagelse. Med så få konkrete beviser på en egentlig udvikling af Dogecoin økosystemet, en mangel på udbudsbegrænsningen, og dermed ingen deflationære kvaliteter, og DOGE’s meget lave brugsværdi, vil manglende fremskridt være den største trussel for DOGE.

Shiba Inu (SHIB) – Ethereum meme coin kryptovaluta

Markedsværdi: $6,8 milliarder

Hvad er Shiba Inu?

Shiba Inu er en meme-mønt, der hentede inspiration fra Dogecoin og har skabt sit dedikerede fællesskab af tilhængere. I modsætning til DOGE viser Shiba Inu konkrete tegn på at øge anvendeligheden af ​​sit native SHIB-token ved at forsøge at gøre det til et styrings token og opbygge en infrastruktur, der gør det muligt for brugere at stake mønter i sin DeFi-app.

Dette har fået flere erfarne investorer, som normalt er på vagt over for meme-mønter, til at genoverveje værdien af ​​SHIB, især når man tager dets præstationer i 2022’s krypto vinter i betragtning, hvor det har bidt sig fast gennem det seneste bear market og nu er på top 20 listen målt ud fra markedsværdi.

Derfor bør du overveje at investere i SHIB

SHIB samfundets medlemmer hævder at værdien af ​​SHIB-mønten er betydeligt undervurderet. Især når man tænker på, at den er gået fra bare at være en meme mønt til at bygge seriøs nytte ind i dens værdi. De hævder faktisk, at værdien af ​​SHIB forbliver lav, selv når markedsværdien stiger.

Shiba Inu har en stor fordel på grund af, den sikkerhed der er i, at det er bygget på Ethereums proof-of-stake blockchain, hvilket betyder, at tilliden til dens DeFi løsning kan vokse og dermed potentielt føre til markante værdistigninger.

Risici ved at investere i SHIB

I skarp kontrast til den tillid som Shiba Inu fans udviser, pointerer skeptikerne det faktum, at meme-mønt titlen er notorisk vanskeligt at ryste af sig. Selvom Shiba Inu håber at deres overgang til DeFi-markedet vil hjælpe med at befri dem fra denne titel, er det stadig uvist om investorer og kryptomarkeder er enige.

Cardano (ADA) – Skalerbart blockchain-netværk

Markedsværdi: $12,6 milliarder

Hvad er Cardano?

Cardano er en blockchain bygget af Ethereums medstifter Charles Hoskinson, som et svar på nogle af de opfattede mangler ved Ethereum, såsom de høje transaktionsomkostninger, lave kapacitet og den generelle mangel på skalerbarhed. Resultatet er en meget undersøgt og peer-reviewed blockchain, der har arbejdet hårdt for at løse disse problemer.

Cardanos to-lags arkitektur gør det muligt for Cardano Settlement Layer (CSL) at hoste dApps og Cardano Computation Layer (CCL) at koncentrere sig om at behandle transaktioner. Det betyder at transaktions hastighederne er meget hurtigere, at omkostningerne er væsentligt lavere, og at Cardano kan behandle mange flere transaktioner i sekundet end Ethereum.

Hvorfor du bør overveje at investere i ADA

Skalerbarhed af blockchains er et voksende krav til krypto projekter, for såvel gamle som nye, og Cardano har hurtigt opbygget en loyal følgerskare siden lanceringen. Det er en af ​​de mest aktive layer-1 blockchains til dApps og hoster projekter fra meme-mønter til DeFi-løsninger.

På trods af Ethereums seneste opgraderinger er Cardano stadig en af ​​de bedste muligheder for skalerbarhed, omkostningseffektivitet og hastighed på markedet, hvilket positionerer det perfekt til en større ekspansion i blockchain sektoren.

Risici ved at investere i ADA

Der er nogle voldsomme trusler mod prisen på ADA i horisonten, især den fortsatte udvikling og forestående udgivelse af nye funktioner på Ethereum i år, der kan udfordre Cardanos status som en af ​​de mest fleksible blockchain-platforme.

Solana (SOL) – Spirende layer 1 blockchain-protokol

Markedsværdi: $8,5 milliarder

Hvad er Solana?

Solana er en layer 1 blockchain udbyder, etableret som en udfordrer til Ethereums sektor dominans. I modsætning til Cardano ligger Solanas væsentligste forskel fra Ethereum i deres banebrydende brug af proof-of-history konsensus i en kombination med proof-of-stake.

Dette giver yderligere gennemsigtighed til transaktions valideringer og har vist sig at være hurtigere, billigere, mere energieffektivt og med en langt større transaktions kapacitet end andre blockchain udbydere.

Derfor bør du overveje at investere i SOL

Den oprindelige SOL-mønt driver Solanas platform og har hjulpet Solana med at blive go-to-platformen for de spirende digitale ejendoms- og metaverse-sektorer. Mens Ethereum stadig har den største markedsandel, er Solana et overbevisende alternativ til nyere projekter, der søger billigere steder at søsætte deres projekter.

Efterhånden som disse nye projekter modnes, kan investorer forvente, at prisen på SOL vil stige markant, samtidig med at markedsværdien hæves betydeligt over $10 milliarder mærket og opefter.

Risici ved at investere i SOL

Et af de største problemer, der har holdt Solana tilbage, fra at overvinde Cardano som Ethereums mest fremtrædende rival som layer 1 udbyder, er de dårlige netværksforbindelser. Der er blevet rapporteret om flere system udfald, og systemet har været nødt til jævnligt at blive lukket ned på grund af vedligeholdelse. Jo længere disse problemer fortsætter, desto større indvirkning vil det have på SOLs evne til at nå nye højder.

Konklusion: Hvad er den bedste krypto at købe nu?

Selvom det stadig er tidligt i 2023, kan dette være året hvor nogle af de mest etablerede projekter laver deres comeback og giver deres investorer gode afkast. En ny dreng i klassen, Metacade, ser dog ud til at kunne overgå sine mere etablerede rivaler med sit rige potentiale og lave pris i et presale, der allerede tiltrækker investorer i tusindvis.

MCADE tokenet er med dets enorme indbyggede nytteværdi, et omfangsrigt og forskelligartet tilbud til investorer, og med potentialet til at lede GameFi sektoren i de kommende år, er det ingen overraskelse, at analytikere tipper MCADE til at blive det bedst ydende token i 2023.

Ofte stillede spørgsmål om krypto

Hvad er kryptovalutaer?

Kryptovalutaer er digitale mønter, der verificeres ved brug af kryptering. Dette gør det muligt for sikre valutatransaktioner at finde sted på blockchains, hvor et et netværk af computere validerer transaktionerne. Kryptovalutaer kan handles online via børser og er normalt decentraliserede, hvilket betyder, at de ikke kontrolleres af et centralt organ såsom en bank eller regering.

Hvad er et krypto presale?

Ofte benævnt som en ICO (initial coin offering), giver et krypto presale nye projekter mulighed for at rejse penge ved at sælge deres mønt til en udvalgt gruppe af investorer til en reduceret, fast pris. De indsamlede midler understøtter projektets udvikling og belønner investorer med potentielt overskud, når mønten noteres på offentlige decentraliserede og centraliserede krypto børser.

Hvilken krypto eksploderer i 2023?

Nyere krypto projekter har større muligheder for at eksplodere i 2023, da de har meget lavere markedsværdier end mere etablerede projekter. Metacade og AltSignals er fremragende eksempler på nye kryptovaluta projekter, der kan belønne investorer ved udgangen af ​​2023 og i lang tid efter.

Hvilken krypto skal jeg købe i dag på kort sigt?

Metacade er et projekt, der kunne give fremragende kortsigtede resultater takket være dets fastsatte token udbud og lave presale pris. ASI ligner også en meget god mulighed for investorer, der leder efter et kortsigtet afkast, takket være dets brug af AI-teknologi.

Hvilken krypto har det bedste langsigtede potentiale?

Krypto markeder udvikler sig hurtigt, og nye projekter dukker jævnligt op. Investorer, der ser på længere sigt, kan dog blive rige med Metacades fremragende planer om at placere projektet i fronten af den voksende GameFi sektor de kommende år.

Hvad er den bedste kryptovaluta at investere i, i 2023?

Det bedste kryptovaluta projekt at investere i, i år, er det, der tilbyder adgang til den laveste pris, men alligevel har det største vækstpotentiale. Nye projekter som Metacade og AltSignals er ideelle eksempler på fremragende krypto investeringer i 2023.

