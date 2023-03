ASI-token prisprognose, da AltSignals lancerer medlemsrabat til ASI-forsalget

Hypen om kunstig intelligens (AI) har fundet vej ind i krypto rummet, hvilket får prisen på de fleste AI-baserede kryptovalutaer, inklusive nyligt lancerede tokens som AltSignals’ ASI-token til at stige.

AltSignals har været i drift siden 2017. Dens popularitet er dog gået igennem taget efter at det er blevet annonceret, at de arbejder på AI-drevne produkter understøttet af en AI-baseret kryptovaluta, som i øjeblikket er i BETA forsalgsfasen. Du kan deltage i forsalget her.

Hvad er AltSignals?

AltSignals er markedsleder inden for levering af handelssignaler og udvikling af algoritmebaserede tekniske indikatorer. De startede med at sende gratis krypto handelssignaler, før de udvidede til Forex, CFD’er og aktier.

I øjeblikket leverer AltSignals teknisk og fundamental analyse og coacher og hjælper kunderne med, hvordan man placerer handler og profit på lang sigt. De har brugt en teknisk indikator kaldet AltAlgo Indicator til at generere handelssignaler.

AltAlgo-indikatoren scanner det digitale valuta, traditionel valuta- og aktiemarked og advarer AltSignals-brugerne, når en prishandling lige er ved at ske. Indikatoren bruger flere handelsstrategier og tekniske indikatorer til at give perfekte købs- og salgsmuligheder for de handlende.

AltSignals arbejder også på en AI-algoritme, der vil tage den bedst præsterende algoritme inklusive AltAlgo-indikatoren og bruge den til at bygge en pakke af AI-produkter, hvoraf en af dem er ActualizeAI, som vil blive drevet af ASI-kryptovalutaen.

ASI kryptovalutaen opererer på Ethereum blockchainen, som giver mulighed for billige token-køb gennem AltSignals DEX under det nuværende forsalg.

ASI token prisprognose

ASI-tokenet er i øjeblikket i BETA-forsalgsfasen, hvilket er ifølge data på AltSignals officielle hjemmeside, og er omkring 50% udsolgt.

AltSignals-forsalget er blevet opdelt i fem trin: BETA, trin 1, trin 2, trin 3 og trin 4. De, der investerer i BETA-trinnet, køber tokenet til $0,012 og vil vinde mest siden prisen på tokenet forventes at stige over resten af forsalgsfaserne.

ASI koster $0,015 i trin 1, $0,01875 i trin 2, $0,021 i trin 3 og $0,02274 i trin 4. Derfor vil ASI-prisen være steget med 89,5% på det tidspunkt, hvor forsalget er afsluttet, hvilket giver dem, der investerer på BETA-stadiet en ROI på 89,5%.

Selvom det er vanskeligt at forudsige prisen på en ny kryptovaluta, så forventes prisen på ASI yderligere at ride med på den stigende popularitet af AI-teknologien og børsnoteringen på kryptovaluta børserne umiddelbart efter forsalget slutter. Og ifølge tidslinjen på AltSignals hvidbog forventes ASI-tokenet at blive børsnoteret på CoinGecko, CoinMarketCap og Uniswap i andet kvartal af 2023, hvilket kun er dage væk.

Er AltSignals’ ASI-tokenet en god investering?

Selvom der er flere faktorer, som du som investor burde overveje, før du investerer i et projekt, så siger det sig selv, at det er vigtigt at handle med en virksomhed, som du har tillid til og har en stærk track record med hensyn til resultater, og især med de mange svindelnumre indenfor krypto området. AltSignals har været i drift i fem år, hvilket betyder, at dette ikke er en af de startups, der bare starter og forsvinder, når de samler nok penge ind fra investorerne.

Derudover viser kilder, at AltSignals Binance Spot- og Futures-signaler samt Forex-signaler har været konsekvent rentable måned for måned med en nøjagtighed på over 60%. AltSignals-teamet forventer, at nøjagtigheden af disse signaler vil stige markant, når ActualizeAI er færdiggjort og integreret i deres algoritme, noget som vil gøre AltSignals til en eftertragtet platform af mange og sandsynligvis skabe en stigning i efterspørgslen på ASI-tokenet.