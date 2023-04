AltSignals forsalg 53% udsolgt, idet investorer kigger på hotte AI-relaterede investeringsmuligheder

Ønsker du at investere i et nyt krypto projekt? AltSignals’ token forsalget er 53% udsolgt, og interessen for det førende handelssignals-projekt vokser, efterhånden som det nærmer sig lanceringen af dets nye kunstig intelligens (AI)-drevne algoritme.

Og med eksperterne, der forudsiger, at krypto markedet er på randen af en ny tyrecyklus, så ser AltSignal-forsalget ud til at være en af disse “det skal du ikke gå glip af” investeringsmuligheder.

AltSignals-forsalget, som du kan deltage i her , byder på netop sådan en af disse muligheder.

Hvorfor er AltSignals potentielt den bedste AI-relaterede investeringsmulighed?

2023 har stort set været positiv for kryptovalutaer med hensyn til markedspræstering, hvor de handlende har draget fordel af adskillige muligheder, da priserne steg til nye år til dato højdepunkter. De handlende, der bruger tophandelsalgoritmer som AltSignals, har også nydt godt af meget nøjagtige markedsprognoser under de forventede tilbagefald.

Nu er der positive prognoser for kryptovaluta markedet, hvor eksperterne peger på branchens modstandsdygtighed midt i en ny bølge af reguleringsindgreb som en indikator for en mulig priseksplosion i de næste par måneder. Den historiske markedscyklus tyder også på, at de næste et eller to år kunne se Bitcoin og andre kryptoaktiver nå nye rekorder.

I lyset af disse prognoser vil burde de investorer, der er på udkig efter at finde den næste investeringsperle, måske holde godt øje med de projekter indenfor det hotte AI-rum. Da de forskellige Big Tech-hotshots ser ud til at udnytte det bedste fra kunstig intelligens til alles bedste, så er AltSignals et projekt, der dukker op som en fremtrædende spiller for handelsbranchen.

Hvad er AltSignals, og hvad tilbyder det?

AltSignals er en førende udbyder af handelssignaler med et stort fællesskab, der er vokset til over 50.000 handlende. Projektet henvender sig til alle typer handlende og leverer det bedste indenfor kvalitetshandelssignaler for kryptovaluta, Forex, aktier og CFD’er via banebrydende teknologi.

De handlende har vurderet AltSignals højt, hvor platformens voksende nøjagtighed forventes at blive styrket via dens introduktion af AI, maskinlæring og naturlig sprogbehandlingsdrevet kapacitet.

Hvordan fungerer AltSignals’ AI-lag?

Hvordan ActualizeAI fungerer og dets potentiale kan udledes af AltSignals nuværende produkt. Som nævnt har AltSignals integreret kunstig intelligens, maskinlæring og naturlig sprogbehandling i sit allerede fungerende produkt.

ActualizeAI vil revolutionere dette med projektets handelsalgoritme. Modeltræning vil øge nøjagtigheden, som meget som det i øjeblikket er muligt med AltSignals Algo-laget, hvor AI-laget giver de handlende et forspring, når det kommer til at finde flere markedsdata og mønstre.

Detaljer på AltSignals hjemmesiden viser AltAlgo indikatoren handlede med en succesrate på 83% for Bitcoin da den åbnede, og en succesrate på 70% for Ethereum. Med 64% i succesrate på tværs af dens signaler forventes et bump til højdepunkter på 90% eller højere, når ActualizeAI lanceres i anden halvdel af 2023. Efterhånden som flere handlende foretager informerede handler, så vil prædiktiv modellering give brugerne adgang til en fuldt automatiseret, 24/7 handelskapacitet.

ASI-tokenet driver ActualizeAI-økosystemet. De handlende skal bruge tokenet til at låse AI-laget op. Holding ASI vil også låse op for rabatter og beta-adgang til fremtidige funktioner, mens token-indehaverne også vil have mulighed for at optjene belønninger, når de bidrager til projektets udvikling.

Muligheden for at tjene ASI vil også være tilgængelig via back-testing, med en chance for at optjene flere tokens hver eneste uge. Investorerne kan holde på ASI eller sælge dem for en hurtig profit.

Er det et godt tidspunkt at investere i AltSignals?

Man kan aldrig med sikkerhed sige om det er det perfekte tidspunkt at investere eller ej. Men en investor kan dog gribe de muligheder, der byder sig, ved at se på forholdet mellem risiko og afkast, når han eller hun tilsidesætter en del af sine penge til investeringen.

Som nævnt ovenfor er markedseksperterne stort set optimistiske med hensyn til krypto og relaterede aktiver, og især mod slutningen af året. De fleste analytikere er positive overfor en ny tyrecyklus i 2024-2025. Midt i dette finder man AI-fortællingen, der er et af de hotteste emner i dag.

En opsummerende prognose for AltSignals i dette tilfælde ville derfor være, at ASI-forsalget tilbyder en enorm mulighed. Bemærkelsesværdigt ville være det faktum, at investorerne kan købe ASI-tokenet til priser, der sandsynligvis ikke vil blive set igen. ASI-tokens sælges til $0,012, men forsalget ender med prisen på ASI til $0,02274.

Dette betyder, at en investor, der deltager i forsalget på nuværende tidspunkt, kan forvente et afkast på 89% af deres investering.

Kommer ASI-prisen til at ramme $1 i 2024?

ROI, når den nye ActualizeAI-algoritme går live, og ASI-tokenet begynder at handle på de sekundære markeder, kunne være 5x, 10x eller endda mere. Investorerne bør dog vide, at enhver investering kommer med en risiko, og at afkastet måske ikke er så stort som forventet. Det er dog også muligt, at en chance som denne, hvor ASI er tilgængelig til de aktuelle priser, måske aldrig vil være tilgængelig igen.

At købe lavt ser attraktivt ud, og især for et projekt med et fantastisk fællesskab omkring sig og et revolutionerende produkt på vej. Hvis du vil være en tidlig investor i dette spændende projekt, så deltag i ASI-forsalget her.