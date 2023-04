Metacade (MCADE): Afkast opvejer risiko med timer tilbage i forsalg

Kryptovaluta branchen klarer sig godt i 2023, selvom tilsynsmyndighederne fortsætter med at stramme op. Bitcoin (BTC/USD), den største kryptovaluta i verden, steg til et multi-måneders højdepunkt i denne uge, mens den samlede markedsværdi for branchen steg til over $1,2 billioner.

En anden vigtig nyhed om kryptovaluta var angående Metacade (MCADE), der er et kommende GameFi-projekt, som har rejst over $16 millioner dollars i forbindelse med projektets sidste forsalgsfase. Udviklerne har solgt mere end 1,12 milliarder tokens, og der er nu kunn 33 millioner tilbage, og investorerne kæmper mod uret med forsalget, der slutter fredag kl. 23:59 amerikansk tid.

GameFi branchens vækst

Gaming og metaverset er to af de største anvendelsesområder for blockchain- og Web3 branchen. Disse spil gør det muligt for brugerne at tjene penge, mens de samtidigt spiller og bidrager til deres udvikling.

Undersøgelser for nyligt viser, at det samlede adresserbare marked (TAM) er enormt og forventes at fortsætte med at vokse i de kommende år. En undersøgelse vurderede, at GameFi branchen blev vurderet til $9 milliarder i 2021, og at den vil vokse til over $28 milliarder i 2028.

En anden rapport anslog, at branchen vil fortsætte med at vokse og nå $2,8 milliarder i 2028. Andre rapporter har vist, at gaming og metaverset er nogle af de hurtigst voksende sektorer indenfor blockchain branchen.

For at være klar og tydelig. Traditionelle gamified platforme som Decentraland og Axie Infinity har alle gennemgået en hård udvikling. Efter at have oplevet en kraftig vækst i deres tidlige dage, så har disse platforme set deres vækst falde i de sidste par år. Decentraland har set antallet af daglige aktive brugere falde til mindre end 10.000 på trods af sin milliard værdi vurdering.

Derfor vil fremtiden for GameFi branchen afhænge af de nye platforme, der vil inkorporere erfaringerne fra de originale produkter. Dette sker i alle brancher. For eksempel var Tesla ikke det første elektriske køretøj, mens Google ikke var den første søgemaskine. Brancherne bliver bedre med tiden.

Hvordan Metacade vil ændre branchen

Metacade er en af den næste generations spillere indenfor gaming branchen. Ifølge dets hvidbog er Metacade et Play-to-Earn arkadespil , som vil blive bygget fra bunden med spillerne i baghovedet. Derudover vil spillerne være i stand til at mødes med deres medspillere, dele interesser og ideer og få dem implementeret i spillet.,

Blandt andre funktioner vil være muligheden for at se populære spil, ranglister og udgive anmeldelser. Vigtigst af alt, som et Play-to-Earn spil, så vil brugerne modtage belønninger via MCADE-tokenet, som de dernæst kan indløse til kontanter.

MCADE-tokenet vil også have andre værktøjer i økosystemet, herunder annonceindtægter, jobannoncer, spiltest og deltagelse i turneringer, blandt andre.

Er Metacade en god investering?

Metacade har klaret sig godt i de sidste par måneder i projektets forsalgsfase. Udviklerne formåede at rejse over $16 millioner fra brugere fra hele verden. I dens sidste fase var tokenet steget til $0,02, hvilket var højere end den indledende periode.

Det er for tidligt at sige, om Metacade vil være et sjovt økosystem for spillerne, og om MCADE-tokenet vil klare sig godt på lang sigt. Men flere katalysatorer gør det til en god investering lige nu. For det første er prisen stadig meget lav i forsalgs perioden, hvor en MCADE koster $0,02. Historisk set har de forskellige tokens en tendens til at stige kraftigt efter airdroppet. Dette så vi efter Arbitrums airdrop i sidste uge. Dette betyder, at de investorer, der ønsker eksponering mod Metacade, men ikke handler, nu risikerer at købe til en højere pris.

For det andet vil MCADE prisen sandsynligvis stige, når udviklerne begynder at sende den til børser som Binance, Huobi og OKX. Med kun timer tilbage til at drage fordel af forsalgsrunden, så bør investorerne handle hurtigt, hvis de ønsker eksponering overfor Metacade til en lavere pris.

Den største risiko for Metacade er, at tokenet går til nul efter dets airdrop. Tokenet kan dog også stige, hvilket vil gøre det til en god investering. Vi har set dette igen og igen, hvor tokens som ARB, Internet Computer og Polkadot nu er milliarder af dollars værd.