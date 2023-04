Metacades forsalg slutter: Klar til børsnotering midt i enorme web3-spil prognoser

Gaming platformen Metacade (MCADE) har afsluttet sit forsalg og har nu øjnene rettet mod den næste milepæl – børsnoteringen på de større børser.

For at sætte det i perspektiv, så starter børsnoteringen for spil arkade tokenet i denne uge. Den 6. april forventes tokenet at være tilgængeligt hos Uniswap. I ugen, der slutter den 16. april, vil tokenet blive børsnoteret på Bitmart og derefter på MEXC i ugen, der slutter den 30. april. Den forventede børsnotering kommer midt i den stigende efterspørgsel på spil på trods af en længere kryptovinter.

Gaming voksede med 59% i 2022, og har et stort potentiale forude

Web3-spil og metaverse-projekterne genererede $7,6 milliarder i 2022, en stigning på 59% fra 2021. Dette fremgår af en ny markedsrapport, ” Blockchain Gaming “, som anslår, at sektoren vil vokse til $70 milliarder i 2030.

Blockchain-spilrapporten fremhæver de vigtigste udløsere for web3-spillene, som værende den bredere rækkevidde, blockchain-infrastrukturen og et system af incitamenter. Gennemsigtige on-chain-transaktioner skaber også et godt ry for blockchain-baserede spil, hvilket letter udbredelsen.

Grundlæggende understreger vækstraten i 2022, at gaming området trodsede et bjørnemarked for i stedet at vokse, hvilket gør det til en af de mere sandsynlige sektorer til at opleve store pengestrømme i løbet af det næste årti. Men hvad har spilprojekter som Metacade brug for for at kunne udnytte muligheden på $70 milliarder?

Web3-spil skal prioritere kvaliteten – Eksperter

Selvom web3-spil potentialet er enormt og stort set uudnyttet, så mener eksperterne, at kvalitet vil være nøglen til succesfulde projekter. Her taler de om spillenes fornøjelighed og bæredygtighed.

Gaming fans vil have sjove og underholdende spil med økonomi i spillet, ifølge eksperterne. Derfor peger analytikerne på det voksende fokus på AAA-titler, som erstatter hypercasual-spil. Med hypercasual-spil mener jeg dem med enkel gameplay-mekanik. I stedet er web3-gaming fansene store gamere, der leder efter ekstra nydelse og resultater. Af denne grund spår analytikerne, at arkadespil vil drive næste generations web3 blockchain-spil.

For at tage eksemplet med Metacade har projektet skabt overskrifter i forbindelse med at være et af de mest avancerede Play-to-Earn platforme. Det tilbyder et spændende bibliotek af titler og gamefi-økonomi. Spillerne tjener simpelthen på at blive underholdt. Projektets hvidbog skitserer belønningsmodeller som Creat2Earn, Work2Earn, Compete2Earn, deltagelse i præmielodtrækninger og staking, hvilket gør Metacade til en unik spilleplatform.

På samme måde er bæredygtighed et kendetegn for fremtidens spilplatforme. Eksperterne siger, at de platforme, der vil blomstre, vil være centreret omkring fællesskabet, hvor spillerne har ejerskabsandele. Metacade har kendetegnene for et bæredygtigt projekt. På sin platform kan web3-fans og spillere samarbejde og opbygge spændende relationer. Faktisk forventer projektet en DAO Governance-status i andet kvartal af 2024.

Også set på tværs er Metacade bæredygtig og vil køre sig selv uden at overbelaste sine brugere. Indtægtsmodellerne for annoncering, jobopslag og at være et startpunkt for andre projekter gør det muligt for platformen at være selvbærende.

Metacades position i web3-spil

Metacade kommer på det rigtige tidspunkt, hvor web3-gaming vinder terræn. Dette betyder, at den nyder godt af fordelen ved at blive bemærket og accepteret tidligt. Web3-spilplatforme som Axie Infinity, The Sandbox og The Otherwise har haft succes med at være tidlige deltagere.

En nykommer som Metacade kunne nyde lignende fordele med et ekstra flair af fordele for brugerne. Som sådan kan det være et spørgsmål om tid, før MCADE positionerer sig i web3-spilsektoren med sin overlegne økonomi i spillet. Som vi har set fra det vellykkede forsalg, så har MCADE kun lige ridset overfladen. Der er mere at forvente, når det rammer de store børser.

Er Metacade en god investeringsmulighed?

Gaming projekter er generelt gode investeringer i betragtning af den forventede efterspørgsel. Men de investorer, der leder efter kvalitetsprojekter med potentiale til at revolutionere gaming området, bør vælge dem med en klar køreplan for bæredygtighed. Det så vi allerede i 2022, da projekter med uholdbare økonomiske modeller styrtede ned.

Metacade har som projekt et stærkt fundament med en klar køreplan for, hvordan teamet vil nå målene og styrke fællesskabet. Det burde være den første indikation på, at dette kan være en god investeringsmulighed. På samme måde lanceres dets originale token, MCADE, først på børserne senere på måneden. Dette betyder, at tokenets pris stadig er lav og kan åbne tæt på forsalgsniveauerne. At købe det tidligt gør det muligt for investorerne at tjene penge på værdistigning før prisen skyder i vejret.