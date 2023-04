AGIX-prisprognose efterhånden som Altsignals-forsalget tager fart

Kunstig intelligens aktiver har været blandt de bedste i 2023. Dette rally kan tilskrives ChatGPT’s stærke præstationer og synspunktet om, at AI vil revolutionere de fleste sektorer, herunder sundhedspleje og uddannelse.

Den samme præstation er sket indenfor kryptovaluta branchen. Mens Bitcoin og Ethereum er steget med henholdsvis ~70% og ~60%, så er AI-tokens som SingularityNET (AGIX) og Fetch.ai (FET) steget med henholdsvis over 800% og 300%. Tilsvarende er AI-projekter som AltSignals ved at tage fart.

Historisk set har investorerne en tendens til at investere i nye temaer på grund af Fear of Missing Out (FOMO). Nogle af de tidligere temaer i krypto branchen var blandt andet metaverset, play-to-earn og move-to-earn.

Hvad er SingularityAI, og hvorfor er projektet steget?

AI-branchen er på nippet til at gennemgå en stor vækst i de næste par år. Ifølge PwC vil kunstig intelligens bidrage med omkring $15,7 billioner til den globale økonomi i 2030. De fleste af disse gevinster forventes at finde sted i Kina og USA.

En anden rapport fra Zion Research viste, at det globale marked for kunstig intelligens blev vurderet til over $59 milliarder i juni 2022. Rapporten anslog, at det vil have en sammensat årlig vækstrate (CAGR) på 39,7% i 2028.

Visse nøglebrancher vil blive revolutioneret af kunstig intelligens. For eksempel bruger folk generativ AI til at modtage komplicerede svar. Nogle kommende AI-platforme vil være i stand til at skrive komplekse computerkoder.

De fleste af de bedst kendte AI-produkter er nu centraliserede. For eksempel styrer Microsoft sin Bing AI, mens Google styrer Bard,

SingularityNET sigter mod at ændre dette ved at skabe et decentraliseret økosystem af AI-applikationer, der løser en række nøgleudfordringer. Et godt eksempel på en dApp i dens økosystem er Rejuve, som er en førende platform i forbindelse med forskning i lang levetid.

AGIX prisprognose

AGIX er det originale token for SingularityNET. Som vist nedenfor har AGIX-prisen klaret sig godt i de sidste par måneder, da investorer øgede deres fokus på kunstig intelligens. Dette rally forsvandt for nylig, da Bitcoin ikke formåede at rykke ved det psykologisk vigtige niveau på $30.000. Vigtigst af alt har det dannet, hvad der ligner et stigende trekantmønster.

Derfor vil et træk over oversiden af trekantmønsteret ved $0,559 signalere, at tyrene har sejret, hvilket vil presse prisen meget højere op. Det næste nøgleniveau at holde øje med vil være ved $0,70.

Hvad er AltSignals?

Den finansielle branche forventes også at blive revolutioneret af kunstig intelligens. Faktisk er den finansielle rådgivningssektor allerede blevet revolutioneret af AI. For eksempel tester Morgan Stanley nu en OpenAI-drevet chatbot.

Et område, der er modent til innovation, er i forbindelse med analyse og forudsigelse. I dag fokuserer de fleste finansielle handlende og investorer på at lave manuel analyse. Men selvom der findes bots, så er mange af disse drevet af traditionelle teknologier, der ikke er effektive.

AltSignals er en AI-drevet platform, der bruger avancerede teknologier til at komme med næsten nøjagtige forudsigelser af aktier, kryptovalutaer og andre aktiver som forex. Platformen bruger teknologier som maskinlæring og naturlig sprogbehandling. Disse teknologier kombineres for at skabe en AI, der kan slå os mennesker. Dets forstærkende læringsværktøj vil hjælpe med at inkorporere risikostyringen.

AltSignals er drevet af $ASI-tokenet, hvis primære mål er at fungere til at give medlemskab til økosystemet. Dens andre funktioner vil være fællesskabsstyring, handelsturneringer og medlemskab af AI-klubben.

AltSignals forsalgs prognose

AltSignals er i gang med at rejse kapital gennem en token-forsalgsproces. Ifølge AltSignals hjemmeside har Beta-salget allerede rejst $429.675, hvilket svarer til 89,52% af den planlagte kapital, der skal rejses. 1 $ASI token koster 0,0012 USDT.

Til tider kan det være yderst rentabelt at investere i token-forsalg, da det giver dig mulighed for at komme ud med en fortjeneste, når der sker et airdrop. For eksempel har folk, der købte AGIX- og FET-tokens under deres forsalg, set deres investeringer vokse med over 1.000%.

For at være klar her. Ikke alle token-forsalg er gode investeringer. Tidligere har mange mennesker mistet penge ved at købe svindel tokens online. Derfor anbefaler vi, at du laver din egen research, før du investerer i et krypto token og et forsalg. Ifølge AltSignals hvidbog planlægger udviklerne at liste ASI-tokenet i Uniswap i årets andet kvartal. Dette vil blive efterfulgt af børsnoteringer på andre børser og en forbedring af den nuværende AltAlgo til automatiseret handel.